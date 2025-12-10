Đời thực của nam NSƯT 'làm shipper' trên sóng phim giờ vàng

NSƯT Hoàng Hải bén duyên nghệ thuật từ sớm nhưng anh từng phải bỏ nghề đi làm lái xe đường dài, lái xe du lịch để kiếm sống. Cuộc sống khi ấy, như anh kể, "đủ ăn đủ tiêu" chứ chưa từng giàu có như nhiều tin đồn. Về sau, khi phim truyền hình nở rộ, Hoàng Hải trở lại với nghề, ghi dấu qua loạt vai phản diện, chính diện lẫn những số phận lao động hiền lành nhưng cơ cực, gặp nhiều khốn khó trên đường đời. Nhưng chính những dạng vai này lại tạo nên thương hiệu diễn xuất dày dặn của anh với hơn 50 bộ phim.

Nhân vật của NSƯT Hoàng Hải chạy shipper để mưu sinh sau khi thất nghiệp trong phim Gia đình yêu dấu ẢNH: VFC

Trong Gia đình trái dấu, Hoàng Hải vào vai ông Phi - người đàn ông làm trụ cột kinh tế, sau bị tinh giản biên chế và rơi vào cảnh thất nghiệp. Không muốn vợ con lo lắng, ông giấu đi mọi bất ổn, lặng lẽ đi làm shipper để kiếm thu nhập tạm thời. Sự tự trọng của một người chồng, nỗi mặc cảm khi đánh mất vị thế trong gia đình và áp lực "giữ thể diện" trước họ hàng, bạn bè khiến cuộc sống ông Phi càng thêm ngột ngạt. Từ đó, loạt mâu thuẫn với vợ và con nảy sinh, đẩy gia đình đến bờ vực rạn nứt. Tính cách nhân vật gần gũi với đời thường, phản ánh tâm lý của nhiều người đàn ông tuổi trung niên, khiến vai diễn của nam nghệ sĩ được chú ý ngay khi phim lên sóng.

Cuộc sống viên mãn của NSƯT Hoàng Hải

Dù MC Thảo Vân nửa đùa nửa thật tiết lộ NSƯT Hoàng Hải là "đại gia bất động sản" tại buổi ra mắt phim Gia đình trái dấu, nhưng anh khẳng định bản thân không phải đại gia, chỉ đơn giản biết tính toán, làm ăn nhỏ để ổn định cuộc sống. Với anh, tài sản lớn nhất là gia đình và sự bình yên - điều anh nhiều lần nhấn mạnh khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ở tuổi U.60, nam nghệ sĩ cho rằng hạnh phúc nằm ở sự bằng lòng: có công việc phù hợp, có gia đình êm ấm và đủ sức khỏe để tiếp tục sống với đam mê.

Ông Phi do NSƯT Hoàng Hải đóng gặp biến cố phải rời công ty ở tuổi trung niên, gia đình lao đao ẢNH: VFC

Trong suốt nhiều năm làm nghề, NSƯT Hoàng Hải vẫn giữ nguyên tinh thần của người nghệ sĩ bền bỉ: không ồn ào, không phô trương, chỉ chăm chỉ làm nghề và mang đến những câu chuyện đời thường chân thật từ nhân vật lên màn ảnh. Chính sự giản dị ấy khiến anh trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu mến nhất của phim Việt giờ vàng hiện nay qua nhiều phim ăn khách như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo, Đi giữa trời rực rỡ…

Đời thực, NSƯT Hoàng Hải có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ và bốn con tại Đà Nẵng. Bà xã anh vốn là giáo viên và đã đồng hành cùng anh suốt hơn hai thập kỷ trong nghề. Khi còn trẻ, vợ chồng anh cũng từng trải qua thời gian khó khăn, vất vả. Có lần, anh phải nhờ bạn bè chở vợ đi sinh vì bận lịch quay phim.

NSƯT Hoàng Hải có cuộc sống viên mãn bên vợ ở tuổi U.60 ẢNH: FBNV

Trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Hải thường chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị: đi chơi cùng vợ, đạp xe, đi bộ, ngồi bên con cháu trong căn nhà nhiều cây xanh. Những dòng trạng thái của anh luôn toát lên sự biết ơn, trân trọng vợ vì đã lặng lẽ chăm sóc gia đình để anh yên tâm với nghiệp diễn. Với anh, gia đình là điểm tựa lớn nhất, là nơi giúp anh giữ được thăng bằng giữa công việc và cuộc sống. Nam nghệ sĩ cũng cho biết thêm ở tuổi U.60, điều quý nhất là sức khỏe, là được sống yên bình cùng gia đình và tiếp tục làm nghề với niềm đam mê.

Dù bận rộn đóng phim, thường xuyên xa nhà, Hoàng Hải vẫn cố gắng dành thời gian cho vợ con. Anh từng tâm sự rằng mình "có lỗi với vợ" vì ít khi ở bên. Nhưng bà xã chưa bao giờ trách móc mà luôn động viên và quan tâm: "Bao giờ anh về?". Chính sự thấu hiểu này khiến anh thêm trân quý hạnh phúc đang có.