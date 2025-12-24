Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’?

NSƯT Thái Sơn vào vai một khách hàng đi xem căn hộ chung cư do ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tư vấn, tạo nên cuộc trò chuyện bất động sản vừa duyên dáng, vừa… lạ đời.

NSƯT Thái Sơn đóng vai khách mua nhà trong Gia đình trái dấu ẢNH: VFC

Vai khách mua nhà của Thái Sơn trong Gia đình trái dấu được xây dựng như một "cây hài". Ông Phi đang chật vật mưu sinh buộc phải chuyển sang nghề môi giới bất động sản thì gặp vị khách có vẻ "không thiếu tiền" nhưng lại quan sát, hỏi han, bắt bẻ theo một cách rất riêng. Chỉ bằng vài câu thoại, cách nhìn nhà, ngẫm nghĩ và phản ứng tinh quái, nhân vật đã tạo ra cảm giác vừa hài, vừa bông đùa đầy duyên dáng. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều khán giả bình luận rằng chỉ cần Thái Sơn bước vào khung hình là tự nhiên thấy phim… "vui hẳn", thậm chí có người còn nói vui: "Đoạn này như cứu cả tập phim".

Nét diễn duyên dáng của NSƯT Thái Sơn tiếp tục gây ấn tượng ẢNH VFC

Đây không phải lần đầu Thái Sơn tạo "hiện tượng" trên sóng truyền hình. Xuất thân là nghệ sĩ chèo, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, Thái Sơn được phong danh hiệu NSƯT sau gần hai thập kỷ làm nghề. Nền tảng sân khấu giúp anh có khả năng tung hứng tình huống tốt, làm chủ nhịp điệu hài và biết "ăn gian cảm xúc" chỉ bằng ánh mắt, nụ cười hay vài ngôn ngữ hình thể khác. Bởi vậy, dù chỉ đóng vai khách mời, vai phụ, nam diễn viên vẫn khiến khán giả chú ý.

Những năm gần đây, Thái Sơn xuất hiện ngày càng nhiều trên sóng phim giờ vàng và đều để lại dấu ấn rõ ràng. Trong Gia đình mình vui bất thình lình, anh đóng vai tư vấn "bất động sản vĩnh hằng" từng khiến khán giả cười nghiêng ngả, hay trong các phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đen, Vui lên nào, anh em ơi... giúp anh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Đặc biệt, vai diễn trong phim Cha tôi, người ở lại còn cho thấy anh không chỉ biết gây cười mà còn có khả năng đi vào chiều sâu cảm xúc.

Với Gia đình trái dấu, sự xuất hiện của NSƯT Thái Sơn một lần nữa chứng minh nét diễn của anh như "gia vị đặc biệt" của phim Việt giờ vàng: không cần xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần có mặt là khán giả lập tức chú ý, bàn tán và trông chờ xem anh sẽ tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc duyên dáng như thế nào trong những tập tiếp theo.