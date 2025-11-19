Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump trải thảm đỏ tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út, ký thỏa thuận hàng trăm tỉ đô
Video Thế giới

Ông Trump trải thảm đỏ tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út, ký thỏa thuận hàng trăm tỉ đô

La Vi
La Vi
19/11/2025 11:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.11 đã trải thảm đỏ chào đón Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên sau hơn 7 năm, nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út tiếp tục tìm cách phục hồi hình ảnh toàn cầu của mình sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vào năm 2018, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ với Washington.

Trong phần họp báo tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã bảo vệ Thái tử Mohammed bin Salman về chủ đề này.

Ông Trump nói: "Rất nhiều người không thích [ông Jamal Khashoggi] mà bạn đang nói đến, dù bạn có thích ông Mohammed bin Salman hay không, mọi chuyện vẫn xảy ra, nhưng ông ấy không biết gì về nó. Và chúng ta có thể dừng ở đó".

Ông Trump tiếp Thái tử Mohammed bin Salman, ký thỏa thuận tỉ đô - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chụp ảnh tại Nhà Trắng ở Washington hôm 18.11

ẢNH: REUTERS

Điều này trên thực tế mâu thuẫn với kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ mà theo đó Thái tử Mohammed bin Salman đã phê chuẩn việc bắt giữ hoặc giết hại ông Khashoggi.

Ông Mohammed bin Salman đã phủ nhận việc ra lệnh thực hiện chiến dịch, nhưng ông thừa nhận trách nhiệm với tư cách là người cai trị trên thực tế của vương quốc.

Ông cũng đề cập đến vụ giết hại với các phóng viên vào hôm 18.11: "Chúng tôi đã cải thiện hệ thống của mình để chắc chắn rằng không có điều gì như vậy xảy ra nữa. Và đó là một điều đau đớn, và một sai lầm lớn. Và chúng tôi đang làm hết sức để điều này không tái diễn".

Các chủ đề được hai nhà lãnh đạo thảo luận bao gồm quan hệ an ninh, hợp tác hạt nhân dân sự và các thương vụ kinh doanh trị giá nhiều tỉ USD với vương quốc.

Ông Trump thông báo một thỏa thuận rằng Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư 600 tỉ USD vào Mỹ, trong khi Thái tử Salman cam kết nâng mức đầu tư đó lên 1.000 tỉ USD.

Tất cả cho thấy mức độ ưu tiên mà ông Trump dành cho quan hệ với Ả Rập Xê Út trong bối cảnh sự phẫn nộ về vụ nhà báo Khashoggi đang lắng xuống.

Ông Trump hôm 18.11 cũng cho biết Mỹ sẽ bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út trong một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Israel, mà ông Trump mô tả là một 'thỏa thuận phòng thủ'.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi chính sách quan trọng, có thể làm thay đổi cán cân quân sự ở Trung Đông.

Tình báo Mỹ sợ lộ công nghệ F-35 nếu bán cho Ả Rập Xê Út

Tình báo Mỹ sợ lộ công nghệ F-35 nếu bán cho Ả Rập Xê Út

Tình báo Mỹ công bố báo cáo bày tỏ lo ngại rằng công nghệ trên tiêm kích F-35 có thể rơi vào tay Trung Quốc nếu Tổng thống Donald Trump quyết định bán loại máy bay này cho Ả Rập Xê Út.

