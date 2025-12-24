Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’?

Thu Thủy
Thu Thủy
24/12/2025 18:24 GMT+7

Trong 2 tập gần đây của 'Gia đình trái dấu' đang phát sóng giờ vàng trên VTV3, NSƯT Thái Sơn chỉ xuất hiện ở vài phân đoạn ngắn nhưng đủ gây chú ý, khiến khán giả hào hứng.

NSƯT Thái Sơn vào vai một khách hàng đi xem căn hộ chung cư do ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tư vấn, tạo nên cuộc trò chuyện bất động sản vừa duyên dáng, vừa… lạ đời.

Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’? - Ảnh 1.

NSƯT Thái Sơn đóng vai khách mua nhà trong Gia đình trái dấu

ẢNH: VFC

Vai khách mua nhà của Thái Sơn trong Gia đình trái dấu được xây dựng như một "cây hài". Ông Phi đang chật vật mưu sinh buộc phải chuyển sang nghề môi giới bất động sản thì gặp vị khách có vẻ "không thiếu tiền" nhưng lại quan sát, hỏi han, bắt bẻ theo một cách rất riêng. Chỉ bằng vài câu thoại, cách nhìn nhà, ngẫm nghĩ và phản ứng tinh quái, nhân vật đã tạo ra cảm giác vừa hài, vừa bông đùa đầy duyên dáng. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều khán giả bình luận rằng chỉ cần Thái Sơn bước vào khung hình là tự nhiên thấy phim… "vui hẳn", thậm chí có người còn nói vui: "Đoạn này như cứu cả tập phim".

Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’? - Ảnh 2.

Nét diễn duyên dáng của NSƯT Thái Sơn tiếp tục gây ấn tượng

ẢNH VFC

Đây không phải lần đầu Thái Sơn tạo "hiện tượng" trên sóng truyền hình. Xuất thân là nghệ sĩ chèo, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, Thái Sơn được phong danh hiệu NSƯT sau gần hai thập kỷ làm nghề. Nền tảng sân khấu giúp anh có khả năng tung hứng tình huống tốt, làm chủ nhịp điệu hài và biết "ăn gian cảm xúc" chỉ bằng ánh mắt, nụ cười hay vài ngôn ngữ hình thể khác. Bởi vậy, dù chỉ đóng vai khách mời, vai phụ, nam diễn viên vẫn khiến khán giả chú ý.

Những năm gần đây, Thái Sơn xuất hiện ngày càng nhiều trên sóng phim giờ vàng và đều để lại dấu ấn rõ ràng. Trong Gia đình mình vui bất thình lình, anh đóng vai tư vấn "bất động sản vĩnh hằng" từng khiến khán giả cười nghiêng ngả, hay trong các phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đenVui lên nào, anh em ơi... giúp anh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Đặc biệt, vai diễn trong phim Cha tôi, người ở lại còn cho thấy anh không chỉ biết gây cười mà còn có khả năng đi vào chiều sâu cảm xúc.

Với Gia đình trái dấu, sự xuất hiện của NSƯT Thái Sơn một lần nữa chứng minh nét diễn của anh như "gia vị đặc biệt" của phim Việt giờ vàng: không cần xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần có mặt là khán giả lập tức chú ý, bàn tán và trông chờ xem anh sẽ tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc duyên dáng như thế nào trong những tập tiếp theo.

Tin liên quan

Doãn Quốc Đam đóng phim kinh dị

Doãn Quốc Đam đóng phim kinh dị

Năm 2025, Doãn Quốc Đam 'chiếm sóng' màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình lẫn điện ảnh. Và bất ngờ hơn khi nam diễn viên sẽ góp mặt trong phim kinh dị 'Quỷ nhập tràng 2' dự kiến khởi chiếu vào ngày 6.3.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà hát Chèo Việt Nam NSƯT Thái Sơn Gia đình trái dấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận