U.23 Việt Nam nâng tầm vóc sau trận mở màn châu Á

C HIẾN THẮNG CỦA NIỀM TIN

"Tôi chưa thể đánh giá chiến thắng trận ra quân có giúp U.23 VN đi tiếp hay không, dù rằng thắng trận mở màn đồng nghĩa cơ hội vượt qua vòng bảng cao hơn", HLV Omar Najhi của U.23 Jordan đánh giá sau trận thua 0-2 trước U.23 VN tối 6.1. Ông Omar nhận xét đúng, bởi trong lịch sử đã có những đội giành tới 6 điểm ở vòng bảng vẫn phải dừng cuộc chơi. 3 năm trước, U.20 VN khi ấy vẫn còn Quốc Việt, Văn Khang… bị loại ở vòng bảng U.20 châu Á 2026 dù đã thắng U.20 Úc và U.20 Qatar. Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik cùng học trò hạ quyết tâm giữ đôi chân trên mặt đất. Cần tập trung từng trận một, bởi đây mới đơn thuần là khởi đầu.

Cánh cửa vào vòng tứ kết của U.23 VN đang rộng mở ẢNH: TED TRẦN

Tuy nhiên, giá trị của trận thắng U.23 Jordan không chỉ là tiến một bước gần tới tứ kết, mà còn khai mở niềm tin. 11 trận thắng trước đó, U.23 VN chỉ vượt qua các đối thủ Đông Nam Á hoặc cỡ yếu ở châu Á. Trận gặp U.23 Jordan là lần đầu tiên đội quân non trẻ của ông Kim "vượt vũ môn", tiếp cận với một trong những đội trẻ đáng gờm nhất vùng Vịnh. Cách U.23 VN bản lĩnh chống đỡ, làm chủ cuộc chơi và áp đặt thế trận để thắng thuyết phục chính là chỉ dấu cho tâm thế sẵn sàng bứt phá khỏi Đông Nam Á, như lời khen của truyền thông quốc tế.

U.23 VN giữ ngôi đầu sau lượt 1 và có cơ hội tiếp tục củng cố ở lượt 2, khi học trò ông Kim gặp U.23 Kyrgyzstan (9.1), đội bị đánh giá thấp nhất bảng; còn U.23 Jordan phải bước vào cuộc đấu sống còn với U.23 Ả Rập Xê Út. Nếu đánh bại U.23 Kyrgyzstan còn hai đội Tây Á chia điểm, U.23 VN sẽ vào tứ kết sớm một lượt đấu. Dù vậy, để mở rộng cánh cửa, Hiểu Minh cùng đồng đội cần phải nỗ lực rất nhiều. U.23 Kyrgyzstan đã chứng minh không dễ bị đánh bại. Ở trận thua 0-1 trước U.23 Ả Rập Xê Út, dù phải đá thiếu người, đại diện Trung Á vẫn giữ kỷ luật đội hình cực tốt. U.23 Kyrgyzstan tổ chức lối chơi bài bản, phòng ngự chặt và phản công ấn tượng với hai biên cơ động. Thể hình tốt cũng giúp học trò HLV Edmar Lacerda phong tỏa các pha bóng dài cơ bắp của U.23 Ả Rập Xê Út, đồng thời giữ được thế trận tốt trong thế 10 đấu 11.

C HUẨN BỊ KỸ LƯỠNG

U.23 VN đã trở lại sân tập, với đôi chân và cái đầu không còn "bay bổng". HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, U.23 VN đã chơi tốt, nhưng đây mới là bước đi đầu tiên. Với bóng đá trẻ, không dễ để duy trì tâm lý hưng phấn. Một khoảnh khắc mất tập trung có thể lấy đi của học trò ông Kim tất cả những gì đã có.

Nếu U.23 Ả Rập Xê Út không thua U.23 Jordan, còn U.23 VN đánh bại U.23 Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vào tứ kết sớm một lượt đấu. Ở 2 VCK U.23 châu Á gần nhất, U.23 VN đều vào tứ kết với ngôi nhì, lần lượt có 6 điểm (năm 2024) và 5 điểm (năm 2022).

Sau khi phân tích băng hình trận gặp U.23 Jordan và phác thảo lối chơi của U.23 Kyrgyzstan, ban huấn luyện U.23 VN đã rèn đấu pháp ngay trong buổi tập hôm qua (7.1). Các bài tập chống bóng bổng, chống phản công và đối đầu tay đôi tiếp tục được duy trì. Trong đó, ông Kim luôn nhắc nhở học trò phải tỉnh táo giữ vị trí và đọc tình huống chuẩn xác, tránh vào bóng quá quyết liệt dẫn đến bị thẻ phạt. Kỷ luật trong lối chơi phải được đề cao, do U.23 VN đang vận hành tấn công và phòng ngự đều theo khối. Bất kỳ mảnh ghép "lệch" nào đều đồng nghĩa nguy cơ đổ vỡ lối chơi.

Điểm mạnh - yếu của U.23 Kyrgyzstan đều đã bộc lộ. U.23 VN đủ sức khai thác, nếu tiếp tục đá chủ động, tự tin để pressing phá lối chơi, đồng thời mạnh dạn luân chuyển bóng ngắn để tìm khoảng trống như đã chơi trước U.23 Jordan. Các chân chạy cánh như Phi Hoàng, Minh Phúc, Văn Khang tiếp tục là chìa khóa để ông Kim giải mã đối thủ Trung Á; đồng thời vai trò điều tiết của các tiền vệ như Xuân Bắc, Thái Sơn cần thể hiện rõ nét hơn. Những đường chuyền hỏng như trận gặp U.23 Jordan cần được hạn chế. U.23 VN có thể ban bật để thoát pressing, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

Quan trọng hơn, U.23 VN chưa nên vội nghĩ đến vé dự vòng sau, mà tập trung giải quyết dứt điểm từng trận. Kỳ vọng đã tăng lên sau trận thắng U.23 Jordan đòi hỏi U.23 VN cần giữ điềm tĩnh, chơi với những gì đã có để tiếp tục lộ trình tại VCK U.23 châu Á 2026.