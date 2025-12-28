Tình hình Yemen căng thẳng, có thể nhanh chóng xấu đi

Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út (SPA) cho hay người phát ngôn liên minh là tướng Turki al-Malki đã trả lời đề nghị của ông Rashad al-Alimi, người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, theo đó thúc giục liên minh có hành động khẩn cấp để bảo vệ người dân ở tỉnh trên. Tướng Turki al-Malki khẳng định liên minh sẽ hành động "trực tiếp và vào thời điểm thích hợp để bảo vệ tính mạng dân thường".

Cùng ngày, trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman kêu gọi STC hãy "chuyển giao trong hòa bình" quyền kiểm soát 2 tỉnh miền đông Hadramout và Mahra về cho chính phủ Yemen. Được Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hậu thuẫn, STC là lực lượng ly khai nỗ lực theo đuổi quyền tự trị cho miền nam Yemen. Trong tháng 12, STC đã đẩy chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út ủng hộ và được quốc tế công nhận khỏi TP.Aden, trong khi tuyên bố mở rộng quyền kiểm soát ở miền nam, bao gồm 2 tỉnh trên, theo Reuters.

Lực lượng STC di chuyển ở một khu vực miền núi thuộc tỉnh miền nam Abyan (Yemen) gần đây Ảnh: Reuters

Cũng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman hôm qua kêu gọi STC hãy phản hồi nỗ lực giảm leo thang do Ả Rập Xê Út và UAE làm trung gian, đồng thời chấm dứt leo thang giao tranh. Nhà ngoại giao nhắc lại lời kêu gọi STC hãy rút lực lượng khỏi các tỉnh miền đông Hadramout và Mahra. Tuy nhiên, STC trước đó đã bác bỏ lời của phía Ả Rập Xê Út về việc rút khỏi các khu vực đã kiểm soát hồi đầu tháng 12 và tuyên bố sẽ tiếp tục nắm giữ Hadramout và Mahra.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi xuất hiện thông tin Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của lực lượng ly khai tại tỉnh Hadramawt. STC tuyên bố không nao núng sau các cuộc không kích vốn đánh dấu sự leo thang mới nhất kể từ khi phe ly khai mở rộng phạm vi kiểm soát ở miền đông.

AFP dẫn lời nhà phân tích Farea al-Muslimi, thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh), nhận định với việc giành được những bước tiến mới về lãnh thổ, STC đã vượt qua "lằn ranh đỏ" của Riyadh và tình hình có thể nhanh chóng xấu đi.

Một quan chức Yemen nói với AFP hiện có khoảng 15.000 binh sĩ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tập trung tại một vùng biên giới, nhưng chưa nhận được mệnh lệnh tiến vào khu vực hiện do lực lượng ly khai kiểm soát.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington kêu gọi các bên kiềm chế trước nguy cơ xung đột leo thang nhanh chóng, AFP đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua (giờ VN) thúc giục các bên hành xử thận trọng, trong khi tránh chọn phe giữa Ả Rập Xê Út và UAE. Về phần mình, UAE hoan nghênh nỗ lực của Ả Rập Xê Út trong việc ủng hộ an ninh và ổn định ở Yemen.