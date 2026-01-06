U.23 Việt Nam như chiếc hộp kỳ diệu, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Lê Phát lần đầu đá chính cho U.23 Việt Nam đã đền đáp niềm tin của HLV Kim Sang-sik ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam viết lại lịch sử

Tối 6.1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã ra quân thành công ở VCK giải U.23 châu Á 2026 bằng cách đánh bại U.23 Jordan với tỷ số 2-0, nhờ các pha lập công trong hiệp 1 của Đình Bắc và Hiểu Minh.

Ngoài tỷ số ấn tượng, màn trình diễn của U.23 Việt Nam càng thuyết phục hơn khi vượt trội hoàn toàn đối thủ Tây Á về mọi chỉ số. Hình ảnh các cầu thủ Jordan lộ rõ vẻ mặt chán nản ra mặt là minh chứng cho thấy họ đã bị khắc chế lợi hại đến mức nào.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục U.23 Jordan: Dấu ấn Đình Bắc và Hiểu Minh

Chiến thắng này giúp HLV Kim Sang-sik viết lại lịch sử đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên sau 3 lần trước đó gặp đối thủ này chỉ có hòa và thua.

U.23 Việt Nam như chiếc hộp thần kỳ, càng xem càng bất ngờ ảnh: ted trần

Đặc biệt, cái cách ông Kim dùng người trong trận ra quân khiến nhiều người phải bất ngờ và sững sờ. Khi tất cả nghĩ rằng đã hiểu rõ U.23 Việt Nam thì đội bóng lại dẫn chúng ta từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác.

Ai dám nghĩ "cậu út" Lê Phát sẽ được tung ra sân từ đầu và thậm chí thi đấu quá hay ở trận mở màn vốn luôn rất khó đá, hay cách U.23 Việt Nam lại dám và có thể chơi thứ bóng đá áp đặt đầy chủ động khiến đối thủ bất ngờ.

Thậm chí, khi rất nhiều người đã quên về miếng đánh "tủ" từ các pha phối hợp đá phạt, thì U.23 Việt Nam đã gửi lời nhắc nhở đanh thép đến U.23 Jordan với 2 bàn thắng đến từ các pha phối hợp bóng chết bài bản.

Chờ món quà bất ngờ mới từ ông Kim

Phi Hoàng chơi hiệu quả bên biên trái ảnh: Ted Trần

Sau hiệp 1 chơi áp đảo đội tuyển U.23 Việt Nam đã liên tục có sự thay đổi người trong hiệp 2. Trước đối thủ hầu như đã bất bại, chỉ nhận duy nhất 1 trận thua trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik vẫn tự tin lần lượt tung Đức Anh, Anh Quân, Văn Thuận, Quốc Việt và Quốc Cường vào sân.

Điểm thú vị là những cầu thủ đó, có những người đã đá chính ở SEA Games 33 như Quốc Cường, Quốc Việt hay số phút thi đấu hạn chế trước đó như Đức Anh, Anh Quân, Văn Thuận đều đã chơi rất tự tin.

Highlight U.23 Việt nam 2-0 U.23 Jordan: Mỹ mãn trận ra quân

Điều này khiến người ta giật mình hiểu ra vì sao ông Kim đã không bổ sung chân sút nào từ Việt Nam sang sau khi Vĩ Hào về nhà sớm vì chấn thương và Thanh Nhàn chưa biết ngày nào trở lại sau khi bị rách bắp.

Đình Bắc vẫn giữ được sự hợp lý và mạnh mẽ trên hàng công ảnh: Ted Trần

Sự trưởng thành mạnh mẽ của Lê Phát, kỹ năng giữ bóng khéo léo của Văn Thuận hay những cú sút xa mạnh như đại bác của Quốc Cường khiến tất cả phải xem xét lại, liệu U.23 Việt Nam vẫn có thể hay hơn nữa, chơi bóng biến hóa hơn nữa.

Đặc biệt trong sự thăng hoa chung của hàng công thì hàng phòng ngự U.23 Việt Nam vẫn thể hiện được sự chắc chắn, bản lĩnh quen thuộc với thủ lĩnh Hiểu Minh tỏa sáng với hàng loạt pha đánh chặn xuất sắc.

Nên nhớ HLV Kim Sang-sik nổi tiếng với khả năng biến hóa liên tục, chưa bao giờ ra sân với cùng một đội hình xuất phát. Đây là lúc U.23 Việt Nam sẽ tích cực phục hồi cho trận tiếp theo. Hãy chờ xem liệu ông Kim có thêm một bất ngờ nữa trước U.23 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.