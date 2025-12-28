Billiards: Trần Quyết Chiến phong độ cực cao, nối dài chuỗi trận toàn thắng

Trần Quyết Chiến toàn thắng 5 ván

Trong ngày 27.12, giải billiards carom 3 băng đồng đội (VBTL) 2025 tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ ba. Đáng chú ý, thủ quân của Thế giới billiards là Trần Quyết Chiến vẫn thể hiện phong độ "hủy diệt". Ở màn đối đầu với đội World Vision, cơ thủ số 1 Việt Nam có liên tiếp 2 chiến thắng, lần lượt ở ván đấu đôi nam (đánh cặp cùng Trần Mạnh Hùng) và đơn nam (gặp Nguyễn Trần Thanh Tạo).

Trong ván đấu ra quân, Trần Quyết Chiến và Trần Mạnh Hùng có sê-ri 7 điểm (ở lượt cơ thứ 4) để qua mặt đối thủ, dẫn ngược 11/6. Đây cũng là bước ngoặt giúp 2 cơ thủ của đội Thế giới billiards ngược dòng, thắng 12/8 trước Nguyễn Hoàn Tất và Nguyễn Trần Thanh Tạo của đội World Vision.

Trần Quyết Chiến cùng đồng đội có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại giải VBTL 2025 ẢNH: P.L

Đến ván đấu thứ hai (đơn nam), Trần Quyết Chiến tiếp tục ra sân chạm trán với Nguyễn Trần Thanh Tạo. Tay cơ từng 4 lần vô địch World Cup billiards một lần nữa cho thấy khả năng ghi điểm rất đều đặn. Anh hoàn thành 15 điểm chỉ trong 5 lần bước ra bàn đấu, trong đó có 3 lượt cơ ghi 4 điểm. Quyết Chiến thắng cách biệt 15/6 trước Thanh Tạo, qua đó đưa Thế giới billiards vươn lên dẫn 2-0.

Đến lúc này, cá nhân Trần Quyết Chiến đang giữ chuỗi 5 ván đấu toàn thắng (tính cả đơn và đôi) sau 3 trận đấu của đội Thế giới billiards.

Sau khởi đầu suôn sẻ của Trần Quyết Chiến, đội Thế giới billiards có thêm 2 chiến thắng của Lê Văn Thái/Nguyễn Thị Liên (ván 3, đôi nam nữ) và Nguyễn Đức Yến Sinh (ván 5, đơn nữ), qua đó thắng chung cuộc 4-1 trước đội World Vision. Với chiến thắng thứ ba liên tiếp, đội Thế giới billiards củng cố vị trí trên tốp đầu bảng xếp hạng (BXH).

Cuộc đua song mã ở ngôi đầu BXH vẫn diễn ra rất căng thẳng. Đội Million cũng thể hiện đẳng cấp cao khi thắng trọn vẹn 4-0 trước đội Bilavi. Một ngày thi đấu mà các tay cơ trong đội như Nguyễn Trần Thanh Tự, Ngô Văn Đức, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Văn Tài, Thu Hiền, Thành Khánh đều đã làm rất tốt nhiệm vụ.

Thậm chí với hiệu số tốt hơn (+11 so với +10), Million được dẫn dắt bởi thủ quân Nguyễn Trần Thanh Tự hiện xếp trên Thế giới billiards của Trần Quyết Chiến, dù cả hai đội có cùng 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Bao Phương Vinh và đồng đội có chiến thắng đầu tay

Ngày thi đấu 27.12 cũng chứng kiến màn trở lại của Bao Phương Vinh và đồng đội khi 9Scoreboard đã có được chiến thắng và 3 điểm đầu tay, sau 2 thất bại liên tiếp trước đó.

Sau khi để thua ở ván đôi nam ra quân, đội trưởng Bao Phương Vinh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, có chiến thắng 15/7 trước Nguyễn Hữu Thanh ở ván thứ hai đấu đơn nam. Ngay sau đó, Đình Quốc/Quỳnh Ngân (đôi nam nữ) thắng thuyết phục 9/2 trước Đào Văn Ly/Phùng Kiện Tường. Đinh Trọng Văn (đơn nam U.22) thắng kịch tính 12/11 trước Trần Quốc Bảo, trong khi Hứa Thảo Huyền thắng 9/7 trước đàn chị Phùng Kiện Tường ở ván đơn nữ. Qua đó, đội 9Scoreboard giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước đội VEDC.

Ở lượt trận còn lại, đội Tường Thành (do Trần Thanh Lực làm thủ quân) thắng 4-2 trước đội Niz (Chiêm Hồng Thái làm thủ quân). Trần Thanh Lực và các đồng đội vươn lên đứng tốp 3 khi có 6 điểm sau 3 vòng đấu.