Thể thao Các môn khác

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/12/2025 18:29 GMT+7

Bất ngờ xảy ra ngay ở ngày thi đấu đầu tiên giải golf HTV Swing Cup 2025 khi golfer Vũ Lộc có cú 'hole in one' (đánh 1 gậy vào lỗ).

Cú đánh xuất thần ở giải golf HTV Swing Cup 2025

Hôm nay (26.12), giải golf HTV Swing Cup 2025 khởi tranh sôi nổi trên sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Giải thu hút đông đảo golfer đến từ 18 CLB trên toàn quốc, thi đấu đồng đội đối kháng nhằm thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội.

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025- Ảnh 1.

Golfer Vũ Lộc có cú đánh xuất thần 1 gậy vào lỗ, nhận phần thưởng 1 bộ gậy golf Diawing trị giá 200 triệu đồng

ẢNH: CHÍNH TRỊNH

Ở mùa giải này, với mục tiêu gia tăng chất lượng chuyên môn, ban tổ chức có bổ sung thêm trong điều lệ những nét mới đáng chú ý như: tổ chức thêm một cặp đấu foursome (đánh đồng đội luân phiên) trong ngày cuối bên cạnh 7 cặp đấu single match (đánh đơn); siết chặt quy định về đối tượng tham dự để đảm bảo công bằng và hấp dẫn trong những cuộc cạnh tranh...

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025- Ảnh 2.

Khai mạc giải golf HTV Swing Cup 2025

ẢNH: HTV

Đặc biệt, ban tổ chức treo thưởng giải "hole in one" ở tất cả các hố par 3 với những phần thưởng rất hấp dẫn như xe maserati, căn hộ The Win City, điện thoại Vertu, tiền mặt 200 triệu đồng... Để có được hole in one là cực kỳ khó, cần đến tài năng và may mắn bởi hiếm golfer làm được, vì thế ban tổ chức treo thưởng rất cao cho danh hiệu này. Thế nhưng bất ngờ xảy ra ngay ngày đầu của HTV Swing Cup 2025 khi golfer Vũ Lộc có cú đánh xuất thần, trúng giải hole in one ở hố 5D, nhận phần thưởng là 1 bộ gậy golf Diawing trị giá 200 triệu đồng.

Xuất hiện cú 'hole in one' ở giải golf HTV Swing Cup 2025- Ảnh 3.

Các VĐV tranh tài sôi nổi giải golf HTV Swing Cup 2025

ẢNH: HTV

Giải golf HTV Swing Cup 2025 do HTV phối hợp với công ty CP Golf Pro và Công ty CP Đầu tư Long Biên tổ chức trong 2 ngày 26, 27.12, trực tiếp trên HTV Thể thao.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
