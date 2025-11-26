Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Thạch Anh - Thanh Chi
26/11/2025 07:44 GMT+7

Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có sự góp mặt của dàn sao như NSND Lan Hương, NSƯT Hạnh Thúy, Trấn Thành, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi...

Tối 25.11, lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim, nghệ sĩ và người hâm mộ. Với chủ đề điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, sự kiện là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

Từ sớm, nhiều sao Việt như vợ chồng NSND Lan Hương, NSƯT Hạnh Thúy, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Huỳnh Lập, ca sĩ Phương Mỹ Chi… đã có mặt để cùng giao lưu với khán giả. Sự kiện tạo nên không khí sôi động, nơi những người yêu điện ảnh có dịp được gặp gỡ, trò chuyện.

Dàn sao tề tựu tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 1.

NSND Lan Hương được chồng là nghệ sĩ Đỗ Kỷ hộ tống tại sự kiện. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 2.

NSƯT Hạnh Thúy rạng rỡ chụp ảnh cùng Huỳnh Lập và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Họ từng có dịp hợp tác trong dự án điện ảnh Nhà gia tiên, từng gây sốt với doanh thu hơn 200 tỉ đồng

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 3.

Việt Hương và vợ chồng diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải tại thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam. Thời gian qua, họ hợp tác trong các dự án điện ảnh của Khương Ngọc gồm Chị dâu, Cục vàng của ngoại

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 4.

Uyển Ân diện trang phục gợi cảm, chụp ảnh cùng anh trai. Năm nay, Trấn Thành có hai phim gồm MaiBộ tứ báo thủ dự thi

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 5.

Dàn mỹ nam phim Mưa đỏ hội ngộ tại sự kiện. Sức hút của tác phẩm điện ảnh này giúp tên tuổi của các diễn viên đến gần với công chúng hơn. Sau phim, các diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thoải mái tương tác khi có dịp gặp gỡ tại các sự kiện giải trí

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 6.

Thúy Diễm diện "cây đen", gây ấn tượng bởi vẻ quyến rũ. Nữ diễn viên cho thấy sự đa tài khi không chỉ tạo dấu ấn ở lĩnh vực truyền hình mà còn trải nghiệm ở sân khấu kịch và góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh. Dù vậy, người đẹp 8X vẫn dành thời gian vun vén cho tổ ấm với Lương Thế Thành

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 7.

Quyền Linh tại thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Sau quãng thời gian vắng bóng, nam nghệ sĩ dần trở lại với điện ảnh bằng vai diễn trong Hai muối, Chốt đơn song chưa tạo hiệu ứng mạnh mẽ

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 8.
Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 9.

Đoàn Thiên Ân và Lương Thùy Linh đọ vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Hai nàng hậu ngoài hoạt động trong lĩnh vực thời trang vẫn có những màn lấn sân sang phim ảnh gây chú ý

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 10.

Tiểu Vy diện váy bó, khoe đường cong gợi cảm ở tuổi 25. Người đẹp đảm nhận vai nữ chính trong phim Bộ tứ báo thủ tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 11.

Tiến Luật - Thu Trang tình cảm trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam. Năm vừa qua đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Thu Trang khi cô lần đầu thử sức ở lĩnh vực đạo diễn với phim Nụ hôn bạc tỷ, từng tạo cơn sốt ở phòng vé dịp Tết

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 12.

Quang Tuấn rạng rỡ giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện. 2025 được xem là năm hoạt động sôi nổi của nam diễn viên không chỉ ở lĩnh vực phim ảnh mà còn ở các gameshow

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 13.

NSƯT Kim Phương diện áo dài truyền thống khi xuất hiện tại sự kiện bế mạc Liên hoan phim Việt Nam. Bà cũng là một thành viên trong hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

 

