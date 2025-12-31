Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
31/12/2025 14:45 GMT+7

Vượt qua các đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Hôm nay (31.12), Cục TDTT Việt Nam công bố các danh hiệu của cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025, trong đó nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc đứng đầu ở hạng mục VĐV tiêu biểu.

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 1.

Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33 vừa qua ở Thái Lan

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước đó 1 ngày, các phóng viên, nhà báo chuyên trách thể thao của các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc cùng tham gia bầu chọn cho danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức thường niên.

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 2.

Trịnh Thu Vinh đoạt 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games ở SEA Games 33, xứng đáng được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025

ẢNH: FBNV

Có 5 hạng mục được bầu chọn gồm: VĐV tiêu biểu toàn quốc, đội thể thao tiêu biểu toàn quốc, HLV tiêu biểu toàn quốc, VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc. Sự kiện nhằm biểu dương những cá nhân, tập thể VĐV có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Tạo động lực thúc đẩy các VĐV nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên lập các thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo, trực tiếp huấn luyện của các HLV đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn. Cổ vũ các HLV đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các VĐV thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà.

Nguyễn Đình Bắc tốp 3 VĐV tiêu biểu toàn quốc, sau đàn chị Thu Vinh và Nguyễn Thị Oanh

Ở hạng mục VĐV tiêu biểu, với những thành tích nổi bật ở các giải quốc tế, dàn sao như Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Đặng Ngọc Xuân Thiên (TDDC), Lại Lý Huynh (cờ tướng)... cùng cạnh tranh. Kết quả nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc xếp hạng nhất với 1.272 điểm, Nguyễn Thị Oanh hạng nhì với 761 điểm, Nguyễn Đình Bắc hạng ba với 693 điểm.

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 3.

Tốp 3 VĐV Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đình Bắc

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 4.

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 5.

Đình Bắc tỏa sáng!

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik tạo dấu ấn đặc biệt

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 7.

U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 8.

HLV Mai Đức Chung được vinh danh


Trong năm nay, Trịnh Thu Vinh gặt hái thành tích ấn tượng gồm 1 HCV nội dung 10 m súng ngắn nam, nữ tại Cúp bắn súng châu Á; 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á, 4 HCV cá nhân, đồng đội tại SEA Games 33, trong đó có 3 kỷ lục.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, HLV Kim Sang-sik có thành tích nổi bật khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN vô địch ASEAN Cup 2024 (kết thúc tháng 1.2025), vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33 và đoạt danh hiệu HLV tiêu biểu. HLV Trần Quốc Cường cũng tạo dấu ấn khi dẫn dắt đội tuyển bắn súng Việt Nam đoạt HCV Cúp châu Á 2025, HCV Đông Nam Á 2025, qua đó xếp hạng nhì.

Ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu toàn quốc thuộc về đội tuyển U.22 Việt Nam nhờ tấm HCV danh giá ở môn bóng đá nam. Ở hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc thuộc về Vi Thị Hằng (bơi). Trong khi HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025 được trao cho HLV của Vi Thị Hằng là Nguyễn Đăng Viễn.

Lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (tháng 3.2026).

Kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025: 

Nóng: Trịnh Thu Vinh tốp 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam được vinh danh- Ảnh 9.

 

Tin liên quan

Ấn tượng tài năng 14 tuổi của cầu lông Việt Nam

Ấn tượng tài năng 14 tuổi của cầu lông Việt Nam

Tay vợt 14 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền đang tiến bộ vững chắc, hứa hẹn tiếp bước đàn chị Nguyễn Thùy Linh chinh phục làng cầu lông quốc tế.

Tay vợt Hoàng Thành Trung bền bỉ theo đuổi đam mê quần vợt

Thanh Thúy tái xuất, tỏa sáng giúp CLB bóng chuyền Nhật Bản thắng kịch tính

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Thu Vinh xạ thủ Trịnh Thu Vinh VĐV tiêu biểu toàn quốc HLV tiêu biểu toàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận