Kỳ thủ Lê Quang Liêm bất bại ở giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025

Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh khởi đầu suôn sẻ

Giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 bắt đầu với hạng mục cờ nhanh. Nội dung của nam thu hút 251 VĐV, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ với 13 ván để xác định thứ hạng chung cuộc. Trong đó mỗi ván đấu có thời gian 15 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Ở nội dung này cờ vua Việt Nam có sự góp mặt tranh tài của 4 kỳ thủ là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Đầu Khương Duy.

Lê Quang Liêm (trái) tranh tài ở hạng mục cờ nhanh, giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 ẢNH: FIDE

Kết thúc 5 ván trong ngày thi đấu đầu tiên cờ nhanh, Lê Quang Liêm bất bại (2 thắng, 3 hòa), đạt 3,5 điểm. Ở ván 1, Lê Quang Liêm (elo 2.646) hòa Lobanov Sergei (Nga, elo 2.452). Sang ván 2, kỳ thủ số 1 Việt Nam đánh bại Vetokhin Savva (Nga, elo 2.486). Anh hòa liên tiếp 2 ván 3, 4 lần lượt trước Puranik (Ấn Độ, elo 2.542), Sanal Vahap (Thổ Nhĩ Kỳ, elo 2.504). Ở ván 5 cũng là ván cuối của ngày thi đấu đầu tiên, Lê Quang Liêm đánh bại Pranesh (Ấn Độ, elo 2.520). Kết quả này giúp Lê Quang Liêm xếp ở nhóm các kỳ thủ có cùng 3,5 điểm (từ hạng 21 đến 58).

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất bại ở ngày thi đấu đầu tiên nội dung cờ nhanh, giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 ẢNH: FIDE

Cũng thi đấu khá tốt ở ngày ra quân cờ nhanh là kỳ thủ Lê Tuấn Minh. Anh có cùng 3,5 điểm với Lê Quang Liêm khi 3 ván thắng, 1 ván hòa và 1 ván thua. Trong khi đó Đầu Khương Duy và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đạt 2 điểm sau 5 ván. Ở ngày thi đấu thứ hai bắt đầu chiều tối nay, các kỳ thủ sẽ thi đấu liên tục 4 ván.

Ở nội dung cờ nhanh nữ, kết thúc 4 ván của ngày đầu, Nguyễn Hồng Nhung và Phạm Lê Thảo Nguyên đạt 2 điểm còn Nguyễn Hồng Anh đạt 1,5 điểm, Võ Thị Kim Phụng 1 điểm, Lương Phương Hạnh 0,5 điểm. Các nữ kỳ thủ Việt Nam được kỳ vọng thi đấu tốt hơn ở ngày thi đấu thứ hai hôm nay nhằm cải thiện điểm số và thứ hạng.







