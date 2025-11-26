Em gái mặc gợi cảm cùng Trấn Thành đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có sự góp mặt của dàn sao như NSND Lan Hương, NSƯT Hạnh Thúy, Trấn Thành, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi...
Tối 25.11, lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim, nghệ sĩ và người hâm mộ. Với chủ đề điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, sự kiện là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.
Từ sớm, nhiều sao Việt như vợ chồng NSND Lan Hương, NSƯT Hạnh Thúy, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Huỳnh Lập, ca sĩ Phương Mỹ Chi… đã có mặt để cùng giao lưu với khán giả. Sự kiện tạo nên không khí sôi động, nơi những người yêu điện ảnh có dịp được gặp gỡ, trò chuyện.
Dàn sao tề tựu tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam
Đoàn Thiên Ân và Lương Thùy Linh đọ vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Hai nàng hậu ngoài hoạt động trong lĩnh vực thời trang vẫn có những màn lấn sân sang phim ảnh gây chú ý
Bình luận (0)