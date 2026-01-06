U.23 Việt Nam 'đánh nhanh thắng nhanh' Jordan, đứng đầu bảng A: Trận đấu của VAR, Đình Bắc và Hiểu Minh

VAR tạo bước ngoặt, Đình Bắc và Hiểu Minh xuất sắc

Tối 6.1, U.23 Việt Nam bước vào trận ra quân bảng A giải vô địch U.23 châu Á 2026 với cuộc đối đầu U.23 Jordan. Trước đối thủ được đánh giá cao về thể lực, lối chơi trực diện và khả năng áp đặt thế trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, đặt yếu tố an toàn và kỷ luật chiến thuật lên hàng đầu.

Các cầu thủ Jordan có thể hình cao lớn hơn nhưng U.23 Việt Nam thi đấu rất tự tin và bản lĩnh ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam kiểm soát nhịp độ tốt, triển khai bóng nhanh, hạn chế tối đa khả năng áp đặt lối chơi trực diện của đối thủ đến từ Tây Á. Các pha dứt điểm từ xa liên tiếp được thực hiện như một phương án tấn công chủ động, buộc hàng thủ U.23 Jordan phải làm việc vất vả.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống phạt góc, khi trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ U.23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Đình Bắc thực hiện cú sút quyết đoán, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ chơi càng thêm tự tin, trong khi U.23 Jordan buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Highlight U.23 Việt nam 2-0 U.23 Jordan: Mỹ mãn trận ra quân

Trên chấm 11 m, Đình Bắc không mắc sai lầm nào để mở tỷ số ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc tiếp tục khẳng định mình xứng đáng với những danh hiệu cá nhân đã đạt được năm 2025 ẢNH: TED TRẦN

Sau bàn thua, đại diện Tây Á gia tăng sức ép với những pha tạt bóng và các tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ. Thủ môn Trung Kiên cũng cho thấy sự chắc chắn trong các pha xử lý, giúp đội nhà đứng vững trước áp lực liên tiếp.

Trong khi U.23 Jordan tỏ ra lúng túng và phụ thuộc nhiều vào các đường bóng dài, U.23 Việt Nam lại tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 42, từ một quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành ở cột hai, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam.

Hiểu Minh (số 4) nhân đôi cách biệt cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Trước khi hiệp một khép lại, U.23 Jordan suýt có bàn rút ngắn cách biệt với một cú đá phạt đưa bóng dội xà ngang khung thành Trung Kiên. Dù vậy, may mắn đã đứng về phía U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam mở màn mỹ mãn

Bước sang hiệp hai, U.23 Jordan đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đại diện Tây Á liên tục tổ chức các đợt tấn công, đặc biệt là những pha bóng bổng và các cú sút từ ngoài vòng cấm, khiến hàng phòng ngự U.23 Việt Nam phải hoạt động với cường độ cao.

Trước áp lực ngày một lớn, các trung vệ U.23 Việt Nam, với Hiểu Minh làm chốt chặn, thi đấu tập trung và lăn xả trong các tình huống tranh chấp. Thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục cho thấy sự chắc chắn khi xử lý gọn gàng nhiều pha dứt điểm từ xa của đối phương. Dù U.23 Jordan tạo ra không ít tình huống nguy hiểm, trong đó có những pha đánh đầu và sút chệch khung thành trong gang tấc, bàn thắng vẫn không đến với họ.

Trọng tài chính người Hàn Quốc đã điều hành trận đấu công tâm, chính xác ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik đưa ra một số điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 ẢNH: TED TRẦN

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam chủ động chơi thấp hơn, ưu tiên bảo toàn lợi thế. HLV Kim Sang-sik lần lượt điều chỉnh nhân sự nhằm gia cố hàng thủ và làm mới tuyến trên. Những sự thay đổi như đưa Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Anh Quân hay Nguyễn Quốc Việt vào sân giúp U.23 Việt Nam duy trì sự cân bằng, đồng thời giảm tải áp lực cho các trụ cột.

Càng về cuối trận, U.23 Jordan càng tỏ ra nôn nóng, dồn nhiều bóng về phía vòng cấm U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, sự kỷ luật trong phòng ngự cùng khả năng kiểm soát không gian tốt của hàng thủ áo đỏ khiến các pha hãm thành của đối thủ thiếu đi độ chính xác cần thiết. Một số cú sút xa có lực tốt được thực hiện, nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Chiến thắng rực rỡ dưới nắng vàng ẢNH: TED TRẦN

Những phút cuối chứng kiến U.23 Việt Nam chơi chắc chắn, hạn chế rủi ro và bảo vệ thành công lợi thế 2-0. Lối chơi kỷ luật, khả năng chịu áp lực tốt và những điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam khép lại trận ra quân một cách trọn vẹn, tạo tiền đề thuận lợi cho các trận đấu tiếp theo tại bảng A giải vô địch U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam tạm xếp đầu bảng A.