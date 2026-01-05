‘Mỏ neo’ quan trọng của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik khi chia sẻ với truyền thông tại VN sau tấm HCV SEA Games 33 cho biết vợ ông ở Hàn Quốc đã tắt ti vi sau khi U.23 VN nhận bàn thua thứ 2. Đó là trận đấu mà Quốc Cường - người đá chính rất tốt trong 2 trận gặp Malaysia và Philippines nhưng bị tâm lý trước chủ nhà Thái Lan, nên chơi không đúng phong độ. Rất quyết đoán, HLV Kim Sang-sik đã rút anh ra, thay bằng Thái Sơn và ngay lập tức U.23 VN chơi bùng nổ.

Thái Sơn đá tiền vệ trụ, quét rộng phía trước các trung vệ, đã tạo ra sự cân bằng hoàn hảo, giúp Xuân Bắc có không gian để dâng cao luân chuyển bóng đến hàng công. Tranh chấp mạnh mẽ và khôn ngoan, đặc biệt tốc độ và khả năng càn quét của Thái Sơn đã giúp U.23 VN kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Nhờ đó, U.23 VN đã chơi trên cơ chủ nhà Thái Lan trong hiệp 2 và có chiến thắng 3-2 chung cuộc. Chiến thắng đó là sự ghi nhận rõ ràng về bản lĩnh không những của đội tuyển U.23 VN, mà còn của cá nhân Thái Sơn.

Thái Sơn đang là tiền vệ trụ chắc chắn của U.23 VN Ảnh: Nhật Thịnh

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận xét về Thái Sơn: "Với VCK U.23 châu Á, tất cả đều biết nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đội tuyển U.23 VN là không để thủng lưới. Ngoài hàng phòng ngự đã quen thuộc với Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Minh Phúc… thì câu chuyện còn lại là tuyến giữa. Bước ra sân chơi châu lục, chúng ta rất cần mẫu cầu thủ kiểu "mỏ neo" có khả năng đánh chặn, thoát pressing và luân chuyển bóng tốt. Ở giai đoạn hiện tại, HLV Kim đã từng rất đắn đo về những sự lựa chọn sau khi Văn Trường chấn thương. Nhưng có lẽ sau trận chung kết SEA Games 33 vừa rồi, gần như chắc chắn Thái Sơn đã được đóng đinh cho vị trí tiền vệ trụ.

Vào lúc này, chúng ta cũng cần ghi nhận những HLV trước đó như Philippe Troussier, Hoàng Anh Tuấn đã để tâm bồi dưỡng, trao cơ hội để những tài năng trẻ như Thái Sơn sớm góp mặt ở các giải đấu lớn như VCK U.23 châu Á 2024 hay ASIAD tại Hàng Châu năm 2023. Nhờ đó, Thái Sơn hay Vĩ Hào, Đình Bắc, Văn Khang… đã được tích lũy kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh và tâm lý vững vàng. Cá nhân tôi cho rằng vào lúc này Thái Sơn và Xuân Bắc sẽ là cặp tiền vệ tạo ra sự cân bằng hoàn hảo, nhất là với Thái Sơn sở hữu vốn thi đấu nhiều năm tại V-League. Dựa vào sự thể hiện gần đây, cầu thủ trẻ này sẽ là "mỏ neo" gánh vác quan trọng khi U.23 VN bước ra châu lục, nhận áp lực lớn hơn lên hàng phòng ngự, đối mặt với những hàng tiền vệ có thể hình, thể lực và kỹ thuật hoàn toàn vượt trội so với khu vực Đông Nam Á".