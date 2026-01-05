Cầu thủ cuối cùng của U.23 Việt Nam sắp hội quân, HLV Kim trút bỏ gánh nặng

Phạm Đình Hải đã có visa sát ngày U.23 Việt Nam đấu Jordan

Sau khi được cấp visa vào ngày 5.1, Đình Hải khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 10 cùng ngày trên chuyến bay mang số hiệu QR 977 của hãng hàng không Qatar Airways. Sau đó, anh sẽ hạ cánh xuống sân bay Hamad (Doha, Qatar) để thực hiện thủ tục quá cảnh. Tại đây, thủ môn số 3 của đội U.23 Việt Nam sẽ có khoảng 2 giờ đồng hồ chờ đợi trước khi tiếp tục chặng bay thứ 2 mang số hiệu QR 1184, cất cánh lúc 1 giờ ngày 6.1.

Dự kiến, Đình Hải sẽ có mặt tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út) vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày 6.1 (theo giờ địa phương). Việc Đình Hải có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển vào rạng sáng ngày 6.1 được xem là "vừa kịp lúc", bởi đây cũng là ngày U.23 Việt Nam có trận ra quân gặp đối thủ U.23 Jordan (diễn ra lúc 14 giờ 30, theo giờ địa phương). Sự xuất hiện của anh giúp HLV Kim Sang-sik có đủ 3 sự lựa chọn nơi khung gỗ, đảm bảo đúng quy định của AFC.

Phạm Đình Hải có mặt ở Ả Rập Xê Út ngay trước trận ra quân của đội U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Chiều 5.1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chính thức công bố danh sách U.23 Việt Nam dự giải. So với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với AFC, HLV Kim Sang-sik có một sự điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát đã có tên trong đội hình chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào. Sự vắng mặt của Vĩ Hào là điều rất đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu "tổng duyệt" với U.23 Syria (30.12.2025) nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể trạng tốt nhất cho những trận đấu khó khăn ở VCK U.23 châu Á 2026.

23 tuyển thủ U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF



