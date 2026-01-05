Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
05/01/2026 12:13 GMT+7

Khán giả Hàn Quốc và toàn châu Á bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của 'quốc bảo điện ảnh' Ahn Sung Ki, người vừa qua đời ở tuổi 74 sau 6 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo hãng tin Yonhap, diễn viên Ahn Sung Ki trút hơi thở cuối cùng vào sáng 5.1 tại Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, quận Yongsan, Seoul (Hàn Quốc), trong khi đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, với gia đình bên cạnh. Trước đó, ngày 30.12.2025, tài tử bất ngờ ngã quỵ tại nhà do bị nghẹn thức ăn và mất ý thức. Ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim và phải nằm điều trị đặc biệt, song đã không qua khỏi sau 6 ngày nỗ lực cứu chữa.

Một đời tận hiến cho màn ảnh xứ kim chi của Ahn Sung Ki

Công ty quản lý Artist Company đã phát đi thông báo chính thức xác nhận tin buồn. Trong thông cáo, phía công ty viết: "Diễn viên Ahn Sung Ki đã đồng hành cùng lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc bằng tinh thần trách nhiệm lớn lao và sự tận tâm bền bỉ với diễn xuất. Các vai diễn của Ahn Sung Ki luôn hướng đến con người và đời sống. Thông qua hàng loạt tác phẩm, ông mang đến sự đồng cảm sâu sắc và nguồn an ủi vượt qua nhiều thế hệ, nhiều thời đại".

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 1.

Ahn Sung Ki với hình ảnh điềm đạm, gắn liền với nhiều vai diễn kinh điển suốt gần 70 năm làm nghề

Ảnh: EPA

Artist Company nhấn mạnh thêm: "Trên tất cả, Ahn Sung Ki luôn coi trọng phẩm giá và trách nhiệm của một con người hơn cả danh xưng diễn viên. Ông tôn trọng đồng nghiệp và trân quý từng trường quay. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu diễn viên quốc dân".

Ahn Sung Ki bước chân vào ngành điện ảnh từ năm 1957 với vai diễn nhí trong bộ phim Twilight Train của đạo diễn Kim Ki Young. Trong sự nghiệp kéo dài gần 70 năm, ông tham gia hơn 170 bộ phim, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Ông được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao qua loạt tác phẩm kinh điển như Mandala (1981), Revivre (2015), cũng như những bộ phim ăn khách như Two Cops (1993) và Nowhere to Hide (1999).

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 2.

Ahn Sung Ki là nghệ sĩ luôn được đồng nghiệp và công chúng kính trọng bởi tài năng và nhân cách

Ảnh: Lotte Entertainment

Dù được chẩn đoán mắc ung thư máu vào năm 2019, Ahn Sung Ki vẫn không từ bỏ đam mê diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap hồi năm 2023, ông bày tỏ quyết tâm trở lại màn ảnh: "Tôi nghĩ mình sẽ khỏe hơn sau năm nay. Mong người hâm mộ hãy chờ đợi dự án tiếp theo".

Tang lễ của nam diễn viên sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun phối hợp cùng Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc đứng ra tổ chức. 

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 3.

Hình ảnh Ahn Sung Ki xuất hiện trước công chúng trong những năm tháng cuối đời

Ảnh: Yonhap News

Linh đường được đặt tại phòng số 31, nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary Seoul. Lễ đưa tang sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng 9.1, sau đó an táng tại khu Byeolgeurida, Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Phía công ty quản lý cũng bày tỏ mong muốn: "Tôn trọng di nguyện của người đã khuất và cảm xúc của gia đình tang quyến, chúng tôi chân thành đề nghị hạn chế việc đưa tin quá mức cũng như các suy đoán chưa được kiểm chứng".

Tin liên quan

Biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung-ki từng là sinh viên khoa tiếng Việt

Biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung-ki từng là sinh viên khoa tiếng Việt

Biểu tượng điện ảnh, người được mệnh danh là “diễn viên quốc dân” của Hàn Quốc - Ahn Sung-ki (ảnh), vừa tới Hà Nội tham dự Lễ hội phim VN - Hàn Quốc, diễn ra trong hai ngày 15 và 16.12.

Biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung-ki tới Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Ahn Sung Ki Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc điện ảnh Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận