Ấn tượng tài năng 14 tuổi của cầu lông Việt Nam

L IÊN TIẾP TẠO DẤU ẤN

Năm ngoái, khi mới 13 tuổi, Nguyễn Thị Thu Huyền đã gây ấn tượng khi đoạt HCB nội dung đơn nữ lứa tuổi U.15 giải trẻ châu Á diễn ra ở Trung Quốc. Thành tích này tạo tiếng vang bởi cô là tay vợt đầu tiên của VN giành quyền vào chung kết giải đấu cấp độ châu lục.

Nguyễn Thị Thu Huyền hứa hẹn tiếp bước đàn chị Nguyễn Thùy Linh chinh phục cầu lông quốc tế Ảnh: NVCC

Ở đấu trường trong nước, Thu Huyền cũng thống trị ở các giải trẻ trong 4 năm qua. Với tài năng sớm phát lộ, tay vợt quê Hải Dương được đơn vị Đồng Nai chiêu mộ từ năm ngoái. Về chung mái nhà với đàn chị Nguyễn Thùy Linh, được chăm lo đầu tư tốt, Thu Huyền không ngừng tiến bộ. Ở tuổi 13, cô đã cùng đội Đồng Nai đoạt danh hiệu vô địch đồng đội nữ giải cầu lông quốc gia.

Những ngày cuối năm 2025, Thu Huyền được tạo điều kiện thử sức ở chuỗi giải cầu lông quốc tế Bangladesh International Challenge và Bangladesh Series. Đây là giải ở cấp độ thấp trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), nơi các tay vợt trẻ trui rèn, tích lũy điểm. Thu Huyền đã chơi rất hay, đánh bại nhiều đối thủ có thứ hạng cao hơn để vào bán kết đơn nữ giải Bangladesh International Challenge và vào tứ kết đơn nữ giải Bangladesh Series. Cũng nhờ đó cô nhảy vọt trên bảng xếp hạng, tăng 650 bậc, lần đầu lên hạng 392 thế giới.

K HÔNG GÂY ÁP LỰC THÀNH TÍCH

Trao đổi với chúng tôi vào hôm qua 28.12, lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông VN cho biết Thu Huyền được đầu tư trọng điểm để phát triển: "Thu Huyền là thành viên đội tuyển cầu lông VN, được tập huấn cùng chuyên gia và có kế hoạch tập huấn, thi đấu phù hợp với khả năng, độ tuổi. Trong năm 2026, Thu Huyền sẽ thi đấu ở các giải trẻ quốc tế, song song đó là các giải đấu quốc tế thuộc cấp độ thấp trong hệ thống thi đấu BWF. Mục tiêu hàng đầu nhằm giúp Thu Huyền hoàn thiện chuyên môn, tiến bộ vững chắc chứ không quá đặt nặng thành tích".

Được biết phía Đồng Nai, đơn vị chủ quản của Thu Huyền, sẽ hỗ trợ cô chi phí tham dự một số giải quốc tế. Bên cạnh đó, Thu Huyền được Cục TDTT VN hỗ trợ tập huấn, thi đấu theo kế hoạch của đội tuyển cầu lông VN. Với sự đầu tư nhịp nhàng từ các đơn vị, tài năng 14 tuổi này hứa hẹn còn tiến xa. Trên bảng xếp hạng mới nhất của BWF, Thu Huyền xếp hạng 1.042 đơn nữ thế giới, trong khi Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 22, Vũ Thị Trang hạng 138, Bùi Bích Phương hạng 317.

Ở SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan, Nguyễn Thùy Linh thi đấu không được như mong đợi khi dừng chân ở vòng 1. Tuy nhiên cầu lông VN cũng có điểm sáng khi Vũ Thị Trang cùng Bùi Bích Phương tiến sâu ở nội dung đôi nữ, xuất sắc đoạt HCĐ. Bùi Bích Phương mới 18 tuổi cũng cho thấy hình ảnh một VĐV rất tiềm năng và trên đà thăng tiến. Với bước tiến mạnh mẽ của Thu Huyền, cầu lông VN kỳ vọng vào lứa tài năng trẻ. Ngoài các nội dung cá nhân, VN sẵn sàng cạnh tranh thành tích cao ở nội dung đồng đội.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ cùng đam mê cầu lông nên Thu Huyền bén duyên với môn thể thao này từ bé. Tay vợt này thổ lộ sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi từ các HLV, các anh chị trong đội tuyển để hoàn thiện từng ngày.