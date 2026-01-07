Bí quyết chiến thắng của U.23 Việt Nam

U.23 VN có màn ra quân suôn sẻ ở VCK U.23 châu Á 2026, khi đánh bại U.23 Jordan với tỷ số 2-0 vào tối qua (6.1). Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là cách HLV Kim Sang-sik biến các tình huống cố định thành một thứ vũ khí sát thương cao. Cả hai bàn thắng của Đình Bắc trên chấm 11 m và pha băng cắt của Hiểu Minh từ quả phạt góc đều là kết quả của sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng với các học trò. Vị HLV người Hàn Quốc khẳng định: "Hai bàn thắng hôm nay không đến từ sự may mắn. Đó là kết quả của quá trình tập luyện bài bản và sự tập trung tối đa của các cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong các tình huống cố định".

Đình Bắc mở tỷ số từ chấm 11 m ảnh: Ted Trần

Ngoài ra, ông Kim còn đánh giá cao tinh thần vượt khó của U.23 VN khi thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng ở Ả Rập Xê Út. Việc duy trì được hệ thống phòng ngự kín kẽ, đặc biệt là trong hiệp 2 khi đối phương dâng cao gây sóng gió, cho thấy sự kỷ luật, bản lĩnh và thể lực tốt của các học trò HLV Kim Sang-sik. "Toàn đội đã gặp nhiều khó khăn, bởi thời tiết rất nắng nóng. Chính vì vậy, một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn các cầu thủ. Ở hiệp 2, mọi chuyện khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ đã chơi kỷ luật để giành được kết quả thuận lợi", ông Kim xúc động.

Về phía đối diện, HLV Omar Najhi của U.23 Jordan cũng dành những lời thán phục cho màn trình diễn của các cầu thủ đội U.23 VN. "Chúng tôi không bất ngờ trước lối chơi của U.23 VN. U.23 Jordan hiểu rằng U.23 VN là đội bóng rất mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, các cầu thủ này có thể tạo đột biến bất kỳ lúc nào trong trận đấu. U.23 Jordan đã nỗ lực ngăn chặn U.23 VN nhưng bất thành. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích kỹ là cần phải ngăn chặn các tình huống cố định của U.23 VN. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng bóng đá là vậy, những điều như thế vẫn thường xuyên xảy ra", HLV trưởng U.23 Jordan bày tỏ.



