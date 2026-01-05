Thêm kênh phát sóng U.23 Việt Nam tại châu Á, thầy Kim chốt lần cuối danh sách 23 cầu thủ

HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam quyết tâm chinh phục sân chơi châu Á

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 5.1, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi khi đội tuyển U.23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất tại VCK U.23 châu Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá, VCK U.23 châu Á là sân chơi có tính cạnh tranh rất cao, nơi các đội bóng đều nỗ lực tối đa để khẳng định vị thế. “Đây là cơ hội để U.23 Việt Nam chứng minh khả năng cạnh tranh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở tầm châu lục. Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Danh sách U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Nhắc lại kỳ tích của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm 2018, HLV Kim Sang-sik cho rằng bối cảnh hiện tại đã có nhiều thay đổi. “Lực lượng cầu thủ, điều kiện chuẩn bị cũng như môi trường thi đấu đều khác trước. Những trận đấu sắp tới sẽ vô cùng khó khăn và khốc liệt. Tuy nhiên, đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức, thể lực và tinh thần, đồng thời có thêm sự tự tin từ những thành tích gần đây”, ông chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik cũng đặc biệt đề cao vai trò của tinh thần tập thể, xem đây là nền tảng quan trọng trong hành trình của U.23 Việt Nam tại giải đấu. “Chúng tôi sinh hoạt và tập luyện cùng nhau trong thời gian dài, thậm chí còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình. Điều đó không dễ dàng, nhưng lại giúp xây dựng tinh thần tập thể rất tốt. Sau chức vô địch SEA Games, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng. Môi trường và đối thủ ở VCK U.23 châu Á khác rất nhiều, vì vậy toàn đội cần giữ sự tự tin và niềm tin để thi đấu tốt”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Đội trưởng Văn Khang và đội phó Đình Bắc

Về mặt lực lượng, so với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV Kim Sang-sik có một số điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát được điền tên vào danh sách chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương. Bên cạnh đó, thủ môn Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung do Nguyễn Tân không kịp hồi phục. Với sự hỗ trợ của các bộ phận chức năng VFF, AFC và BTC nước chủ nhà, thủ môn này đã hoàn tất thủ tục visa trong chiều 5.1.2026 và sẽ sớm bay sang Ả Rập Xê Út hội quân cùng đội.

Theo kế hoạch, lúc 18 giờ ngày mai (6.1), đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường tham dự VCK U.23 châu Á. Những tổn thất về nhân sự ngay trước ngày xuất quân đặt ra thách thức không nhỏ, đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực tối đa và thể hiện bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Ngoài nền tảng TV360, các trận đấu tại VCK U.23 châu Á 2026, trong đó có hành trình của U.23 Việt Nam, cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV, VTV5, VTV Cần Thơ và phát sóng trên ứng dụng VTVgo, tạo điều kiện thuận lợi để người hâm mộ theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.