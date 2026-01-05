Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kim Sang-sik nhắc đến thầy Park và kỳ tích Thường Châu, tiết lộ điều quan trọng khi đấu U.23 Jordan

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/01/2026 15:21 GMT+7

Thuyền trưởng U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng chinh phục tấm vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026.

Chiều 5.1 (giờ Việt Nam), buổi họp báo trước trận ra quân của đội U.23 Việt Nam trước trận gặp Jordan ở VCK U.23 châu Á 2026 đã được diễn ra. Tại đây, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Các đội bóng ở giải đấu này đều rất mạnh, tuy nhiên, chúng tôi có tinh thần rất tốt để hướng đến việc giành vé vào tứ kết". 

Khi được hỏi rằng có chịu áp lực khi nghĩ về thành tích mà HLV Park Hang-seo đã tạo ra ở VCK U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu hay không, HLV Kim Sang-sik đã trả lời: "HLV Park Hang-seo đã làm rất tốt, không có nghi ngờ gì cho chuyện này. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Chúng tôi đang tập trung vào đội hình hiện tại. Sau HCV SEA Games 33 ở Thái Lan, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, tập luyện tốt mỗi ngày. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin rằng thể lực, tinh thần và mọi yếu tố khác của cầu thủ đang rất tốt. Chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trên sân. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn.  

HLV Kim Sang-sik nhắc đến thầy Park và kỳ tích Thường Châu, tiết lộ điều quan trọng khi đấu U.23 Jordan- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik: Đôi khi tôi cảm thấy nhớ nhà

Tôi đã làm việc với các cầu thủ 2 tháng liền. Tôi gặp họ còn nhiều hơn gia đình. Đôi khi tôi cảm thấy nhớ nhà. Nhưng tôi cũng cảm thấy thân thiết hơn với cầu thủ và đã quen với điều đó. U.23 Việt Nam đã giành được HCV trên đất Thái Lan và đó là danh hiệu có nhiều ý nghĩa với các cầu thủ. Tôi cũng dặn dò các cầu thủ phải khiêm tốn, tập trung vào giải đấu trước mắt. Chúng tôi đang có sự tự tin cao độ trước trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng mọi người sẽ được tận hưởng trận đấu.

Trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (giờ Việt Nam). 

