U.23 Việt Nam trở lại mặt đất, U.23 Kyrgyzstan không còn gì để mất nên rất đáng sợ

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trận gặp U.23 Jordan ngày 6.1 ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam tỉnh táo hồi phục sau chiến thắng

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã trải qua một đêm ấm áp sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan, khép lại lượt thi đấu đầu tiên bảng A VCK U.23 châu Á ngôi đầu, tạm xếp trên chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út hiệu số phụ.

Chiến thắng thuyết phục trước đối thủ được đánh giá rất mạnh giúp đội bóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ số đông người hâm mộ cũng như truyền thông trong và ngoài nước.

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy cảm xúc, đến sáng ngày 7.1, toàn đội phần lớn đều đã dần tìm lại sự cân bằng. Mọi thành viên đều được yêu cầu phải lập tức "trở lại mặt đất", tập trung tối đa vào nhiệm vụ quan trọng nhất là phục hồi nhanh nhất có thể cho trận đấu tiếp theo.

Hiểu Minh cảm ơn Văn Khang về đường kiến tạo giúp anh ghi bàn vào lưới U.23 Jordan ảnh: Ted Trần

Dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 vòng bảng gặp U.23 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 9.1. Do đó, việc các cầu thủ "sạc" lại thể lực kịp lúc cho trận đấu tiếp theo tại khu vực có thời tiết khắc nghiệt như Ả Rập Xê Út là hết sức quan trọng.

Sự thận trọng đặc biệt không thừa, vì dù thua U.23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu mở màn, nhưng U.23 Kyrgyzstan đã cho thấy mình là đối thủ vô cùng khó chịu: mất người từ phút 34 nhưng vẫn vững vàng chống trả đến tận phút 89 mới để thủng lưới.

Đối thủ này sở hữu lực lượng có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thể lực mạnh mẽ và ý thức kỷ luật tập thể cao. Họ thua U.23 Ả Rập Xê Út là do thiếu người. Màn trình diễn quả cảm của họ khiến nhiều người không khỏi tự hỏi kết quả trận đấu sẽ thế nào nếu vẫn đầy đủ 11 người thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Chủ quan là chết

HLV Kim Sang-sik yêu cầu U.23 Việt Nam khẩn cấp hạ cánh xuống mặt đất ảnh: Ted Trần

Chiến thắng trận mở màn và ngôi đầu bảng đang giúp U.23 Việt Nam có lợi thế nhất định. Nhưng tất cả chỉ là kết quả nhất thời, vì chỉ cần một thoáng sơ sẩy dẫn đến kết quả bất lợi thì tình thế sẽ có thể hoàn toàn đảo ngược.

Bản thân một số thành viên U.23 Việt Nam hiện tại như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Bình, Đức Anh, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Hà vẫn còn nhớ rõ như in bài học nóng hổi thất bại đau đớn của U.20 Việt Nam tham dự VCK U.20 châu Á 2023.

Đó là giải đấu chúng ta khởi đầu tuyệt vời với 2 trận toàn thắng trước Úc (1-0) và Qatar (2-1) nhưng tất cả công sức đã "đổ sông, đổ bể" bởi thất bại 1-3 ở trận đấu cuối Iran, đành ngậm ngùi dừng chân ở vòng bảng với hạng 3 chung cuộc vì thua Úc và Iran hiệu số phụ.

U.23 Việt Nam đang có lợi thế ở vòng bảng, nhưng chưa có gì rõ ràng ảnh: Ted Trần

Điều này vẫn là nỗi đau khắc sâu của hàng loạt trụ cột U.23 Việt Nam, giúp họ nhanh chóng hiểu rõ và ghi nhớ yêu cầu từ HLV Kim Sang-sik phải quên đi chiến thắng trước Jordan, chuẩn bị cho trận "khổ chiến" trước U.23 Kyrgyzstan.

Đó sẽ là trận chiến cực kỳ hao tổn thể lực vì việc trắng tay ở trận đầu khiến U.23 Kyrgyzstan không khác gì rơi vào thế dựa lưng vào tường. Không còn cách nào khác, họ sẽ buộc phải dốc hết sức để tìm cách lách qua khe cửa hẹp để lọt vào tứ kết.

Trong bóng đá mọi sự tự mãn sớm đều phải trả giá đắt và U.23 Việt Nam hiểu rõ điều đó. Nhất là khi ấn tượng mạnh về sự lì lợm, kiên cường của U.23 Kyrgyzstan đã nhận được sự tôn trọng lớn từ thầy trò HLV Kim Sang-sik, về một đối thủ ở thế không còn gì mất sẽ cực kỳ nguy hiểm.