Phim có Lý Hùng doanh thu ra sao?

Trong phim Phòng trọ ma bầu, Lý Hùng đảm nhận vai phụ: một doanh nhân trung niên hào hoa, ăn mặc bảnh bao, thường lui tới quán bar, dễ dàng làm quen những cô gái trẻ. Nhưng phía sau lớp vỏ phong độ đó là một gã đàn ông vô trách nhiệm, lạnh lùng giục người tình phá thai, xem nhẹ sức khỏe và tính mạng của đứa bé. Tuyến nhân vật của nam nghệ sĩ được đan cài dưới dạng hồi ức, đóng vai trò "gốc rễ" cho bi kịch, nhằm nhấn mạnh thông điệp lên án nạn nạo phá thai mà bộ phim muốn gửi gắm.

Lý Hùng tái xuất màn ảnh rộng sau hơn 10 năm ẢNH: NSX

Phòng trọ ma bầu xoay quanh câu chuyện hai người bạn trẻ thuê một căn trọ cũ, liên tục gặp những hiện tượng kỳ bí. Từ đó, họ phát hiện ra bóng ma của một người phụ nữ mang thai - "ma bầu" cùng bi kịch nạo phá thai và những ám ảnh về trách nhiệm làm cha mẹ. Và vai diễn của Lý Hùng là dạng nhân vật "trai đểu" có nhiều đất để khai thác tâm lý - một kiểu vai không quá khó với một diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Lý Hùng.

Diễn xuất của Lý Hùng chưa 'bùng nổ'

Không thể phủ nhận, ở tuổi 56, Lý Hùng vẫn giữ được phong độ ngoại hình. Điều này giúp anh dễ dàng thể hiện lớp vỏ của một doanh nhân thành đạt, ga lăng. Ở những cảnh đời thường, anh tạo cảm giác ngọt ngào, dẻo miệng, biết chiều chuộng người yêu. Cách anh nhìn, cười, chạm vào bạn diễn Quỳnh Lam đủ để khắc họa một người đàn ông từng trải, có sức hút và quen "chơi trội" trong tình trường. Hơn nữa kinh nghiệm sân khấu và điện ảnh lâu năm giúp Lý Hùng xử lý khá gọn các phân đoạn nhẹ nhàng: bước vào quán bar, ngồi nói chuyện, mời đồ uống, tán tỉnh... Mọi thứ không gượng gạo, không bị "lạc quẻ" so với hình ảnh "ông vua màn bạc" thập niên 1990 mà khán giả vẫn nhớ.

Poster phim Phòng trọ ma bầu có Lý Hùng tham gia ẢNH: NSX

Ở những khoảnh khắc nhân vật của Lý Hùng thể hiện sự chăm sóc, quan tâm bề ngoài dành cho người tình đủ sức tạo cảm giác tin tưởng để sau đó cú "quay lưng" khi ép cô phá thai trở nên phẫn nộ. Đây là "mảng miếng" mà Lý Hùng vẫn nắm chắc: xây dựng được bề mặt hào nhoáng của một gã đàn ông mà nhiều cô gái rất dễ "sập bẫy".

Vấn đề nằm ở chỗ, khi câu chuyện bước vào cao trào, diễn xuất của Lý Hùng không còn giữ được sự tiết chế cần thiết. Ở các cảnh tranh cãi với mẹ ruột về việc phá thai hay khi nhân vật bộc lộ quan điểm xem nhẹ sinh mạng thai nhi, phần thoại và cách nhả chữ của anh vẫn mang màu sắc "kịch nói" kiểu cũ, hơi sến và nặng kịch tính, làm không khí phim "cũ" hơn hẳn và thiếu sự sắc lạnh đáng lẽ phải có ở một kẻ vô trách nhiệm.

Thêm vào đó, phim có tông hài - kinh dị, trong khi tuyến của Lý Hùng gần như đứng ngoài cả hai gam màu này. Anh không bắt nhịp được các mảng miếng hài ngắn ngủi mà kịch bản giao phó. Tiêu biểu là phân đoạn ở quán bar khi nhân vật gặp rắc rối với cô ca sĩ, nhịp diễn của anh lệch tông khiến cảnh phim vừa nhạt, vừa "trật nhịp".

Một hạn chế khác là kịch bản phim không cho thấy quá trình giằng co nội tâm của người đàn ông khi đứng trước lựa chọn giữa sinh linh vô tội và sự ích kỷ cá nhân. Tất cả dừng lại ở việc coi phá thai là chuyện nhỏ, tranh cãi với mẹ rồi… hết. Điều này khiến vai diễn của Lý Hùng trở nên một màu, khó tạo được khoảnh khắc bứt phá, dù bản thân anh đủ kinh nghiệm để làm tốt hơn nếu có kịch bản hỗ trợ.

Phòng trọ ma bầu lạm dụng các trò gây cười cũ kỹ, tạo hình lố, tình huống phi lý, khiến tổng thể phim trở nên ồn ào, nhí nhố, làm loãng luôn mạch kinh dị lẫn thông điệp xã hội. Phần kỹ xảo, tạo hình ma bầu, hiệu ứng âm thanh đều bị chê là thiếu chỉn chu, càng làm những cảnh cần sợ lại… khó mà sợ được.

Theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam, Phòng trọ ma bầu mở bán suất chiếu đặc biệt từ ngày 26.11 và đến nay chỉ mới mang về hơn 3,6 tỉ đồng, một con số khá khiêm tốn trong bối cảnh tháng 11 tràn ngập phim Việt và phim ngoại cạnh tranh dữ dội.