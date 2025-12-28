Đua thuyền Việt Nam xuất sắc vượt bậc tại SEA Games 33, được trao thưởng lớn

Ngày 28.12, tại Khu du lịch Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương đội tuyển đua thuyền Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.



Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã tới dự. Buổi gặp mặt nhằm ghi nhận, biểu dương và động viên kịp thời những đóng góp to lớn của các chuyên gia, HLV, VĐV đua thuyền Việt Nam tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á vừa diễn ra tại Thái Lan.

Lễ tuyên dương đội tuyển đua thuyền Việt Nam diễn ra ngày 28.12 Ảnh: Mỹ Trang





Báo cáo thành tích của môn đua thuyền tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hải Đường, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết, Đại hội Thể thao Đông Nam Á là sự kiện thể thao lớn và uy tín bậc nhất trong khu vực, quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của các quốc gia tham dự.

Tại SEA Games 33, các VĐV Việt Nam nói chung, VĐV đua thuyền nói riêng đã thi đấu đầy bản lĩnh, cống hiến và giành nhiều thành tích xuất sắc, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đặc biệt, đua thuyền là một trong những môn đóng góp nhiều thành tích cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội với 8 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Lâm Quang Thành (bìa trái) và Phó chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường (bìa phải) trao chứng thư và hoa cảm ơn nhà tài trợ

VĐV Phạm Thị Huệ phát biểu tại lễ tuyên dương

Cụ thể, môn rowing giành 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, xuất sắc xếp nhất toàn đoàn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của rowing Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Canoeing và đua thuyền truyền thống giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Đáng chú ý, canoeing Việt Nam thống lĩnh các nội dung nữ Olympic và ASIAD, khẳng định vị thế vững chắc của canoeing Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nhiều VĐV đua thuyền cũng vinh dự nằm trong nhóm các vận động viên giành nhiều huy chương nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.



“Những thành tích đáng tự hào đó là kết quả của ý chí, nghị lực, tinh thần thi đấu kiên cường của các VĐB; sự tận tâm, trách nhiệm và cống hiến bền bỉ của đội ngũ chuyên gia, HLV, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam”, ông Nguyễn Hải Đường nhấn mạnh.

Để ghi nhận và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc này, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Chúc tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho các VĐV đạt huy chương tại SEA Games 33, với tổng số tiền thưởng 312 triệu đồng do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Chúc trao tặng.

Cụ thể, đối với môn row và canoeing: HCV được thưởng 6 triệu đồng/VĐV/nội dung; HCB 4 triệu đồng/VĐV/nội dung; HCĐ 3 triệu đồng/VĐC/nội dung; VĐV tham dự vòng 1 được thưởng 1 triệu đồng/VĐV/nội dung; chuyên gia nước ngoài 3 triệu đồng; Ban huấn luyện 5 triệu đồng/môn.

Đối với môn đua thuyền truyền thống: HCV được thưởng 4 triệu đồng/VĐV/nội dung; HCB 2 triệu đồng/VĐV/nội dung; VĐV tham dự vòng 1 được thưởng 500.000 đồng/VĐV/nội dung; Ban huấn luyện được thưởng 5 triệu đồng.

Buổi gặp mặt, tuyên dương và trao thưởng tại Tam Chúc không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các thế hệ VĐV, HLV đua thuyền Việt Nam, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phát triển của thể thao thành tích cao. Từ những tấm huy chương giành được tại SEA Games 33, đua thuyền Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu vươn xa hơn trên đấu trường châu lục và quốc tế trong thời gian tới.

