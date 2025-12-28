Lê Quang Liêm hụt hơi đáng tiếc ở giải cờ vua nhanh, chớp thế giới

Lê Quang Liêm để thua đáng tiếc

Ở ngày thi đấu thứ 2 của nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm khởi đầu hết sức ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Gurel Ediz (Thổ Nhĩ Kỳ, ván 6), Chanda Sandipan (Ấn Độ, ván 7). Nhờ đó kỳ thủ số 1 Việt Nam vươn lên tốp nhì với 5,5 điểm, chỉ kém kỳ thủ dẫn đầu Artemiev (Nga) 1 điểm.

Lê Quang Liêm (phải) ở ngày tranh tài thứ hai giải cờ vua nhanh, chớp thế giới tại Qatar ẢNH: FIDE

Khi cánh cửa cạnh tranh vô địch rộng mở, Lê Quang Liêm lại bất ngờ để thua liên tiếp ở ván 8 và 9, lần lượt trước Niemann (Mỹ), Mamedyarov (Azerbaijan). Việc để thua 2 ván đấu quan trọng này khiến Lê Quang Liêm "văng" khỏi tốp 40, để các đối thủ cạnh tranh qua mặt. Tuy nhiên Lê Quang Liêm vẫn là kỳ thủ Việt Nam có thứ hạng tốt nhất tại giải. Anh cùng Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đầu Khương Duy sẽ thi đấu 4 ván cuối cờ nhanh trong hôm nay với mục tiêu cải thiện thứ hạng.

Lê Quang Liêm thi đấu chưa như ý ở nội dung cờ nhanh giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 ẢNH: FIDE

Ở nội dung cờ nhanh nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên có ngày thi đấu ấn tượng khi bất bại với 1 ván thắng, 3 ván hòa. Với 4,5 điểm sau 8 ván, Thảo Nguyên là nữ kỳ thủ Việt Nam thi đấu tốt nhất. Xếp phía sau là các kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (4 điểm), Lương Phương Hạnh (3,5 điểm), Nguyễn Hồng Anh (3,5 điểm), Nguyễn Hồng Nhung (2,5 điểm). Thảo Nguyên cùng các đồng đội còn 3 ván cuối để cải thiện thứ hạng.

Sau nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm cùng các tuyển thủ cờ vua Việt Nam sẽ bước vào tranh tài nội dung cờ chớp. Đây là nội dung mà Lê Quang Liêm được đánh giá có ưu thế bởi từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2013. Kỳ thủ khác của Việt Nam cũng được đánh giá có khả năng chơi cờ chớp tốt là Lê Tuấn Minh.