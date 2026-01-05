Văn Khang vẫn được đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam: Đình Bắc và Hiểu Minh cùng làm đội phó

Ban cán sự U.23 Việt Nam gồm những ai?

Theo đó, Khuất Văn Khang tiếp tục được tín nhiệm giữ băng đội trưởng U.23 Việt Nam. Hai đội phó là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh, trong đó Hiểu Minh là cái tên mới được bổ nhiệm.

Quyết định của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và yếu tố kế thừa trong nội bộ đội tuyển. U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu với U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 6.1.

Văn Khang đeo băng đội trưởng từ giải U.23 Đông Nam Á, đến SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội trưởng Văn Khang và đội phó Đình Bắc

Thầy Kim tin tưởng vào Văn Khang

Đây được xem là thử thách không dễ dàng khi đối thủ đến từ khu vực Tây Á, vốn nổi bật về thể hình và sức mạnh.

Đội phó Nguyễn Hiểu Minh tỏ ra tự tin: “Tôi nghĩ thể hình, thể lực của các cầu thủ Tây Á tương đối tốt. Nhưng tôi nghĩ U.23 Việt Nam bây giờ cũng không nhỏ bé so với các đội bóng Tây Á.

Trung vệ này nhấn mạnh toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, đặc biệt sau hành trình thi đấu dày đặc tại SEA Games: “Tôi nghĩ toàn đội đã chuẩn bị thể lực khá là tốt ở SEA Games vừa rồi. Tôi thấy U.23 Việt Nam đang hồi phục thể lực khá tốt. HLV Kim Sang-sik có dặn chúng tôi khi thi đấu với các đội châu Á sẽ không giống như Đông Nam Á".





Tân đội phó U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh

Theo Hiểu Minh, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ phải nâng cao cường độ tập luyện và thi đấu: “Chúng tôi sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa, phải tập luyện cũng như thi đấu thật là chăm chỉ. U.23 Việt Nam đến VCK U.23 châu Á với mục tiêu thi đấu thật tốt, giành chiến thắng ở trận đầu tiên để giành trọn 3 điểm".

Ở góc độ cá nhân và hàng phòng ngự, Hiểu Minh khẳng định quyết tâm giữ sự tập trung tối đa: “Cá nhân tôi và hàng phòng ngự đặt ra mục tiêu không để mắc sai lầm và không để thua bàn trong trận đấu tới".

Nhìn lại năm 2025 thành công với 2 chức vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, Hiểu Minh cho biết toàn đội xem đó là bước đệm quan trọng: “Chúng tôi xem đấy là bàn đạp để hướng đến mục tiêu chính là VCK U.23 châu Á năm nay. Thầy Kim luôn nhắc chúng tôi thật tập trung cho giải đấu lần này".

Với bộ khung ban cán sự đã được xác định cùng tinh thần quyết tâm cao, U.23 Việt Nam đang hướng đến trận ra quân với khát khao khẳng định mình tại sân chơi châu lục.