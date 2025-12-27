Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Kỳ thủ Lê Quang Liêm bất bại ở giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/12/2025 06:16 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất bại trong ngày ra quân giải cờ vua nhanh, chớp thế giới diễn ra ở Qatar.

Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh khởi đầu suôn sẻ

Giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 bắt đầu với hạng mục cờ nhanh. Nội dung của nam thu hút 251 VĐV, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ với 13 ván để xác định thứ hạng chung cuộc. Trong đó mỗi ván đấu có thời gian 15 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Ở nội dung này cờ vua Việt Nam có sự góp mặt tranh tài của 4 kỳ thủ là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Đầu Khương Duy.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm bất bại ở giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) tranh tài ở hạng mục cờ nhanh, giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025

ẢNH: FIDE

Kết thúc 5 ván trong ngày thi đấu đầu tiên cờ nhanh, Lê Quang Liêm bất bại (2 thắng, 3 hòa), đạt 3,5 điểm. Ở ván 1, Lê Quang Liêm (elo 2.646) hòa Lobanov Sergei (Nga, elo 2.452). Sang ván 2, kỳ thủ số 1 Việt Nam đánh bại Vetokhin Savva (Nga, elo 2.486). Anh hòa liên tiếp 2 ván 3, 4 lần lượt trước Puranik (Ấn Độ, elo 2.542), Sanal Vahap (Thổ Nhĩ Kỳ, elo 2.504). Ở ván 5 cũng là ván cuối của ngày thi đấu đầu tiên, Lê Quang Liêm đánh bại Pranesh (Ấn Độ, elo 2.520). Kết quả này giúp Lê Quang Liêm xếp ở nhóm các kỳ thủ có cùng 3,5 điểm (từ hạng 21 đến 58).

Kỳ thủ Lê Quang Liêm bất bại ở giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025 - Ảnh 2.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất bại ở ngày thi đấu đầu tiên nội dung cờ nhanh, giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025

ẢNH: FIDE

Cũng thi đấu khá tốt ở ngày ra quân cờ nhanh là kỳ thủ Lê Tuấn Minh. Anh có cùng 3,5 điểm với Lê Quang Liêm khi 3 ván thắng, 1 ván hòa và 1 ván thua. Trong khi đó Đầu Khương Duy và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đạt 2 điểm sau 5 ván. Ở ngày thi đấu thứ hai bắt đầu chiều tối nay, các kỳ thủ sẽ thi đấu liên tục 4 ván.

Ở nội dung cờ nhanh nữ, kết thúc 4 ván của ngày đầu, Nguyễn Hồng Nhung và Phạm Lê Thảo Nguyên đạt 2 điểm còn Nguyễn Hồng Anh đạt 1,5 điểm, Võ Thị Kim Phụng 1 điểm, Lương Phương Hạnh 0,5 điểm. Các nữ kỳ thủ Việt Nam được kỳ vọng thi đấu tốt hơn ở ngày thi đấu thứ hai hôm nay nhằm cải thiện điểm số và thứ hạng.



Tin liên quan

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025

Bất ngờ xảy ra ngay ở ngày thi đấu đầu tiên giải golf HTV Swing Cup 2025 khi golfer Vũ Lộc có cú 'hole in one' (đánh 1 gậy vào lỗ).

Lê Quang Liêm xuất trận chinh phục giải cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025

Billiards: Trần Quyết Chiến ngược dòng hấp dẫn, đánh bại Chiêm Hồng Thái

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm Giải cờ vua nhanh, chớp thế giới Cờ vua Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận