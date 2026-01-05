Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lý Đức bất ngờ nhắc đến con số 200% khiến khán giả tò mò, còn nhận xét sắc sảo về Jordan

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/01/2026 17:51 GMT+7

Trước thềm trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2026 của U.23 Việt Nam, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định toàn đội đang có tinh thần lên cao và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Jordan.

Lý Đức nói gì về U.23 Việt Nam?

Chia sẻ trong buổi họp báo vào chiều 5.1, Phạm Lý Đức không giấu được niềm tự hào khi cùng U.23 Việt Nam góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi trẻ. 

Vừa cùng đồng đội gặt hái thành công với tấm HCV SEA Games 33, trung vệ của U.23 Việt Nam rất quyết tâm: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi là 1 trong 16 đội mạnh nhất góp mặt tại VCK. Đây là giải đấu khắc nghiệt với những đối thủ chất lượng, nhưng với U.23 Việt Nam, mỗi trận đấu đều là một trận chiến. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để hướng tới chiến thắng".

Lý Đức bất ngờ nhắc đến con số 200% khiến khán giả tò mò, còn nhận xét sắc sảo về Jordan - Ảnh 1.

Lý Đức (số 3) và các đồng đội đang rất quyết tâm chinh phục sân chơi châu lục

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đánh giá về đối thủ U.23 Jordan trong trận mở màn, trung vệ của CLB Công an Hà Nội cho biết Ban huấn luyện đã có những tính toán kỹ lưỡng: "Jordan sở hữu dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng và lối chơi bóng dài rất khó chịu. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích kỹ video để tìm cách hạn chế sức mạnh của họ. Toàn đội sẽ bước vào sân với hơn 200% sức lực để đạt kết quả tốt nhất".

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Jordan sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (theo giờ Việt Nam). Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở VCK U.23 châu Á 2026 là vào tứ kết.

