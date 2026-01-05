Xác định rõ kênh phát U.23 châu Á: 60 điểm xem chung, thưởng thức U.23 Việt Nam 'vượt ải' Jordan

Trận mở màn của U.23 Việt Nam hứa hẹn hấp dẫn

VCK U.23 châu Á 2026 là giải đấu lớn đầu tiên được phát sóng trên TV360 sau khi nền tảng này công bố sở hữu gói bản quyền các giải đấu của AFC giai đoạn 2026–2029. Giải đấu diễn ra chỉ ít ngày sau SEA Games 33, trong bối cảnh hiệu ứng từ tấm HCV của U.22 Việt Nam vẫn còn rất mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam hành quân đến Ả Rập Xê Út với nhiều kỳ vọng. Những cầu thủ nòng cốt như Đình Bắc, Văn Khang được xem là trụ cột chuyên môn, giúp đội tuyển trẻ hướng đến mục tiêu tiến sâu, tiếp nối cảm hứng từ những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là “Thế hệ Thường Châu” năm 2018.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 6.1. Ngoài chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, các đối thủ còn lại trong bảng đấu như U.23 Jordan hay U.23 Kyrgyzstan đều được đánh giá có trình độ tương đối cân bằng, mở ra cơ hội cạnh tranh rõ ràng cho U.23 Việt Nam nếu duy trì được bản lĩnh, tổ chức lối chơi và sự tự tin.

Hành trình của U.23 Việt Nam chắc chắn nhận được rất nhiều sự quan tâm ẢNH: TV360

Bóng đá Việt Nam và sức hút lớn trên nền tảng số

Thực tế cho thấy, bóng đá Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm nhấn trong cuộc đua gia tăng chỉ số truyền thông, đặc biệt trên các nền tảng số. Những trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển quốc gia hoặc U.23 Việt Nam thường xuyên ghi nhận lượng người xem lớn, nhiều lần thiết lập các cột mốc đáng chú ý về lượt truy cập và số người xem cùng thời điểm.

Trong bối cảnh đó, U.23 châu Á 2026 được xem là sự kiện giàu tiềm năng về mặt truyền thông, nhất là khi đội tuyển trẻ Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng sau thành công tại SEA Games.

Không chỉ dừng lại ở phát sóng trực tuyến, trận U.23 Việt Nam – U.23 Jordan còn được TV360 mở rộng thành chuỗi hoạt động xem chung đồng loạt tại 60 điểm thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Từ một trận đấu đơn lẻ, hoạt động này góp phần tạo nên trải nghiệm bóng đá cộng đồng quy mô lớn, tăng cường sự kết nối giữa người hâm mộ ở nhiều địa phương. Mô hình xem chung không chỉ giúp khuếch đại sức lan tỏa truyền thông, mà còn góp phần hình thành thói quen cổ vũ tập thể, gia tăng giá trị dài hạn cho nền tảng phát sóng.

Các địa điểm để cổ vũ trận ra quân của U.23 Việt Nam ẢNH: TV360

Theo sát hành trình bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ

Gói bản quyền AFC do TV360 sở hữu bao gồm toàn bộ các giải đấu có sự tham dự của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia nam, nữ đến các đội tuyển trẻ U.23, U.20, U.17, cũng như futsal nam và nữ.

Ở cấp CLB, những giải đấu hàng đầu châu lục như AFC Champions League Two và AFC Women’s Champions League cũng được phát sóng đầy đủ. Việc sở hữu bản quyền đồng bộ cho phép TV360 theo sát hành trình thi đấu của bóng đá Việt Nam một cách xuyên suốt, phản ánh rõ nét quá trình chuẩn bị, thi đấu và khát vọng vươn tầm châu Á của các đội tuyển.

Bên cạnh vai trò phát sóng, TV360 phát triển hệ sinh thái nội dung xoay quanh đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu châu Á, từ công tác chuẩn bị, tập luyện, sinh hoạt, di chuyển cho đến bầu không khí trước giờ bóng lăn tại nước đăng cai.

Trên nền tảng số, người xem có thể sử dụng các tính năng như xem lại, tua lại tình huống, theo dõi diễn biến theo thời gian thực và tham gia bình luận trực tiếp. Đáng chú ý, người dùng mạng Viettel được miễn phí data 4G/5G khi theo dõi các giải đấu AFC trên TV360.

Lan tỏa tình yêu bóng đá và giá trị cộng đồng

Ở góc độ xã hội, việc đưa các giải đấu châu Á đến gần hơn với người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giải trí. Khi khoảng cách về điều kiện tiếp cận dần được thu hẹp, bóng đá trở thành điểm gặp gỡ chung, nơi cảm xúc và tinh thần thể thao được sẻ chia.

Từ trải nghiệm số cá nhân hóa đến các hoạt động xem chung tại địa phương, TV360 đang từng bước xây dựng không gian thưởng thức bóng đá gắn kết và bền vững. Trong hành trình hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á, sự đồng hành của các nền tảng số như TV360 được xem là một phần quan trọng trong việc kết nối người hâm mộ và lan tỏa tinh thần thể thao.