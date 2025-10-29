NSƯT Hữu Châu 'giật mình' vì nụ hôn của NSND Hồng Vân trong phim mới

Nhà sản xuất phim Cưới vợ cho cha vừa hé lộ trailer với nhiều tình tiết hài hước. Trong đoạn clip, NSƯT Hữu Châu thủ vai ông Sáu Sếu, là chủ quán cà phê nhỏ. Đây không chỉ là nơi tụ tập ưa thích của người dân trong xóm, mà còn là nơi để bà Hai Hành (NSND Hồng Vân thủ vai) - người yêu cũ ông Sáu từ mấy chục năm trước trổ tài mai mối, hay nơi vợ chồng Tám Tèo (Trần Kim Hải thủ vai) nhờ ông phân xử mỗi lần tranh cãi.

Màn tranh cãi giữa NSƯT Hữu Châu và con trai trong phim Ảnh: ĐPCC

NSƯT Hữu Châu quyết kiếm vợ cho con trai trong phim mới

Trailer giới thiệu Sáu Sếu mất vợ nhiều năm, niềm tự hào của ông dựa vào người con trai duy nhất là Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Một mình nuôi con ăn học, ông tự hào khi Út Tửng tốt nghiệp đại học, làm kỹ sư ở tận thành phố. Điều khiến ông trăn trở hiện tại là việc con thành gia lập thất. Do đó, ông nhờ bà Hai Hành - người yêu cũ tìm cách se duyên cho Út Tửng.

Chính vì vậy mà trong đám giỗ mẹ, Út Tửng hoảng hồn vì không khác gì đám coi mắt dành riêng cho mình. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai cha con bắt đầu nảy sinh. Với ông Sáu, bản thân còn phải lo chuyện nên vợ nên chồng của con thì mới an tâm. Còn với Út Tửng, dường như mọi điều anh làm đều “không đủ” trong mắt cha, chỉ có cưới vợ mới là điều ông xem trọng. “Cha mà muốn con trả hiếu như vậy, con không làm được đâu”, anh nói. Đáp lại, ông Sáu sếu chia sẻ: “Không được cũng phải được”.

Khoảnh khắc vui nhộn của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, dường như ông Sáu Sếu còn một nỗi niềm riêng đằng sau việc ép con lấy vợ cho bằng được. Ông tâm sự trước mộ người vợ quá cố: “Bệnh của tui chắc cũng theo bà sớm thôi”. Cao trào của phim là khi ông bất ngờ phát hiện con trai đã có vợ và con ở thành phố. Hình ảnh Thúy Diễm xuất hiện trong phim khiến người xem tò mò.

Ngoài tình cảm cha - con, mối quan hệ giữa ông Sáu Sếu và bà Hai Hành cũng làm khán giả thích thú. Vào vai người yêu cũ, NSND Hồng Vân có những màn tương tác duyên dáng bên bạn diễn Hữu Châu. “Vợ tôi chết sớm, bả vẫn ở vậy đợi tui. Bả vẫn điệu như con gái mới lớn”, ông Sáu Sếu giới thiệu về người cũ. Đáng chú ý, khoảnh khắc nữ nghệ sĩ hôn má đồng nghiệp trong phim gây thích thú cho khán giả.

Cưới vợ cho cha do Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 21.11.