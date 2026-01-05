Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ cuối cùng của U.23 Việt Nam sắp hội quân, HLV Kim trút bỏ gánh nặng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/01/2026 15:39 GMT+7

Thủ môn Phạm Đình Hải đã được cấp visa và sẽ bay sang Ả Rập Xê Út hội quân cùng đội U.23 Việt Nam ngay tối nay (5.1).

Phạm Đình Hải đã có visa sát ngày U.23 Việt Nam đấu Jordan

Sau khi được cấp visa vào ngày 5.1, Đình Hải khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 10 cùng ngày trên chuyến bay mang số hiệu QR 977 của hãng hàng không Qatar Airways. Sau đó, anh sẽ hạ cánh xuống sân bay Hamad (Doha, Qatar) để thực hiện thủ tục quá cảnh. Tại đây, thủ môn số 3 của đội U.23 Việt Nam sẽ có khoảng 2 giờ đồng hồ chờ đợi trước khi tiếp tục chặng bay thứ 2 mang số hiệu QR 1184, cất cánh lúc 1 giờ ngày 6.1.

Dự kiến, Đình Hải sẽ có mặt tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út) vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày 6.1 (theo giờ địa phương). Việc Đình Hải có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển vào rạng sáng ngày 6.1 được xem là "vừa kịp lúc", bởi đây cũng là ngày U.23 Việt Nam có trận ra quân gặp đối thủ U.23 Jordan (diễn ra lúc 14 giờ 30, theo giờ địa phương). Sự xuất hiện của anh giúp HLV Kim Sang-sik có đủ 3 sự lựa chọn nơi khung gỗ, đảm bảo đúng quy định của AFC.

Cầu thủ cuối cùng của U.23 Việt Nam sắp hội quân, HLV Kim trút bỏ gánh nặng- Ảnh 1.

Phạm Đình Hải có mặt ở Ả Rập Xê Út ngay trước trận ra quân của đội U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Chiều 5.1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chính thức công bố danh sách U.23 Việt Nam dự giải. So với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với AFC, HLV Kim Sang-sik có một sự điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát đã có tên trong đội hình chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào. Sự vắng mặt của Vĩ Hào là điều rất đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu "tổng duyệt" với U.23 Syria (30.12.2025) nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể trạng tốt nhất cho những trận đấu khó khăn ở VCK U.23 châu Á 2026.

Cầu thủ cuối cùng của U.23 Việt Nam sắp hội quân, HLV Kim trút bỏ gánh nặng- Ảnh 2.

23 tuyển thủ U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: VFF


Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik nhắc đến thầy Park và kỳ tích Thường Châu, tiết lộ điều quan trọng khi đấu U.23 Jordan

HLV Kim Sang-sik nhắc đến thầy Park và kỳ tích Thường Châu, tiết lộ điều quan trọng khi đấu U.23 Jordan

Thuyền trưởng U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng chinh phục tấm vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026.

Văn Khang vẫn được đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam: Đình Bắc và Hiểu Minh cùng làm đội phó

Nóng: Lê Phát thay Vĩ Hào phút chót, U.23 Việt Nam quyết vượt qua nghịch cảnh

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đình Hải Kim Sang-sik U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận