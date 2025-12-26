Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm xuất trận chinh phục giải cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025

Hoàng Quỳnh
26/12/2025 06:20 GMT+7

Hôm nay (26.12), giải cờ vua nhanh, cớ chớp thế giới 2025 khởi tranh tại Qatar với sự góp mặt của Lê Quang Liêm cùng dàn kỳ thủ hàng đầu Việt Nam.

Đông đảo kỳ thủ Việt Nam góp mặt

Theo danh sách từ ban tổ chức, bên cạnh nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013 Lê Quang Liêm, cờ vua Việt Nam còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Đầu Khương Duy tham dự hạng mục mở rộng và Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Hồng Nhung, Lương Phương Hạnh góp mặt ở hạng mục nữ. 

Lê Quang Liêm xuất trận chinh phục giải cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm được kỳ vọng tiến sâu ở giải cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025 tại Qatar

ẢNH: FIDE

Tại SEA Games 33 vừa qua ở Thái Lan, Lê Quang Liêm không tham gia tranh tài nhưng đội tuyển cờ vua Việt Nam vẫn khẳng định sức mạnh vượt trội khi đoạt trọn 2 HCV cờ nhanh đồng đội nam (Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy), cờ nhanh đồng đội nữ (Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương). 

Giải vô địch cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025 sẽ diễn ra nội dung cờ nhanh (từ ngày 26 đến 28.12), sau đó đến cờ chớp (29, 30.12). Ở cờ nhanh, các kỳ thủ thi đấu 13 ván theo hệ Thụy Sĩ để xếp hạng chung cuộc. Trong đó, mỗi ván đấu có thời gian 15 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Ở cờ chớp, thể thức thi đấu khác một chút khi các kỳ thủ thi đấu 19 ván (mỗi ván có 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi). Sau 19 ván sẽ chọn ra 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết. 

Giải vô địch cờ vua nhanh, cờ chớp thế giới 2025 có tổng tiền thưởng 70.000 euro (khoảng 21 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho nhà vô địch là 70.000 euro (khoảng 2,1 tỉ đồng), hạng nhì được 50.000 euro (khoảng 1,5 tỉ đồng), hạng ba nhận 36.000 euro (khoảng 1 tỉ đồng). Giải thu hút đông đảo kỳ thủ trên thế giới hội tụ tranh tài như kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen (Na Uy), Firouzja Alireza (Pháp, hạng 2 thế giới), Aronian (Mỹ, hạng 3 thế giới)... Lê Quang Liêm là hạt giống số 31 nội dung cờ nhanh khi sở hữu elo 2.646. 



