Chơi rất hay ở trận thắng U.23 Jordan, Thái Sơn vẫn tự phê bình: Tôi đã có lúc chủ quan

U.23 Việt Nam khỏe mạnh, không ai dính chấn thương

Sau chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân, HLV trưởng Kim Sang-sik chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện nhằm bảo đảm nền tảng thể lực và sự cân bằng cho đội U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam tập luyện trở lại Ảnh: Ted Trần

Thanh Nhàn đang nỗ lực để sớm đạt phong độ tốt trở lại, sau chấn thương rách bắp Ảnh: Ted Trần

Các cầu thủ được chia làm hai nhóm. Nhóm thi đấu trên 60 phút trong trận gặp U.23 Jordan chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục nhẹ, giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo năng lượng. Nhóm còn lại tiếp tục duy trì cường độ vận động, kết hợp rèn luyện thể lực và bổ sung các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện.



Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thẳng thắn nhìn nhận về màn thể hiện của bản thân ở trận đấu vừa qua. “Thực sự ở trận gặp U.23 Jordan, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng, có thời điểm còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và làm tốt hơn ở những trận đấu tới”, Thái Sơn chia sẻ.

Thái Sơn trả lời phỏng vấn

Không ai bị đau sau trận thắng Jordan

Nói về vai trò của tuyến giữa khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội tại sân chơi châu lục, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết Ban huấn luyện đã có những yêu cầu rất cụ thể.

“HLV cùng các trợ lý nhắc nhở hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn và hướng lên phía trước nhiều hơn, bởi các đối thủ ở châu Á thường cao to, mạnh hơn. Nếu chậm nhịp sẽ rất khó kiểm soát thế trận”, Thái Sơn cho biết.



So sánh sự khác biệt giữa các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và đấu trường châu Á, Thái Sơn thừa nhận mức độ cạnh tranh là rất lớn. “So với SEA Games, các đối thủ tại VCK U.23 châu Á mạnh hơn rất nhiều về thể hình, thể lực và tốc độ. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng thi đấu với hơn 100% khả năng ở từng trận đấu”, anh nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về cách để U.23 Việt Nam giữ được sự tỉnh táo, không chủ quan sau chiến thắng ở trận ra quân, Thái Sơn cho biết toàn đội xác định kết quả đó là động lực, không phải điểm dừng. “Chiến thắng vừa qua sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở trận đấu tiếp theo gặp U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và giành kết quả tích cực trong các trận sắp tới”, tiền vệ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa khẳng định.

