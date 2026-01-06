U.23 Việt Nam hãy tự tin tiến ra châu lục

Câu hỏi lớn được đặt ra: Bóng đá trẻ VN sẽ dừng lại ở niềm vui khu vực, hay dám định vị mình ở tầm châu lục?

Đ ỪNG TỰ MÃN VỚI THÀNH TÍCH KHU VỰC

HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn cảnh báo các học trò cần "trở lại mặt đất" sau chuỗi thành tích ấn tượng ở các giải trẻ Đông Nam Á. Đó không phải là sự hạ thấp chiến công, mà là lời nhắc nhở cần thiết trước khi bước vào hành trình khắc nghiệt hơn gấp bội. VCK U.23 châu Á chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng. Với U.23 VN lần này, thử thách càng lớn khi rơi vào bảng đấu đầy cam go. U.23 Ả Rập Xê Út - chủ nhà, là ứng viên số 1 cho chức vô địch và là đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á; U.23 Jordan, đối thủ đến từ một quốc gia vừa lần đầu giành vé dự World Cup 2026. Họ đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở cả cấp độ đội tuyển lẫn đội trẻ. Trận hòa 1-1 trước U.23 Nhật Bản mới đây chứng tỏ U.23 Jordan không hề tầm thường. Chưa kể U.23 Kyrgyzstan là ẩn số khó lường, giàu thể lực và luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

HLV Kim Sang-sik cần khẳng định trình độ ở tầm châu Á ẢNH: NHẬT THỊNH

So với khu vực Đông Nam Á - sân chơi mà U.23 VN thường chiếm ưu thế rõ rệt, sân chơi châu Á đòi hỏi trình độ tổ chức chiến thuật, thể lực, tốc độ và bản lĩnh hoàn toàn khác. Vì thế, nếu tự mãn với những tấm HCV SEA Games hay chức vô địch khu vực, U.23 VN rất dễ trả giá đắt.

Đ ỊNH VỊ CHÍNH MÌNH

Lịch sử từng ghi dấu kỳ tích Thường Châu 2018 khi U.23 VN dưới thời HLV Park Hang-seo giành vị trí á quân. Thế hệ "vàng mười" với những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng… đã khiến cả châu lục phải nhìn VN bằng ánh mắt khác. Tuy nhiên, sau đỉnh cao ấy, bóng đá trẻ VN chưa thể tái lập thành tích tương tự. Bóng đá VN từng có giai đoạn thăng hoa, vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tứ kết Asian Cup 2019, bán kết ASIAD 2018, nhưng đó mới chỉ là những khoảnh khắc xuất thần, chưa đủ để khẳng định vị thế bền vững. Muốn duy trì thành tích cao ở châu lục, bóng đá VN buộc phải có tầm nhìn dài hạn và tham vọng lớn hơn.

SEA Games và các giải khu vực vẫn có giá trị to lớn về tinh thần, là bệ phóng cảm xúc cho bóng đá VN. Nhưng 3 tấm HCV SEA Games trong 4 kỳ gần nhất không thể là điểm dừng. Như HLV Park Hang-seo từng khẳng định, chỉ khi hướng đến mục tiêu châu lục, bóng đá VN mới xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik (người đến từ Hàn Quốc, một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á với 11 lần tham dự World Cup) hiểu rất rõ chuẩn mực của sân chơi đỉnh cao. Ông có đủ kinh nghiệm để định vị chính xác U.23 VN đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á. Dù thế hệ Trung Kiên, Hiểu Minh, Thái Sơn, Đình Bắc… chưa thể so sánh ngay với đàn anh, nhưng mọi thế hệ vàng đều bắt đầu từ những con người bình thường. Thành ra muốn làm nên chuyện lớn phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt.

Điều đáng mừng là qua SEA Games và giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 VN đã cho thấy khát vọng, tinh thần chiến đấu và ý chí không bỏ cuộc. Đó là những phẩm chất từng làm nên thương hiệu của bóng đá VN dưới thời các HLV Hàn Quốc. Triết lý thực dụng kết hợp với tinh thần VN đã trở thành đặc sản, và đó chính là nền tảng để nuôi dưỡng những giấc mơ lớn. U.23 VN hôm nay hoàn toàn có thể viết lại lịch sử trong hành trình tiến ra châu lục.

Hãy mạnh mẽ bước ra biển lớn để khẳng định chính mình.