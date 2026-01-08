Báo chí Kyrgyzstan e ngại ‘chiêu’ đặc biệt của U.23 Việt Nam, cảnh báo nóng về một điều…

Tối 7.1 (giờ Việt Nam), U.23 Kyrgyzstan tiếp tục bước vào buổi tập phục hồi. Tại đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU), ông Kamchybek Tashiev cùng các quan chức khác của KFU có mặt và theo dõi sát giáo án, lắng nghe báo cáo từ ban huấn luyện về tình trạng của các cầu thủ.

“Ông Kamchybek Tashiev quan sát rất kỹ các bài tập của U.23 Kyrgyzstan và chỉ rời đi sau khi toàn đội đã hoàn thành xong mọi thứ. Phát biểu trong chuyến thăm, Chủ tịch KFU nhấn mạnh mỗi cầu thủ cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thi đấu với sự tập trung và quyết tâm lớn nhất nhằm bảo vệ danh dự quốc gia trong trận đấu gặp U.23 Việt Nam. Ông khẳng định KFU sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cần thiết để U.23 Kyrgyzstan có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng này”, trang Super Info bình luận.

Các quan chức bóng đá Kyrgyzstan quan sát kỹ phần tập luyện của đội U.23 ẢNH: FACEBOOK KFU

Trong khi đó, trang Komsomolskaya Pravda nhận xét: “U.23 Kyrgyzstan đang chuẩn bị nghiêm túc và tập trung cao độ cho cuộc đối đầu sắp tới với U.23 Việt Nam. Đồng thời, sự “giám sát” gắt gao của ban lãnh đạo KFU cho thấy bóng đá Kyrgyzstan thật sự xem trọng giải U.23 châu Á lần này. Mọi thứ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng về thể lực, chiến thuật và tinh thần. Các cầu thủ U.23 Kyrgyzstan hiểu rõ trách nhiệm và họ phải cố gắng hết mình, quyết tâm có điểm ở trận gặp U.23 Việt Nam”.

U.23 Kyrgyzstan thua phút 88, HLV Edmar Lacerda dè chừng U.23 Việt Nam

Ngoài các quan chức của KFU, ông Robert Prosinecki, HLV trưởng đội tuyển Kyrgyzstan cũng xuất hiện. Sau khi động viên các cầu thủ, ông Robert Prosinecki cũng có những trao đổi trực tiếp với HLV U.23 Kyrgyzstan, ông Edmar Lacerda.

“Những chiến thuật, đấu pháp trong từng thời điểm đã được ông Robert Prosinecki gợi ý cho HLV Edmar Lacerda. Tất cả đều đang mong đợi một kết quả tích cực ở trận đấu quan trọng gặp U.23 Việt Nam”, trang Komsomolskaya Pravda bày tỏ.

Truyền thông Kyrgyzstan cảnh báo thầy trò HLV Edmar Lacerda

Ở trận ra quân gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (6.1), U.23 Kyrgyzstan thi đấu đầy kiên cường. Đáng tiếc, đại diện Trung Á để thủng lưới ở phút 88, phải thua trận 0-1. Hiện U.23 Kyrgyzstan có 0 điểm, xếp thứ 3 bảng A. Nếu tiếp tục thua U.23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 2, diễn ra ngày 9.1, U.23 Kyrgyzstan gần như bị loại.

Trang Vecherny Bishkek đánh giá: “Trong lần đầu tiên góp mặt ở VCK U.23 châu Á, U.23 Kyrgyzstan đã chào sân rất tốt. Chúng ta chỉ thua tối thiểu đối thủ mạnh và cũng là đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út trong thế thiếu người. Tuy nhiên, với việc đã thua 1/3 trận, khả năng đi tiếp của U.23 Kyrgyzstan giờ đây là rất khó khăn. Ở lượt đấu thứ 2, U.23 Kyrgyzstan gặp U.23 Việt Nam - đội xếp đầu bảng A. Về lý thuyết, U.23 Việt Nam không được đánh giá cao như U.23 Ả Rập Xê Út nhưng họ cũng mạnh hơn rất nhiều so với U.23 Kyrgyzstan”.

U.23 Kyrgyzstan gần như bị loại nếu thua U.23 Việt Nam ẢNH: FACEBOOK KFU

Trang Vecherny Bishkek cảnh báo thầy trò HLV Edmar Lacerda: “Với những con người hiện tại, rất khó để U.23 Kyrgyzstan chơi đôi công với U.23 Việt Nam. Chưa kể hiện U.23 Kyrgyzstan đã mất đi cầu thủ quan trọng là Arsen Sharshenbekov. Thay vì chơi mạo hiểm như vậy, chúng ta nên trở về lối đá phòng ngự phản công sở trường”.

“Điều quan trọng nhất là U.23 Kyrgyzstan phải luôn giữ được sự tập trung, tránh bị thủng lưới sớm dẫn đến việc bị ngợp và cuốn vào lối đá của U.23 Việt Nam. Đặc biệt, U.23 Kyrgyzstan cần có những phương án rõ ràng để chống lại những tình huống cố định - vũ khí rất lợi hại của U.23 Việt Nam, giúp họ đánh bại đối thủ mạnh U.23 Jordan”, trang Vecherny Bishkek nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục U.23 Jordan: Dấu ấn Đình Bắc và Hiểu Minh