Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh

Hôm nay (31.12), Cục TDTT Việt Nam công bố các danh hiệu của cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025, trong đó nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc đứng đầu ở hạng mục VĐV tiêu biểu.

Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33 vừa qua ở Thái Lan ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước đó 1 ngày, các phóng viên, nhà báo chuyên trách thể thao của các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc cùng tham gia bầu chọn cho danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức thường niên.

Trịnh Thu Vinh đoạt 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games ở SEA Games 33, xứng đáng được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025 ẢNH: FBNV

Có 5 hạng mục được bầu chọn gồm: VĐV tiêu biểu toàn quốc, đội thể thao tiêu biểu toàn quốc, HLV tiêu biểu toàn quốc, VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc. Sự kiện nhằm biểu dương những cá nhân, tập thể VĐV có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Tạo động lực thúc đẩy các VĐV nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên lập các thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo, trực tiếp huấn luyện của các HLV đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn. Cổ vũ các HLV đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các VĐV thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà.

Ở hạng mục VĐV tiêu biểu, với những thành tích nổi bật ở các giải quốc tế, dàn sao như Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Đặng Ngọc Xuân Thiên (TDDC), Lại Lý Huynh (cờ tướng)... cùng cạnh tranh. Kết quả nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc xếp hạng nhất với 1.272 điểm, Nguyễn Thị Oanh hạng nhì với 761 điểm, Nguyễn Đình Bắc hạng ba với 693 điểm.

Trong năm nay, Trịnh Thu Vinh gặt hái thành tích ấn tượng gồm 1 HCV nội dung 10 m súng ngắn nam, nữ tại Cúp bắn súng châu Á; 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á, 4 HCV cá nhân, đồng đội tại SEA Games 33, trong đó có 3 kỷ lục.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, HLV Kim Sang-sik có thành tích nổi bật khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN vô địch ASEAN Cup 2024 (kết thúc tháng 1.2025), vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33 và đoạt danh hiệu HLV tiêu biểu. HLV Trần Quốc Cường cũng tạo dấu ấn khi dẫn dắt đội tuyển bắn súng Việt Nam đoạt HCV Cúp châu Á 2025, HCV Đông Nam Á 2025, qua đó xếp hạng nhì.

Ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu toàn quốc thuộc về đội tuyển U.22 Việt Nam nhờ tấm HCV danh giá ở môn bóng đá nam. Ở hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc thuộc về Vi Thị Hằng (bơi). Trong khi HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025 được trao cho HLV của Vi Thị Hằng là Nguyễn Đăng Viễn.

Lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (tháng 3.2026).

