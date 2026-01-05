'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

Theo hãng tin Yonhap, diễn viên Ahn Sung Ki trút hơi thở cuối cùng vào sáng 5.1 tại Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, quận Yongsan, Seoul (Hàn Quốc), trong khi đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, với gia đình bên cạnh. Trước đó, ngày 30.12.2025, tài tử bất ngờ ngã quỵ tại nhà do bị nghẹn thức ăn và mất ý thức. Ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim và phải nằm điều trị đặc biệt, song đã không qua khỏi sau 6 ngày nỗ lực cứu chữa.

Một đời tận hiến cho màn ảnh xứ kim chi của Ahn Sung Ki

Công ty quản lý Artist Company đã phát đi thông báo chính thức xác nhận tin buồn. Trong thông cáo, phía công ty viết: "Diễn viên Ahn Sung Ki đã đồng hành cùng lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc bằng tinh thần trách nhiệm lớn lao và sự tận tâm bền bỉ với diễn xuất. Các vai diễn của Ahn Sung Ki luôn hướng đến con người và đời sống. Thông qua hàng loạt tác phẩm, ông mang đến sự đồng cảm sâu sắc và nguồn an ủi vượt qua nhiều thế hệ, nhiều thời đại".

Ahn Sung Ki với hình ảnh điềm đạm, gắn liền với nhiều vai diễn kinh điển suốt gần 70 năm làm nghề Ảnh: EPA

Artist Company nhấn mạnh thêm: "Trên tất cả, Ahn Sung Ki luôn coi trọng phẩm giá và trách nhiệm của một con người hơn cả danh xưng diễn viên. Ông tôn trọng đồng nghiệp và trân quý từng trường quay. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu diễn viên quốc dân".

Ahn Sung Ki bước chân vào ngành điện ảnh từ năm 1957 với vai diễn nhí trong bộ phim Twilight Train của đạo diễn Kim Ki Young. Trong sự nghiệp kéo dài gần 70 năm, ông tham gia hơn 170 bộ phim, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Ông được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao qua loạt tác phẩm kinh điển như Mandala (1981), Revivre (2015), cũng như những bộ phim ăn khách như Two Cops (1993) và Nowhere to Hide (1999).

Ahn Sung Ki là nghệ sĩ luôn được đồng nghiệp và công chúng kính trọng bởi tài năng và nhân cách Ảnh: Lotte Entertainment

Dù được chẩn đoán mắc ung thư máu vào năm 2019, Ahn Sung Ki vẫn không từ bỏ đam mê diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap hồi năm 2023, ông bày tỏ quyết tâm trở lại màn ảnh: "Tôi nghĩ mình sẽ khỏe hơn sau năm nay. Mong người hâm mộ hãy chờ đợi dự án tiếp theo".

Tang lễ của nam diễn viên sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun phối hợp cùng Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc đứng ra tổ chức.

Hình ảnh Ahn Sung Ki xuất hiện trước công chúng trong những năm tháng cuối đời Ảnh: Yonhap News

Linh đường được đặt tại phòng số 31, nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary Seoul. Lễ đưa tang sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng 9.1, sau đó an táng tại khu Byeolgeurida, Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Phía công ty quản lý cũng bày tỏ mong muốn: "Tôn trọng di nguyện của người đã khuất và cảm xúc của gia đình tang quyến, chúng tôi chân thành đề nghị hạn chế việc đưa tin quá mức cũng như các suy đoán chưa được kiểm chứng".