Truyền thông Jordan đưa sai danh tính trọng tài thổi trận đội nhà với U.23 Việt Nam

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (giờ Việt Nam), trên sân King Abdullah Sport City. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đầu tiên của VCK U.23 châu Á 2026.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo công bố của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài người Hàn Quốc, ông Choi Hyun-jai sẽ là người bắt chính. Hỗ trợ cho ông Choi Hyun-jai là 2 trợ lý đồng hương - ông Jang Jong-pil và ông Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư ở trận này là ông Abdullah Jamali (người Kuwait). Trong khi đó, tổ VAR gồm trọng tài Kim Woo-sung (Hàn Quốc) và trợ lý Luk Kin Sun (Hồng Kông).

Danh sách trọng tài được AFC công bố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

CĐV Jordan chỉ trích các trang truyền thông nước nhà vì nhầm lẫn danh tính trọng tài

Dù vậy, trong phần cập nhật trận đấu, nhiều trang truyền thông ở Jordan lại bất ngờ nhầm lẫn về danh tính trọng tài chính. Các ký giả của Jordan cho rằng ông Ko Hyung-jin là người bắt chính, chứ không phải trọng tài Choi Hyun-jai.

Trang Al Nashama viết: “Cuối cùng, danh tính trọng tài bắt chính trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan đã được công bố. Trọng tài người Hàn Quốc - Ko Hyung-jin sẽ là người điều khiển trận đấu này”.

Trang Al Nashama tiếp tục chia sẻ về thông tin của trọng tài Ko Hyung-jin: “Ông Ko Hyung-jin là trọng tài quốc tế của FIFA từ năm 2009. Đồng thời, ông cũng là một trong những trọng tài hàng đầu của AFC. Ông Ko Hyung-jin đã điều khiển các trận đấu tại AFC Asian Cup 2019, AFC Asian Cup 2023 và hiện cũng làm việc tại các trận vòng loại ở World Cup 2026 và AFC Champions League. Ông Ko Hyung-jin đã điều khiển nhiều trận derby nổi tiếng của các đội bóng Ả Rập, đáng chú ý nhất là trận Al Ahly gặp Zamalek (2024)”.

“Ông Ko Hyung-jin nổi tiếng với sự điềm tĩnh, khả năng nhận định tốt và cũng phối hợp rất ăn ý với tổ VAR”, trang Al Nashama nhấn mạnh.

Trong khi đó, trang báo thể thao Shams Sports cũng nhầm lẫn khi cập nhật trọng tài chính của trận đấu. “AFC đã ấn định ông Ko Hyung-jin (người Hàn Quốc) bắt chính trận đấu ra quân của U.23 Jordan, gặp U.23 Việt Nam. Đây là màn so tài quan trọng, có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của bảng đấu này”, Shams Sports viết.

Việc truyền thông nhầm lẫn khi đưa tin về trọng tài chính điều khiển trận ra quân của đội nhà khiến nhiều CĐV Jordan bức xúc. Dưới bài đăng của trang Al Nashama hay trang Shams Sports, một số CĐV Jordan đã chỉ trích sự nhầm lẫn này. Thậm chí, nhiều CĐV còn chụp màn hình lại danh sách trọng tài mà AFC đã công bố, bình luận dưới bài viết.

Truyền thông Jordan đã nhầm lẫn ông Ko Hyung-jin với trọng tài Choi Hyun-jai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK SHAMS SPORTS - AL NESHAMA

Trọng tài Choi Hyun-jai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KFA

Trở lại với màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan, vào chiều 5.1, ban huấn luyện lẫn cầu thủ 2 đội đã hoàn tất buổi họp báo trước trận. Dự kiến, vào tối nay, hai đội sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam thể hiện sự quyết tâm: “Tôi dặn dò các cầu thủ phải khiêm tốn, tập trung vào giải đấu trước mắt. Chúng tôi đang có sự tự tin cao độ trước trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng mọi người sẽ được tận hưởng trận đấu”.

Trong khi đó, thuyền trưởng của U.23 Jordan, ông Najhi bày tỏ: "Sân chơi U.23 châu Á rất quan trọng với U.23 Jordan, trong đó, trận đầu tiên luôn mang đến sự gợi mở. Chúng tôi đã sẵn sàng cả về mặt chiến thuật, thể lực, đấu pháp. Tôi và các thành viên ban huấn luyện đã phân tích U.23 Việt Nam. Đây là tập thể mạnh, có các cầu thủ chất lượng. U.23 Việt Nam đã tiến bộ trong những tháng qua, vô địch giải đấu gần nhất. Các cầu thủ U.23 Việt Nam rất nhanh, nên chúng tôi phải cảnh giác cao độ”.