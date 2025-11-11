Ca sĩ bolero học đại học ở tuổi ngoài 40, tiết lộ cuộc sống kín tiếng

Năm 2024, Dương Hồng Loan tiết lộ vừa lấy bằng cử nhân Luật tại Đại học Huế. Vốn là giọng ca bolero được khán giả yêu mến, việc nữ ca sĩ miệt mài học tập ở tuổi ngoài 40 khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về cột mốc này, cô tâm sự: “Thời điểm bắt đầu học là đang trong giai đoạn dịch Covid-19, tôi có nhiều thời gian nên muốn học thêm. Ban đầu chỉ học online, đến khi dịch qua đi thì bắt đầu thi cử. May mắn là mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, không có gì quá khó khăn”.

Dương Hồng Loan được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, chuyên trị các ca khúc bolero Ảnh: BTC

Khi được hỏi vì sao lại chọn theo học ngành Luật thay vì những lĩnh vực gần gũi hơn với nghệ thuật, Dương Hồng Loan bộc bạch: “Tôi muốn hiểu thêm về luật Việt Nam để phục vụ công việc và mở rộng kiến thức của mình”. Giọng ca 8X cho biết một phần động lực đến từ việc có bạn bè cùng theo học, khiến hành trình này trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Dù đã gặt hái nhiều thành công, Dương Hồng Loan vẫn chọn cách sống giản dị, yêu nghề và luôn biết ơn khán giả. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca 8X cho biết điều quý giá nhất mà cô nhận được không phải là danh tiếng hay hào quang sân khấu, mà chính là tình cảm yêu thương từ mọi người. Cô bộc bạch: “Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì con đường nghệ thuật đã mang đến quá nhiều niềm vui. Sự yêu thương của khán giả chính là động lực để tôi không ngừng cố gắng”.

Khi nói về bí quyết cân bằng giữa công việc và gia đình, giọng ca bolero chia sẻ: “Tôi có một gia đình luôn ủng hộ. Khi không đi diễn, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình, tự tay chuẩn bị những bữa cơm để giữ không khí ấm cúng”. Đặc biệt, chồng cũng chính là người đã bên cạnh Dương Hồng Loan từ thuở sinh viên, trở thành hậu phương vững vàng giúp nữ ca sĩ an tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Nữ ca sĩ hào hứng khi ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình lên sóng trên THVL1 Ảnh: BTC

Trăn trở của Dương Hồng Loan khi ngồi 'ghế nóng'

Ngoài ca hát, Dương Hồng Loan còn tham ngồi ghế nóng, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Mới đây, nữ ca sĩ xác nhận tham gia vai trò giám khảo khách mời tại Người kể chuyện tình. Cô nói đây là show âm nhạc bản thân yêu thích, nơi các thí sinh không chỉ hát hay mà còn phải diễn xuất. “Là giám khảo, nhưng thật ra tôi cũng như một khán giả, say mê dõi theo từng tiết mục”, Dương Hồng Loan tâm sự.

Về tiêu chí chấm điểm, nữ ca sĩ khẳng định mình là một giám khảo rất dễ tính: “Tôi hiểu các bạn thí sinh phải nỗ lực rất nhiều để vừa hát vừa diễn. Tôi mong các bạn hãy tập trung hát thật hay, thể hiện hết mình”. Bên cạnh đó, Dương Hồng Loan đồng cảm với những khó khăn mà lớp nghệ sĩ trẻ đang đối mặt. Cô đánh giá: “Các bạn bây giờ gặp nhiều thử thách hơn thế hệ ngày trước. Để theo đuổi nghệ thuật, các bạn vừa phải có tài vừa phải có lực về kinh tế”.

Thị trường nhạc Việt đang thay đổi từng ngày, với nhiều gương mặt mới xuất hiện và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mặc dù không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, nhưng Dương Hồng Loan vẫn giữ tinh thần lạc quan. “Trước đây, lịch diễn kín mít, có tháng đầy ắp show, nhưng giờ thì thưa hơn một chút. Tôi không thấy chạnh lòng hay buồn vì đó là quy luật chung. Điều quan trọng là vẫn được đứng trên sân khấu và nhận được tình cảm yêu thương từ khán giả”, nữ ca sĩ chia sẻ.