U.23 Jordan tập cực nặng trước trận đại chiến U.23 Việt Nam, sẵn sàng chơi pressing đè bẹp đối thủ

U.23 Jordan tập cực nặng, chú trọng thể lực và sự tập trung

Tối 4.1 (giờ Việt Nam), U.23 Jordan có buổi tập thứ 3 tại Ả Rập Xê Út. Trangđánh giá: “Đây buổi tập rất nặng và giàu tính chiến thuật kể từ khi U.23 Jordan rời chuyến tập huấn ở Qatar . Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Omar Najhi, toàn đội tập trung gia cố nền tảng thể lực, đồng thời tăng cường các bài tập kỹ thuật ở cường độ cao, nhằm hoàn thiện lối chơi trước giờ bóng lăn”.

Cũng theo ký giả trang Win Win, ban huấn luyện U.23 Jordan không giấu ý đồ chiến thuật trong giáo án tập luyện. Các cầu thủ được yêu cầu thực hiện liên tục những bài tập chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công, tổ chức pressing ở khu vực giữa sân và phản công với tốc độ cao. Bên cạnh đó, các tình huống xử lý bóng trong phạm vi hẹp, thoát pressing và đưa bóng ra biên cũng được chú trọng.

Các cầu thủ U.23 Jordan được nhắc nhở phải luôn tập trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK JFA

Ở khía cạnh thể lực, U.23 Jordan tăng cường đáng kể khối lượng vận động trong giai đoạn nước rút. Các bài tập sức bền, tranh chấp tay đôi và di chuyển không bóng được đan xen liên tục, buộc cầu thủ phải duy trì nhịp độ cao trong thời gian dài.

Trang Jordan Zad nhận xét: “Ban huấn luyện U.23 Jordan kỳ vọng điều này sẽ giúp các cầu thủ đạt trạng thái sung mãn ngay từ trận mở màn, đồng thời đủ sức duy trì cường độ chơi bóng trước một đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ tốt như U.23 Việt Nam”.

HLV Omar Najhi cũng đặc biệt nhấn mạnh tính kỷ luật chiến thuật và sự gắn kết giữa các tuyến. Trong suốt buổi tập, ông liên tục yêu cầu các cầu thủ giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót cho nhau tốt hơn và hạn chế tối đa những pha xử lý cá nhân rườm rà. Những sai sót dù nhỏ trong khâu tổ chức phòng ngự hay chuyển đổi trạng thái đều được nhắc nhở và chỉnh sửa ngay lập tức, cho thấy mức độ nghiêm túc của U.23 Jordan trước trận đấu được xem là “bài kiểm tra” quan trọng.

Không chỉ chuẩn bị về chuyên môn, U.23 Jordan còn tăng cường sự tập trung về mặt tinh thần. Ban huấn luyện U.23 Jordan liên tục nhấn mạnh yêu cầu duy trì sự tỉnh táo, tránh những khoảnh khắc mất tập trung – yếu tố từng khiến họ trả giá trong các giải đấu trước. Việc làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân tại Jeddah cũng được xem là một phần trong kế hoạch chuẩn bị tổng thể.

Các bài tập tốc độ, tranh chấp cũng liên tục được U.23 Jordan triển khai ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK JFA

Trang Ad Dustour bình luận: “Với thể thức chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp, U.23 Jordan hiểu rằng mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn, đặc biệt là trận ra quân. Màn đối đầu với U.23 Việt Nam vì thế không đơn thuần là màn chào sân, mà còn là thước đo cho mức độ sẵn sàng và tham vọng thực sự của chúng ta. Việc tăng cường toàn diện từ thể lực, chiến thuật đến bản lĩnh thi đấu đang cho thấy U.23 Jordan sẵn sàng “đánh lớn” ngay từ trận mở màn”.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan là trận đấu đầu tiên của VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (giờ Việt Nam). Sau đó, U.23 Jordan sẽ lần lượt gặp U.23 Ả Rập Xê Út (9.1) và U.23 Kyrgyzstan (12.1).