Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC dự đoán cực bất ngờ về U.23 Việt Nam: Thầy trò ông Kim có thể gây sốc cho U.23 Jordan

Giang Lao
Giang Lao
06/01/2026 08:49 GMT+7

Trước trận mở màn VCK U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1, the-AFC.com (trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã có dự báo đầy bất ngờ.

U.23 Jordan muốn thắng nhanh gọn U.23 Việt Nam được không?

Trên trang web của Liên đoàn Bóng đá Jordan (jfa.jo), HLV Omar Najhi của U.23 Jordan bày tỏ: "Quá trình chuẩn bị của toàn đội đã kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận ra quân với đội U.23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cần có một sự khởi đầu mạnh mẽ tại giải đấu và giành được 3 điểm đầu tiên".

AFC dự đoán cực bất ngờ về U.23 Việt Nam: Thầy trò ông Kim có thể gây sốc cho U.23 Jordan- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ tự tin và thể hiện bản lĩnh U.23 châu Á của mình để giành 3 điểm trước U.23 Jordan

Ảnh: Nhật Thịnh

"Chúng tôi bước vào trận đấu đầu tiên của vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á với sự sẵn sàng cao, và các cầu thủ rất háo hức cho trận đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện một màn trình diễn xuất sắc để giành được ba điểm, điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho chúng tôi trong suốt giải đấu", HLV Omar Najhi nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, cầu thủ Amin Al-Shanaineh (cũng là tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Jordan) thể hiện quyết tâm và đánh giá tầm quan trọng của trận đấu mở màn, anh cho rằng toàn đội đang bước vào trận đấu với tinh thần chiến thắng. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và tập trung cao độ để giành được ba điểm và mang lại niềm vui cho người hâm mộ", anh nói.

U.23 Việt Nam trước thềm VCK U.23 châu Á 2026: Nhân sự biến động, giá trị đội hình nổi bật

the-AFC.com chỉ ra lý do U.23 Việt Nam mới "trên cơ"

Mặc dù vậy, theo the-AFC.com đánh giá, trận đấu này sẽ rất khó dự đoán ai nắm lợi thế. Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á còn chỉ ra lý do vì sao U.23 Jordan muốn thắng nhanh, gọn U.23 Việt Nam sẽ không dễ dàng. Thậm chí, sẽ có bất ngờ lớn xảy ra.

"U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ có một lợi thế không nhỏ, đó là họ đã tập trung và thi đấu cùng nhau suốt 2 tháng qua. U.23 Việt Nam cũng vừa đoạt HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan. 

Do đó, chính sự gắn kết này sẽ là một cú hích cho một đội bóng giàu tham vọng và đang hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích á quân năm 2018. Vì vậy, họ chắc chắn đã sẵn sàng ngay từ trận ra quân và hoàn toàn có thể gây sốc cho U.23 Jordan", the-AFC.com đánh giá.

AFC dự đoán cực bất ngờ về U.23 Việt Nam: Thầy trò ông Kim có thể gây sốc cho U.23 Jordan- Ảnh 2.

Nên nhớ, HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam đã tập trung và thi đấu cùng nhau suốt 2 tháng qua, theo the-AFC.com

Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng theo the-AFC.com: "Đây sẽ là lần thứ ba U.23 Việt Nam và Jordan gặp nhau tại giải U.23 châu Á, với Jordan thắng 3-1 trong lần gặp đầu tiên vào năm 2016, trong khi trận đấu tiếp theo năm 2020 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

U.23 Jordan đã không thắng trong cả bốn trận gần nhất tại VCK U.23 châu Á (1 hòa, 3 thua); trên thực tế, họ cũng không thắng ở giải đấu năm 2024 (1 hòa, 2 thua), và đây là lần thứ hai họ không thắng ở VCK U.23 châu Á khi tính kết quả gồm 2 hòa, 1 thua hồi năm 2018. 

Trong khi đó, U.23 Việt Nam đã lọt vào vòng loại trực tiếp ở ba trong bốn kỳ giải đấu gần nhất của U.23 châu Á, bao gồm thành tích tốt nhất là á quân năm 2018; trong khoảng thời gian này, họ chỉ không vượt qua vòng bảng vào năm 2020. Trong khi năm 2022 và 2024 đều vào tứ kết".

Nhận định của the-AFC.com qua đó cho thấy, U.23 Jordan tuy được đánh giá cao, một phần nhờ sức ảnh hưởng từ đội tuyển khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026.

Nhưng với U.23 Việt Nam, trên thực tế lại là đội có kinh nghiệm và thành tích hơn hẳn ở các VCK U.23 châu Á. Vì vậy, kết quả một chiều như dự đoán cực khó xảy ra, mà đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu kịch tính và hấp dẫn, với khả năng chiến thắng chia đều cho 2 bên.

Tin liên quan

AFC ưu ái đặc biệt U.23 Việt Nam, dự đoán rất bất ngờ về cơ hội vô địch châu Á!

AFC ưu ái đặc biệt U.23 Việt Nam, dự đoán rất bất ngờ về cơ hội vô địch châu Á!

Theo trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com, U.23 Việt Nam nằm trong nhóm những đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo tuyệt đối, khả năng phòng ngự kiên cường, đủ sức gây bất ngờ lớn tại giải U.23 châu Á 2026.

Lộ diện trọng tài Hàn Quốc thổi trận U.23 Việt Nam đấu Jordan, người mang nhiều may mắn

Nguy cơ thua kiện tại CAS cực cao, FAM muốn ‘đẩy’ vụ nhập tịch lậu lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Jordan U.23 châu Á AFC Liên đoàn bóng đá châu á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận