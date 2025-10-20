"5 nhân viên quốc gia và 15 nhân viên quốc tế vẫn bị giam giữ bên trong trụ sở", phát ngôn viên Jean Alam của Văn phòng điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen khẳng định hôm 19.10.

Ông Alam cho hay: "Liên Hiệp Quốc đã liên lạc với giới chức Sanaa, các quốc gia thành viên liên quan và chính phủ Yemen để giải quyết tình hình nghiêm trọng này càng nhanh càng tốt, chấm dứt việc giam giữ tất cả nhân viên và khôi phục toàn quyền kiểm soát các cơ sở của mình tại Sanaa".

Houthi đột kích văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Yemen, bắt giữ 20 người

Cuối ngày 19.10, một quan chức Liên Hiệp Quốc, yêu cầu được giấu tên, nói với AFP rằng đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Yemen là ông Peter Hawkins nằm trong số những người bị giam giữ. AFP dẫn 2 nguồn tin an ninh của Houthi cũng xác nhận điều đó.

Cuộc đột kích hôm 18.10 diễn ra trong bối cảnh hàng chục nhân viên Liên Hiệp Quốc đã bị bắt giữ trong những tháng gần đây tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, theo AFP.

Theo Liên Hiệp Quốc, Houthi đã tấn công các văn phòng của tổ chức này tại Sanaa vào ngày 31.8, bắt giữ hơn 11 nhân viên. Khi đó, một thành viên cấp cao của Houthi nói với AFP rằng những nhân viên bị bắt là những người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Các thành viên của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 26.9 Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố hôm 18.10, phát ngôn viên Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chấm dứt việc bắt giữ tùy tiện 53 đồng nghiệp của mình".

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 16.10, thủ lĩnh Houthi Abdelmalek al-Huthi tuyên bố Houthi đã triệt phá "một trong những nhóm gián điệp nguy hiểm nhất" mà ông cho là "có liên hệ với các tổ chức nhân đạo như Chương trình Lương thực Thế giới và UNICEF".

Ông Dujarric mô tả những cáo buộc đó là "nguy hiểm và không thể chấp nhận được".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi đối với cáo buộc và phát ngôn mới từ phía Liên Hiệp Quốc.