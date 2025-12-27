Billiards: Trần Quyết Chiến ngược dòng hấp dẫn, đánh bại Chiêm Hồng Thái

Ngày 26.12, giải billiards carom 3 băng đồng đội (VBTL) 2025 tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ hai. Đội Thế giới billiards được dẫn dắt bởi đội trưởng Trần Quyết Chiến tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt bằng chiến thắng 4-1 trước đội Niz (do Chiêm Hồng Thái làm thủ quân).

Trần Quyết Chiến thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng

Sau khi đội nhà để thua ván đầu tiên (đấu song tô đôi nam), Trần Quyết Chiến ra sân ở ván đấu thứ hai (đấu đơn nam) chạm trán với Chiêm Hồng Thái. Cơ thủ số 1 Việt Nam bị người đàn em dẫn trước trong phần lớn thời gian của ván đấu, có lúc điểm số là 7/11. Dù vậy, Quyết Chiến đã thể hiện bản lĩnh trong những giai đoạn then chốt để lội ngược dòng và giành chiến thắng 15/12 ở ván đấu thứ hai trước Chiêm Hồng Thái.

Trần Quyết Chiến đưa trận đấu trở về thế cân bằng, khi tỷ số được quân bình 1-1. Ván thắng này cũng mở ra màn ngược dòng của đội Thế giới billiards trước đội Niz.

Trần Quyết Chiến tiếp tục thể hiện phong độ cao tại giải đấu có thể thức thi đấu khá mới mẻ ẢNH: CMH

Ở những ván đấu sau đó, các đồng đội của Trần Quyết Chiến đã làm tốt nhiệm vụ để mang về chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 cho đội Thế giới billiards. Ván thứ ba (đôi nam nữ), cặp Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Đức Yến Sinh thắng 9/5 trước Ngô Lê Duy và Trần Nữ Thùy Trâm. Phạm Quốc Hào thắng 12/3 trước Phan Duy Khang ở ván 4 (đơn nam U.22). Ván thứ năm (đơn nữ), Nguyễn Thị Liên thắng 9/2 trước Trần Nữ Thùy Trâm.

Đội Million (có Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long) cũng có ngày thi đấu ấn tượng, khi đánh bại đội VEDC (có Đào Văn Ly) với tỷ số 4-0. Trong đó, cơ thủ Nguyễn Văn Tài góp công lớn khi mang về chiến thắng trong cả hai lần ra sân, lần lượt ở ván đấu đôi nam (đánh cặp cùng Thanh Tự) và ván đôi nam nữ (sát cánh với Thu Hiền).

Những kết quả này giúp đội Thế giới billiards và đội Million đang tạo nên cuộc đua "song mã" ở trên đỉnh bảng xếp hạng, sau 2 vòng đấu đầu tiên của giải VBTL 2025. Hai đội này đều đang có 6 điểm và hiệu số bằng nhau (8 ván thắng, 1 ván thua).

Trần Thanh Lực cùng đồng đội thắng trận đầu

Sau khi để thua ở vòng đấu mở màn, đội Bilavi (có Nguyễn Như Lê) và Tường Thành (có Trần Thanh Lực) đã trở lại ấn tượng trong ngày thi đấu thứ hai. Cụ thể, đội Bilavi thắng kịch tính 4-3 trước đội World Vision (có Nguyễn Hoàn Tất).

Bảng xếp hạng giải VBTL 2025 sau 2 vòng đấu ẢNH: CMH

Trong khi đó, đội Tường Thành đã cống hiến những ván đấu cực kỳ mãn nhãn và giành chiến thắng 4-1 trước đội 9Scoreboard (của Bao Phương Vinh). Trần Thanh Lực và Cao Phan Triết Luận thắng kịch tính 12/11 ở ván đấu đôi nam ra quân trước Bao Phương Vinh và Lê Thành Tiến. Phạm Quốc Thích bị dẫn sâu 2/14, nhưng đã ngược dòng thắng nghẹt thở 15/14 trước Nguyễn Đình Quốc. Ở ván đấu đôi nam nữ, Thanh Lực và Ngọc Huệ thắng 9/4 trước Đình Quốc và Quỳnh Ngân. Lương Thị Thơm thắng 9/5 trước Hứa Thảo Huyền ở ván đấu đơn nữ.

Sau 2 vòng đấu, đội 9Scoreboard do Bao Phương Vinh làm thủ quân là đội duy nhất chưa có điểm, hiện đứng chót bảng xếp hạng với hiệu số -7 (1 ván thắng, 8 ván thua).