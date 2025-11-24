Chàng trai khiến Trấn Thành tiếc nuối vì bị loại ở 'Anh trai say hi' là ai?

Trong tập phát sóng mới đây của Anh trai "say hi”, Jaysonlei nói lời chia tay với khán giả. Dù trước đó luôn mang đến nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực song trong khoảnh khắc dừng chân, anh không giấu được nước mắt. Chia sẻ về khoảnh khắc này, giọng ca 10X cho biết bản thân tiếc nuối khi còn nhiều thứ muốn mang đến cho khán giả tại show âm nhạc này.

Vẻ ngoài điển trai của ca sĩ Jaysonlei Ảnh: FBNV

Không chỉ các khán giả, mà cả những người anh lớn từng đồng hành như Big Daddy, B Ray cũng bất ngờ và tiếc nuối trước sự ra về của giọng ca 10X. Thậm chí, MC Trấn Thành - người mà Jaysonlei xem là thần tượng cũng dành những lời “có cánh” cho nam ca sĩ.

“Với Jaysonlei, một người cũng có rất nhiều màu sắc trong âm nhạc, anh chỉ hy vọng em tìm được cho mình một trường phái của riêng em. Để khi nhắc đến cái điều đó, người ta nghĩ ngay tới Jaysonlei mà không phải đoán mò”, Trấn Thành chia sẻ.

Jaysonlei trải lòng sau khi rời 'Anh trai say hi'

Nói về hành trình của mình tại Anh trai “say hi”, Jaysonlei cho biết anh vẫn nhớ như in cảm giác của những ngày tuyển chọn và cả những buổi đầu bước vào phim trường. Thời điểm đó, anh đối diện với không ít lo lắng, hoài nghi về bản thân nhưng vẫn háo hức về những gì diễn ra tại hành trình này. Giọng ca 22 tuổi bộc bạch: "Sau 11 tập phát sóng, 4 livestage và 6 sân khấu rực rỡ mà Jaysonlei đã được cháy hết mình cùng anh em, bây giờ đã đến lúc mình nhìn lại và nói lời cảm ơn”.

Jaysonlei tiếc nuối khi phải dừng chân ở Anh trai "say hi". Nam ca sĩ nói bản thân muốn làm nhiều thứ hơn ở show âm nhạc này Ảnh: NVCC

Jaysonlei biết ơn Trấn Thành và các đồng nghiệp vì đã cho anh cảm giác được cùng chia sẻ từng khoảnh khắc, từng tiếng cười hay giọt nước mắt. Đặc biệt, giọng ca sinh năm 2003 gửi lời cảm ơn khán giả vì đã tin tưởng, đồng hành và yêu thương mình. Nói về kết quả, anh khẳng định: “Đây không phải là kết thúc, cũng không phải lời tạm biệt. Đây là lời hứa cho những điều tốt đẹp hơn mà tôi sẽ mang đến trong chặng đường sắp tới”.

Jaysonlei tên thật là Lê Hồ Phước Thịnh, sinh năm 2003, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai. Anh hoạt động trong vai trò một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ theo đuổi phong cách pop, R&B, hip hop. Trước khi đến với Anh trai “say hi”, nam ca sĩ còn gây chú ý qua các bản cover trên nền tảng TikTok, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Orange, Chi Xê.

Với nam ca sĩ, việc dừng chân ở cuộc thi không phải là thất bại. Là tân binh vừa chạm ngõ âm nhạc chuyên nghiệp chưa đầy 1 năm, giọng ca 10X nói anh có được cho mình một bệ phóng cực nhanh, đặc biệt là sự công nhận và tình cảm của nhiều đồng nghiệp trong thời điểm hiện tại. Theo anh, đây là điều mà bản thân không chắc có thể đạt được nếu không góp mặt trong show thực tế Anh trai “say hi”.