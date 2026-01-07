Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC chỉ định 'vua thẻ' người Iran cầm còi trận U.23 Việt Nam đại chiến Kyrgyzstan, trọng tài VAR là ai?

Văn Trình
Văn Trình
07/01/2026 21:11 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây chính thức công bố tổ trọng tài sẽ điều hành trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrikistan diễn ra ngày 9.1.2026. Theo AFC, ông Heidari Payam đến từ Iran sẽ là người bắt chính ở trận này.

Ông Payam Heidari là trọng tài được FIFA công nhận từ năm 2015, từng điều hành nhiều trận đấu ở các giải cấp CLB và cấp đội tuyển trẻ do AFC tổ chức. Ông bắt đầu theo nghiệp cầm còi từ năm 1999 và có trận ra mắt tại giải VĐQG Iran hồi tháng 8.2014, trước khi bước vào môi trường quốc tế. Đáng chú ý, ông Payam Heidari là một trong những trọng tài được đánh giá rất nghiêm khắc của Iran.

- Ảnh 1.

Ông Payam Heidari được đánh giá rất nghiêm khắc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK IFA

Trọng tài Payam Heidari từng phạt 70 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ

Trong mùa giải 2025 - 2026, ông Payam Heidari được AFC phân công nhiệm vụ ở nhiều giải đấu lớn như giải VĐQG Iran, AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, cũng như vòng loại U.23 châu Á. Theo thống kê của Sofarscore, ông đã rút đến 70 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ chỉ riêng trong mùa giải hiện tại, phản ánh phong cách cầm còi quyết đoán nhằm giữ vững tính kỷ luật trận đấu.

Tại trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan, ông Payam Heidari sẽ được hỗ trợ bởi hai trợ lý cùng quốc tịch Iran là Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi. Trọng tài thứ tư là Zaid Thamer Mohammed đến từ Iraq. Trong khi đó, tổ VAR gồm ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) và trợ lý Luk Kin Sun (Hồng Kông).

AFC chỉ định 'vua thẻ' người Iran cầm còi trận U.23 Việt Nam đại chiến Kyrgyzstan, trọng tài VAR là ai? - Ảnh 1.

Danh tính hai tổ trọng tài điều hành lượt trận thứ hai của bảng A

Thú vị hơn, tại lượt đấu tiên bảng A, khi U.23 thắng U.23 Jordan 2-0 (6.1), ông Luk Kin Sun (Hồng Kông) cũng là trợ lý phòng VAR. Ở phút 13, ông Luk Kin Sun cùng trọng tài Kim Woo-sung (Hàn Quốc) chính là những người đã đưa ra tư vấn cho ông Choi Hyun-jai kiểm tra VAR, giúp U.23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Sau đó, Đình Bắc là người thực hiện và anh không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại thủ thành U.23 Jordan, giúp U.23 Việt Nam mở tỷ số.

Sau lượt đấu đầu tiên của bảng A, U.23 Việt Nam đang xếp đầu với 3 điểm cùng hiệu số +2. Đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 2 do kém U.23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng (+1). Trong khi đó, U.23 Kyrgyzstan có 0 điểm (hiệu số -1) xếp thứ 3, còn U.23 Jordan đang là đội đứng chót bảng (có 0 điểm cùng hiệu số -2).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

