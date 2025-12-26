Billiards: Trần Quyết Chiến tung siêu phẩm, thắng thuyết phục Bao Phương Vinh

Trần Quyết Chiến thắng Bao Phương Vinh 2 ván liên tiếp

Ở ngày thi đấu khai màn (25. của giải billiards carom 3 băng Team League VN (VBTL) 2025, đội của Trần Quyết Chiến (Thế giới billiards) chạm trán với đội của Bao Phương Vinh (9Scoreboard). Theo đó, hai cơ thủ hàng đầu của billiards Việt Nam so tài ở ván thứ hai (đơn nam) và ván thứ ba (song tô đôi nam nữ) của trận đấu.

Trần Quyết Chiến đã chứng minh rằng khi thi đấu ở thể thức khá mới mẻ (chỉ đánh chạm 15 điểm thay vì đường dài), anh vẫn là cái tên rất đáng gờm. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh chỉ cần 4 lượt cơ để giành chiến thắng cách biệt 15/3 trước Bao Phương Vinh. Trong ván đấu này, Quyết Chiến có 2 sê-ri (5 điểm và 7 điểm), cùng 2 pha xử lý a-băng đẹp mắt. Ở hình bi cuối cùng, anh đưa bi chủ chạm 5 băng trước khi ghi điểm chốt hạ, giúp đội Thế giới billiards vươn lên dẫn 2-0.

Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ cao trong ngày ra quân giải VBTL 2025 ẢNH: CMH

Đến ván thứ ba (đấu song tô đôi nam nữ), Trần Quyết Chiến tiếp tục ra sân, sát cánh cùng Nguyễn Thị Liên để chạm trán với Bao Phương Vinh và Hứa Thảo Huyền.

Cơ thủ số 1 Việt Nam một lần nữa trổ tài với cú đánh cu-lê nhồi lăn trên băng dài cực kỳ mãn nhãn. Quyết Chiến cùng Nguyễn Thị Liên thắng sít sao 9/7 trước Phương Vinh và Thảo Huyền, qua đó đào sâu cách biệt thành 3-0 cho đội Thế giới billiards.

Bảng xếp hạng VBTL 2025 sau vòng đấu đầu tiên ẢNH: CMH

Trước đó ở ván 1 đấu song tô đôi nam, Trần Mạnh Hùng và Lê Văn Thái thắng 12/9 trước Nguyễn Đình Quốc và Lê Thành Tiến. Ở ván 4, tay cơ trẻ Phạm Quốc Hào thắng 12/9 trước á quân giải trẻ quốc gia 2025 Diệp Chấn Hưng.

Chung cuộc, đội Thế giới billiards đánh bại đội 9Scoreboard với tỷ số 4-0. Trần Quyết Chiến cùng các đồng đội vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, sau vòng 1 của VBTL 2025.

Xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng VBTL 2025 lúc này là đội Million (sở hữu Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long và Nguyễn Văn Tài), sau chiến thắng 4-1 trước Tường Thành Billiards (có Trần Thanh Lực).

Ở 2 cặp đấu còn lại, đội VEDC thắng 4-2 trước đội Bilavi Group, trong khi đội World Vision thắng kịch tính 4-3 trước đội Niz.