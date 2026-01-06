Đội tuyển Việt Nam 'dồn ép' Jordan ở Asian Cup 7 năm trước, đàn em U.23 tại sao không?

Bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng hơn hẳn, tung nhiều cú sút trúng đích hơn so với Jordan

Bước vào trận đấu vòng knock-out của vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE, đội tuyển Việt Nam được đánh giá ở cửa dưới so với Jordan. Vì trong khi đối thủ đứng đầu bảng B, thắng cả đương kim vô địch Úc và Syria một cách thuyết phục thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhờ may mắn mới giành vé vớt đi tiếp sau khi chỉ có một chiến thắng trước Yemen và thua 2 trận trước Iran và Iraq.

Công Phượng (giữa) ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam trước Jordan ẢNH: VFF

Nhưng chính trong tư thế không có gì để mất, đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ khi chơi một trận sòng phẳng, nhiều lúc đôi công và có thời điểm lấn lướt hoàn toàn một ứng viên mạnh như Jordan trên sân. Chỉ riêng thống kê tỷ lệ kiểm soát bóng, chúng ta đã chiếm 56% và tung ra đến 18 cú sút so với 13 của đối thủ, trong đó 7 trúng đích còn Jordan chỉ có 5. Thú vị hơn nữa là Việt Nam có đến 8 quả phạt góc còn Jordan là con số 0 tròn trĩnh. Điều đó chứng tỏ các hậu vệ chúng ta đã phòng ngự quá hay, chơi an toàn và kín kẻ, luôn cắt bóng một cách hợp lý, không để đối phương tận dụng được những tình huống cố định từ quả phạt góc.

Phan Văn Đức (20) trong trận thắng Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 ẢNH: VFF

Cách chơi hay đẹp, nhiều lúc dồn ép đối thủ này xuất phát từ niềm tin, tinh thần thi đấu dũng mãnh, quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt chính là cách HLV Park Hang-seo truyền lửa, tung ra những liệu pháp tâm lý phù hợp giúp toàn đội biết cách vượt qua sự sợ hãi khi giáp mặt với một đối thủ lớn. Điều này đã mang lại bàn gỡ hòa xứng đáng của Công Phượng và đẩy đối thủ vào sự sợ hãi và mắc sai lầm ngược lại. Nhìn cách mà đội tuyển Jordan ngã gục xuống sân sau khi thua trên chấm luân lưu 11m đã nói lên tất cả về sự thất bại của đội này. Họ đã đánh mất sự tự tin trước tính kiên định, thái độ không bao giờ từ bỏ của Việt Nam khi chiến đấu oai hùng đến phút cuối cùng của hiệp phụ và vững vàng tinh thần trong loạt đấu cân não.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước sự gục ngã của Jordan ẢNH: VFF

Bài học của đội tuyển quốc gia 7 năm trước vẫn còn đó và sẽ là liều thuốc kích thích giúp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu chiều 6.1 với một phong thái tự tin và khát khao chiến thắng. Những gì mà Hùng Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức làm được trước Jordan một cách kiêu hùng, khiến cho đối thủ run sợ chẳng phải thần thánh gì mà tất cả đều là những cái nằm trong khả năng mà U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được.

Đình Bắc sẽ cùng đồng đội chơi hay trước Jordan ẢNH: NHẬT THịNH

Đó là một trái tim nóng và cái đầu "lạnh" ổn định, một tư duy chơi bóng đỉnh đạc, một sự tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, một niềm tin mãnh liệt là đủ sức quật ngã một đối thủ được coi là mạnh hơn mình, một nguồn thể lực mạnh mẽ và một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Đó chính là bản lĩnh chơi bóng, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, nói cách khác đó chính là sự tận hiến. Và khi tất cả được hòa quyện vào nhau sẽ "biến" đôi chân của từng người trở nên đẹp đẽ và thăng hoa hơn bao giờ hết.

Cặp trung vệ Lý Đức và Hiểu Minh sẽ mang đến sự an toàn cho U.23 Việt Nam? ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp nối bài học của đàn anh để chơi tưng bừng trước U.23 Jordan. Không có gì là không thể cho dù đó là ai, đó chính là bài học nằm lòng mà chắc chắn từng tuyển thủ trẻ nước nhà đều thấm nhuần. Nhìn cách trả lời phỏng vấn hết sức tự tin của các tuyển thủ Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh khi tập huấn trên đất Qatar và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng tại Ả Rập Xê Út những ngày vừa qua đều thấy toát lên sự tự hào và quyết tâm sẽ giành 3 điểm trước Jordan. Đó không phải là lời nói hào nhoáng mà chắc chắn U.23 Việt Nam đã có sự tính toán kỹ lưỡng, đã nhìn ra được mình sẽ chơi thế nào để đủ sức quật ngã đối thủ nặng ký này một cách thuyết phục nhất.