Thầy Kim tiết lộ thú vị về quả táo của Đình Bắc, chiếc áo may mắn và muốn thắng U.23 Kyrgyzstan

Đình Bắc… đói bụng?

Sau trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, trả lời kênh Ted Trần TV, HLV Kim Sang-sik nói: "Thời tiết hiện giờ tại Ả Rập Xê Út rất tốt, giúp cho các cầu thủ U.23 Việt Nam đạt thể trạng tốt, đội nhanh chóng hồi phục sau trận đấu với U.23 Jordan. Về trận đấu ấy, tôi có lời khen cho các học trò của mình, họ thi đấu rất tự tin. Đặc biệt, hàng thủ đã chơi rất chắc chắn, tạo tiền đề cho toàn đội tiến lên phía trước".

Đình Bắc ăn táo ngay sau trận gặp U.23 Jordan Ảnh cắt clip AFC

Đình Bắc và đồng đội tập ngày 7.1

Thời tiết tốt tại Ả Rập Xê Út giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam nhanh chóng hồi phục Ảnh: Ted Trần

Ngay sau trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan, khán giả thấy tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa rời sân vừa ăn một quả táo, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về điều này: "Do trận đấu đầu tiên của U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan diễn ra sớm, lúc 14 giờ 30 giờ địa phương (18 giờ 30 theo giờ Việt Nam), các cầu thủ phải ăn cơm trưa sớm. Có thể một số cầu thủ đói bụng sau khi thi đấu. Toàn đội có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ và họ sẽ tranh thủ ăn khi trận đấu kết thúc. Tôi cũng không rõ Đình Bắc có đói bụng hay không mà trong hiệp 2 của trận gặp U.23 Jordan, cậu ấy có vẻ đuối sức (cười).

Đình Bắc là cầu thủ rất quan trọng với U.23 Việt Nam. Trong vai trò tiền đạo, cậu ấy không chỉ giữ nhiệm vụ ghi bàn, quấy phá hàng phòng ngự của đối phương, mà Đình Bắc còn giúp U.23 Việt Nam phòng ngự từ xa, bằng các tình huống cậu ấy đuổi theo bóng, gây áp lực ngay bên phần sân của đối thủ".

Màu áo may mắn của thầy Kim Sang-sik

Chiếc áo màu đen may mắn của ông Kim Ảnh: Ngọc Linh

Ông Kim mặc áo đen ở trận thắng U.23 Jordan Ảnh: Ted Trần

Cũng theo vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam, ông chia sẻ về chiếc áo màu đen may mắn mà ông thường mặc trong các trận đấu gần đây: "Ban đầu, tôi chọn màu áo đen vì màu áo này khác biệt hoàn toàn với màu áo trắng, đỏ, xanh hay vàng của hầu hết các đội bóng hiện nay. Nhưng khi mặc áo màu đen và các đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trong các trận đấu đã qua, tôi thấy màu áo này may mắn và mặc luôn trong các trận đấu của đội nhà.

Ở trận đầu tiên tại giải năm nay, chúng tôi đã đánh bại U.23 Jordan, nếu đánh bại U.23 Kyrgyzstan trong trận đấu tiếp theo vào ngày mai, U.23 Việt Nam có thể sớm giành vé vào tứ kết. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tập trung để hướng đến chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra".