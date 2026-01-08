Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan

Thiếu Bá
Thiếu Bá
08/01/2026 09:08 GMT+7

Trước trận đấu với U.23 Kyrgyzstan tối mai, HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung giành chiến thắng để sớm giành vé vào vòng tứ kết.

Đình Bắc… đói bụng?

Sau trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, trả lời kênh Ted Trần TV, HLV Kim Sang-sik nói: "Thời tiết hiện giờ tại Ả Rập Xê Út rất tốt, giúp cho các cầu thủ U.23 Việt Nam đạt thể trạng tốt, đội nhanh chóng hồi phục sau trận đấu với U.23 Jordan. Về trận đấu ấy, tôi có lời khen cho các học trò của mình, họ thi đấu rất tự tin. Đặc biệt, hàng thủ đã chơi rất chắc chắn, tạo tiền đề cho toàn đội tiến lên phía trước".

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan - Ảnh 1.

Đình Bắc ăn táo ngay sau trận gặp U.23 Jordan

Ảnh cắt clip AFC

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan - Ảnh 2.

Đình Bắc và đồng đội tập ngày 7.1

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan - Ảnh 3.

Thời tiết tốt tại Ả Rập Xê Út giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam nhanh chóng hồi phục

Ảnh: Ted Trần

Ngay sau trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan, khán giả thấy tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa rời sân vừa ăn một quả táo, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về điều này: "Do trận đấu đầu tiên của U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan diễn ra sớm, lúc 14 giờ 30 giờ địa phương (18 giờ 30 theo giờ Việt Nam), các cầu thủ phải ăn cơm trưa sớm. Có thể một số cầu thủ đói bụng sau khi thi đấu. Toàn đội có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ và họ sẽ tranh thủ ăn khi trận đấu kết thúc. Tôi cũng không rõ Đình Bắc có đói bụng hay không mà trong hiệp 2 của trận gặp U.23 Jordan, cậu ấy có vẻ đuối sức (cười).

Đình Bắc là cầu thủ rất quan trọng với U.23 Việt Nam. Trong vai trò tiền đạo, cậu ấy không chỉ giữ nhiệm vụ ghi bàn, quấy phá hàng phòng ngự của đối phương, mà Đình Bắc còn giúp U.23 Việt Nam phòng ngự từ xa, bằng các tình huống cậu ấy đuổi theo bóng, gây áp lực ngay bên phần sân của đối thủ".

Màu áo may mắn của thầy Kim Sang-sik

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan - Ảnh 4.

Chiếc áo màu đen may mắn của ông Kim

Ảnh: Ngọc Linh

Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan - Ảnh 5.

Ông Kim mặc áo đen ở trận thắng U.23 Jordan

Ảnh: Ted Trần

Cũng theo vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam, ông chia sẻ về chiếc áo màu đen may mắn mà ông thường mặc trong các trận đấu gần đây: "Ban đầu, tôi chọn màu áo đen vì màu áo này khác biệt hoàn toàn với màu áo trắng, đỏ, xanh hay vàng của hầu hết các đội bóng hiện nay. Nhưng khi mặc áo màu đen và các đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trong các trận đấu đã qua, tôi thấy màu áo này may mắn và mặc luôn trong các trận đấu của đội nhà.

Ở trận đầu tiên tại giải năm nay, chúng tôi đã đánh bại U.23 Jordan, nếu đánh bại U.23 Kyrgyzstan trong trận đấu tiếp theo vào ngày mai, U.23 Việt Nam có thể sớm giành vé vào tứ kết. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tập trung để hướng đến chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra".

Tin liên quan

Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu

Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu

Chiếc cúp của giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup mùa giải 2025-2026 sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tuần này, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu bóng đá dành cho người hâm mộ diễn ra tại AEON Mall Long Biên.

Báo chí Kyrgyzstan e ngại ‘chiêu’ đặc biệt của U.23 Việt Nam, cảnh báo nóng về một điều…

U.23 Việt Nam nâng tầm vóc sau trận mở màn châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Kim Kim Sang-sik U.23 Việt Nam Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận