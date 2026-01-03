Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

UAE hoàn tất rút quân khỏi Yemen, Ả Rập Xê Út không kích lực lượng STC

Khánh An
Khánh An
03/01/2026 08:20 GMT+7

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết đã hoàn tất rút quân tại Yemen, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa lực lượng STC do UAE hậu thuẫn và quân chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

UAE hoàn tất rút quân khỏi Yemen và tình hình xung đột với lực lượng STC - Ảnh 1.

Các binh sĩ STC tại một trạm kiểm soát ở Aden (Yemen) hôm 31.12.2025

ẢNH: AP

Hãng thông tấn WAM ngày 2.1 đưa tin Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết đã hoàn tất rút tất cả lực lượng của nước này khỏi những khu vực ở miền nam Yemen, trong bối cảnh xung đột xảy ra giữa các bên do UAE và Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Theo đó, Bộ Quốc phòng UAE đã chấm dứt việc điều động "các nhân viên chống khủng bố còn lại của mình tại Yemen, một cách chủ động, đảm bảo an toàn cho nhân viên và phối hợp với các đối tác liên quan".

Thông báo cho biết thêm rằng biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh "đánh giá toàn diện các yêu cầu của giai đoạn hiện tại, và phù hợp với các cam kết của UAE và vai trò của nước này trong việc hỗ trợ an ninh và ổn định trong khu vực".

Căng thẳng leo thang vào cuối năm 2025 khi lực lượng Hội đồng chuyển tiếp miền nam (STC) được UAE hậu thuẫn chiếm giữ các tỉnh trọng yếu ở phía đông Yemen, bao gồm cả Hadramout.

UAE tuyên bố rút quân khỏi Yemen sau cuộc tấn công của liên quân nhằm vào phe ly khai

Ả Rập Xê Út sau đó không kích nhằm vào các chuyến hàng vũ khí bị cáo buộc của UAE và yêu cầu UAE rút quân.

Đài Al Jazeera ngày 2.1 đưa tin liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào lực lượng ly khai tại tỉnh Hadramout. Động thái này diễn ra sau khi thống đốc Hadramout công bố chiến dịch giành lại các vị trí quân sự do STC kiểm soát vào tháng trước.

Đáp trả, STC tiến hành tấn công lực lượng chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Một quan chức STC cho hay đợt không kích của Ả Rập Xê Út khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích quân sự Khaled Batarfi tại Ả Rập Xê Út cho rằng lực lượng nước này tấn công chính xác và hạn chế.

Cũng trong ngày 2.1, STC tuyên bố đặt mục tiêu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập trong vòng hai năm.

Theo Reuters, tuyên bố của STC là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay về ý định ly khai, nhưng có thể bị chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và những người ủng hộ Ả Rập Xê Út coi là sự leo thang của cuộc khủng hoảng.

Trong diễn biến mới nhất, AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út kêu gọi các nhóm ở miền nam Yemen tham gia đối thoại tại Riyadh.

Xem thêm bình luận