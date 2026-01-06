Những tính toán cực kỳ tuyệt vời của HLV Kim Sang-sik, rất bất ngờ mà hay vô đối

HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị tuyệt vời cho trận gặp U.23 Jordan ảnh: Ted Trần

Ông Kim lại gây bất ngờ

Đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đến Ả Rập Xê Út sau trận thua 1-2 trước U.23 Syria trong khi U.23 Jordan gây ấn tượng mạnh bằng trận hòa 1-1 trước ứng cử viên vô địch, cũng là nhà đương kim vô địch U.23 Nhật Bản.

Thực tế, đội U.23 Việt Nam đã hướng đến trận đấu bằng thái độ hết sức khiêm nhường, đánh giá cao sức mạnh đối thủ và thể hiện sự khiêm tốn - một thói quen rất tốt dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Nhưng một cách lặng lẽ mà táo bạo, ông Kim đã gây sốc cho đối thủ bằng đội hình xuất phát nằm ngoài mọi dự đoán. Không phải Lê Viktor hay Văn Thuận mà chính cậu út Lê Phát lại được sắp đá cao nhất trên hàng công.

Hiểu Minh ghi bàn từ pha dàn xếp đá phạt tuyệt vời ảnh: Ted Trần

Thực tế chàng trai 19 tuổi đã nhập cuộc rất tự tin. Anh mạnh mẽ tranh chấp, không ngại va chạm và thậm chí có những lần cướp bóng trong chân đối thủ và tung ra cú sút quyết đoán.

Cách bố trí này của ông Kim, khi tung vào sân từ đầu chàng trai trẻ chưa thi đấu phút nào tại SEA Games 33, đã gây bất ngờ cho U.23 Jordan, khiến đối thủ bối rối.

Đặc biệt, sự chuẩn bị rất tốt về tâm lý và phương án chơi bóng đã giúp U.23 Việt Nam chơi chủ động hoàn toàn từ đầu trận. Hàng thủ chơi tập trung và tự tin, tuyến giữa bình tĩnh hóa giải sức ép và thoát pressing khiến U.23 Jordan vỡ kế hoạch.

Quả ngọt tuyệt vời

U.23 Việt Nam đã gây sốc cho U.23 Jordan ảnh: Ted Trần

Ngược lại, chính những cầu thủ Tây Á vốn được đánh giá cao, ấp ủ chơi tấn công và áp đặt mới là những người phải chạy theo bóng nhiều hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 45% so với 55% của U.23 Việt Nam.

Những con số vượt trội của U.23 Việt Nam về số quả phạt góc (7 so với 4 của U.23 Jordan), đá phạt (6 so với 3), dứt điểm trúng đích (5 so với 0) là minh chứng hùng hồn cho thấy đội bóng đã được chuẩn bị rất kỹ và hiệu quả về mặt chiến thuật.

Sau khi kết thúc hiệp 1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã dẫn 2-0 với quả phạt đền thành công của Đình Bắc và tình huống Văn Khang đá phạt góc quá hay để Hiểu Minh đệm lòng nhân đôi cách biệt, trong sự bối rối và sững sờ thấy rõ của đối thủ.

Lê Phát bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát ảnh: Ted Trần

Gần như mọi vị trí của chúng ta đều chơi rất tốt, có sự quyết liệt đủ mức nhưng tỉnh táo để tránh mất kiểm soát tình huống. Đặc biệt, những Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Hiểu Minh và cả Lê Phát là những cái tên nổi bật nhất.

Rõ ràng, tài thao lược của HLV Kim Sang-sik đang giúp U.23 Việt Nam xua tan những lo lắng sau các ca chấn thương của Thanh Nhàn, Vĩ Hào hay Nguyễn Tân. Những quyết định của ông Kim vẫn khó lường, và trên hết, cực kỳ hiệu quả.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục ấp ủ khát vọng vượt qua bảng A rất nặng (còn có chủ nhà Ả Rập Xê Út và Kyrgyzstan) và tiến xa nhất có thể.

Và tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam sẽ lại tiếp tục mơ mộng và tự hào...