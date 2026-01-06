Cơ hội nào cho bóng đá Đông Nam Á?

Các đội Đông Á, Tây Á áp đảo

Kể từ khi giải U.23 châu Á ra đời, khu vực Đông Á vươn lên dẫn đầu với 3 chức vô địch nhờ U.23 Nhật Bản (năm 2016 và 2024), Hàn Quốc (2020). Khu vực Tây Á có 2 lần bước lên bục cao nhất nhờ U.23 Iraq (2013) và Ả Rập Xê Út (2022). Khu vực Trung Á có U.23 Uzbekistan vô địch năm 2018. Ở VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Uzbekistan tham dự với thành phần là toàn bộ cầu thủ sinh sau năm 2005, tức lứa U.21. Vì thế, cuộc đua vô địch nhiều khả năng chỉ là màn so tài giữa Đông Á và Tây Á.

Tâm điểm của sự chú ý dồn về chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, đội bóng đang hừng hực khí thế lấy lại ngôi vương sau danh hiệu năm 2022. Lợi thế của đại diện Tây Á không chỉ nằm ở mặt sân, sức nóng cuồng nhiệt từ khán giả nhà tạo ra mà còn ở dàn nhân sự trong mơ với những gương mặt như Salem Al-Najdi, Rakan Al-Ghamdi, Abdulaziz Al-Elewai. Đây là các tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Ả Rập Xê Út, đang được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao và rèn luyện cùng siêu sao Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện là VN (trái) và Thái Lan ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đối trọng lớn nhất của chủ nhà chính là ĐKVĐ Nhật Bản. Vẫn trung thành với triết lý bóng đá học đường kết hợp chuyên nghiệp, "Samurai xanh" mang đến giải đấu 8 cầu thủ từ hệ thống đại học. Dù vậy, đội bóng này vẫn rất đáng gờm với nhiều ngôi sao đang chơi bóng chuyên nghiệp ở những CLB lớn như Gamba Osaka, Tokyo, Kawasaki Frontale, Cerezo Osaka và nhân tố nguy hiểm nhất là Yutaka Michiwaki của CLB SK Beveren (Bỉ). Ngoài ra, các đội U.23 Hàn Quốc, Iraq hay Úc cũng được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu.

U.23 Việt Nam, T HÁI L AN PHẢI RẤT NỖ LỰC

Trước sức mạnh áp đảo của các ông lớn Đông Á và Tây Á, hai đại diện Đông Nam Á buộc phải nỗ lực gấp bội nếu muốn tạo ra sự bất ngờ. Đối với U.23 Thái Lan, dù đang đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân sự do các CLB không nhả người, nhưng "Voi chiến" vẫn sở hữu lối chơi kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Hy vọng của người hâm mộ xứ chùa vàng đổ dồn vào khả năng ứng biến của HLV Thawatchai nhằm lấp đầy khoảng trống mà các trụ cột để lại, đồng thời tận dụng tối đa những nhân tố mới để gây bất ngờ. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng bởi các đối thủ của U.23 Thái Lan như Iraq, Úc và Trung Quốc đều rất khó chơi.

Hôm nay U.23 Việt Nam gặp Jordan Thi đấu chặt chẽ chờ cơ hội tạo bất ngờ

Về phía U.23 VN, chúng ta bước vào giải đấu với vị thế của "ngọn cờ đầu" khu vực. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngôi vương Đông Nam Á, vòng loại U.23 châu Á đến tấm HCV SEA Games 33 chính là bệ phóng tâm lý cực lớn cho các học trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, khi đối thủ là những đội bóng giàu kinh nghiệm như Ả Rập Xê Út hay Jordan, tinh thần thôi là chưa đủ. Các cầu thủ trẻ VN cần sự tập trung tuyệt đối trong phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội khi tấn công. Việc khắc phục triệt để điểm yếu về khâu dứt điểm và duy trì cường độ thi đấu cao suốt 90 phút sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tham vọng tiến sâu.



