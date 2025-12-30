Ả Rập Xê Út không kích thành phố cảng Yemen

Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út SPA đăng thông báo về cuộc tấn công, tiết lộ rằng Riyadh đã ném bom sau khi các tàu từ Fujairah (UAE) cập cảng ở Mukalla.

“Vì sự nguy hiểm và leo thang do lô vũ khí này gây ra, đe dọa an ninh và ổn định, lực lượng không quân liên minh đã tiến hành một chiến dịch quân sự hạn chế sáng nay (30.12) nhằm vào vũ khí và xe chiến đấu được dỡ xuống từ 2 tàu tại cảng al-Mukalla”, tuyên bố có đoạn.

Các thành viên của lực lượng ly khai Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) ở tỉnh Abyan, Yemen ngày 15.12

ẢNH: REUTERS

Hiện UAE và Yemen chưa phản hồi về vụ tấn công.

Diễn biến trên báo hiệu sự leo thang căng thẳng giữa Riyadh và lượng ly khai Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) ở Yemen. Cuộc tấn công vào Mukalla diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út nhắm mục tiêu vào STC trong các cuộc không kích hôm 26.12, được xem là lời cảnh báo cho STC, yêu cầu nhóm này ngừng hoạt động quân sự và rút khỏi các tỉnh Hadramout và Mahra.

Các hành động của phe ly khai đã gây áp lực lên mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và UAE, hai quốc gia duy trì quan hệ mật thiết và là thành viên của liên minh dầu mỏ OPEC, nhưng cũng đã cạnh tranh ảnh hưởng và trong những năm gần đây. Dù có cùng lập trường chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, hai nước lại có các mục tiêu riêng và ủng hộ những phe phái cạnh tranh lẫn nhau.

Tình hình Yemen căng thẳng, có thể nhanh chóng xấu đi

Tình hình tại Yemen căng thẳng trong những ngày qua. Hôm 27.12, Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen tuyên bố sẽ xử lý bất kỳ động thái quân sự nào của STC nếu những hành động này đi ngược lại nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Hadramout.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman hôm 27.12 kêu gọi STC hãy "chuyển giao trong hòa bình" quyền kiểm soát 2 tỉnh miền đông Hadramout và Mahra về cho chính phủ Yemen.

Theo Reuters, STC là lực lượng ly khai được UAE hậu thuẫn, với nỗ lực theo đuổi quyền tự trị cho miền nam Yemen. Trong tháng 12, STC đã đẩy chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út ủng hộ và được quốc tế công nhận khỏi thành phố Aden, trong khi tuyên bố mở rộng quyền kiểm soát ở miền nam, bao gồm 2 tỉnh Hadramout và Mahra.