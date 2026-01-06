AFC dự đoán cực bất ngờ về U.23 Việt Nam: Thầy trò ông Kim có thể gây sốc cho U.23 Jordan

U.23 Jordan muốn thắng nhanh gọn U.23 Việt Nam được không?

Trên trang web của Liên đoàn Bóng đá Jordan (jfa.jo), HLV Omar Najhi của U.23 Jordan bày tỏ: "Quá trình chuẩn bị của toàn đội đã kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận ra quân với đội U.23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cần có một sự khởi đầu mạnh mẽ tại giải đấu và giành được 3 điểm đầu tiên".

U.23 Việt Nam sẽ tự tin và thể hiện bản lĩnh U.23 châu Á của mình để giành 3 điểm trước U.23 Jordan Ảnh: Nhật Thịnh

"Chúng tôi bước vào trận đấu đầu tiên của vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á với sự sẵn sàng cao, và các cầu thủ rất háo hức cho trận đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện một màn trình diễn xuất sắc để giành được ba điểm, điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho chúng tôi trong suốt giải đấu", HLV Omar Najhi nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, cầu thủ Amin Al-Shanaineh (cũng là tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Jordan) thể hiện quyết tâm và đánh giá tầm quan trọng của trận đấu mở màn, anh cho rằng toàn đội đang bước vào trận đấu với tinh thần chiến thắng. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và tập trung cao độ để giành được ba điểm và mang lại niềm vui cho người hâm mộ", anh nói.

U.23 Việt Nam trước thềm VCK U.23 châu Á 2026: Nhân sự biến động, giá trị đội hình nổi bật

the-AFC.com chỉ ra lý do U.23 Việt Nam mới "trên cơ"

Mặc dù vậy, theo the-AFC.com đánh giá, trận đấu này sẽ rất khó dự đoán ai nắm lợi thế. Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á còn chỉ ra lý do vì sao U.23 Jordan muốn thắng nhanh, gọn U.23 Việt Nam sẽ không dễ dàng. Thậm chí, sẽ có bất ngờ lớn xảy ra.

"U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ có một lợi thế không nhỏ, đó là họ đã tập trung và thi đấu cùng nhau suốt 2 tháng qua. U.23 Việt Nam cũng vừa đoạt HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Do đó, chính sự gắn kết này sẽ là một cú hích cho một đội bóng giàu tham vọng và đang hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích á quân năm 2018. Vì vậy, họ chắc chắn đã sẵn sàng ngay từ trận ra quân và hoàn toàn có thể gây sốc cho U.23 Jordan", the-AFC.com đánh giá.

Nên nhớ, HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam đã tập trung và thi đấu cùng nhau suốt 2 tháng qua, theo the-AFC.com Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng theo the-AFC.com: "Đây sẽ là lần thứ ba U.23 Việt Nam và Jordan gặp nhau tại giải U.23 châu Á, với Jordan thắng 3-1 trong lần gặp đầu tiên vào năm 2016, trong khi trận đấu tiếp theo năm 2020 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

U.23 Jordan đã không thắng trong cả bốn trận gần nhất tại VCK U.23 châu Á (1 hòa, 3 thua); trên thực tế, họ cũng không thắng ở giải đấu năm 2024 (1 hòa, 2 thua), và đây là lần thứ hai họ không thắng ở VCK U.23 châu Á khi tính kết quả gồm 2 hòa, 1 thua hồi năm 2018.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam đã lọt vào vòng loại trực tiếp ở ba trong bốn kỳ giải đấu gần nhất của U.23 châu Á, bao gồm thành tích tốt nhất là á quân năm 2018; trong khoảng thời gian này, họ chỉ không vượt qua vòng bảng vào năm 2020. Trong khi năm 2022 và 2024 đều vào tứ kết".

Nhận định của the-AFC.com qua đó cho thấy, U.23 Jordan tuy được đánh giá cao, một phần nhờ sức ảnh hưởng từ đội tuyển khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026.

Nhưng với U.23 Việt Nam, trên thực tế lại là đội có kinh nghiệm và thành tích hơn hẳn ở các VCK U.23 châu Á. Vì vậy, kết quả một chiều như dự đoán cực khó xảy ra, mà đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu kịch tính và hấp dẫn, với khả năng chiến thắng chia đều cho 2 bên.