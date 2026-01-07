Thống kê bất ngờ ở giải U.23 châu Á: U.23 Việt Nam xếp trên Thái Lan

U.23 Việt Nam có chiều cao trung bình 177,39 cm

Số liệu thống kê về chiều cao trung bình của 16 đội tuyển tham dự VCK U.23 châu Á 2026 mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự chênh lệch thể hình. Theo thống kê của trang ASEAN Football, đứng đầu danh sách là U.23 Iran với chiều cao trung bình ấn tượng 182,09 cm, sau đó là U.23 Trung Quốc (181,96 cm) và U.23 Uzbekistan (181,48 cm). Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 hầu hết thuộc về các đội bóng Tây Á và các cường quốc như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc với thông số đều trên 180 cm.

Ở chiều ngược lại, khu vực Đông Nam Á vẫn cho thấy sự thua thiệt về tầm vóc so với phần còn lại của châu lục. Hai đại diện của khu vực là U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan chia nhau hai vị trí cuối cùng trong bảng thống kê. U.23 Việt Nam với chỉ số 177,39 cm đứng ở hạng 15, còn U.23 Thái Lan (177,30 cm) đứng cuối cùng.

Chiều cao trung bình của các đội dự giải U.23 châu Á 2026 ẢNH: ASEAN FOOTBALL

U.23 Việt Nam dù không có thể hình vượt trội, nhưng đã có màn trình diễn tích cực về mặt lối chơi. HLV Kim Sang-sik hiện sở hữu những quân bài có thể hình lý tưởng như trung vệ Hiểu Minh (1,84 m), Lý Đức (1,82 m) hay thủ môn Trung Kiên. Chính sự xuất hiện của những cái tên này đã giúp U.23 Việt Nam không còn tâm lý e dè trước những pha bóng bổng.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan (đội bóng có chiều cao trung bình 180,61 cm) hôm 6.1 vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Thậm chí, các cầu thủ Việt Nam đã biến các tình huống cố định thành vũ khí kết liễu đối phương. Cả hai bàn thắng của Hiểu Minh và Đình Bắc đều xuất phát từ những tình huống đá phạt góc.

Thủ môn Trần Trung Kiên (thứ hai từ phải qua) là cầu thủ cao nhất trong đội hình U.23 Việt Nam lúc này ẢNH: TED TRẦN

Bên cạnh đó, nền tảng thể lực của toàn đội đã được cải thiện rõ rệt. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim, U.23 Việt Nam duy trì cường độ pressing trong phần lớn thời gian trận đấu mà không hề hụt hơi. Sự kết hợp giữa kỷ luật, chiến thuật hợp lý và thể lực tốt đang biến đội bóng sao vàng trở thành một đối thủ khó chịu, sẵn sàng gây bất ngờ tại VCK U.23 châu Á 2026.