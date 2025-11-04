Cô gái hát bolero được khen 'xinh như hoa hậu' là ai?

Trong dàn thí sinh tranh tài ở Người kể chuyện tình mùa 9, Mai Diễm My (sinh năm 1997) gây chú ý bởi chất giọng ngọt ngào ở dòng nhạc bolero cùng vẻ ngoài “xinh như hoa hậu”. Trước khi thử sức ở sân chơi này, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều chương trình và trình làng các sản phẩm âm nhạc, hút hàng trăm ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube. Mai Diễm My cũng từng tham gia Đấu trường ngôi sao, Ca sĩ bí ẩn…

Mai Diễm My hào hứng khi ngoài ca hát, cô còn có thể bộc lộ khả năng diễn xuất khi tham gia chương trình Người kể chuyện tình Ảnh: BTC

Trở lại với chương trình Người kể chuyện tình mùa 9, Mai Diễm My tâm sự lần này, cô mang đến cho khán giả hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, dám thử thách bản thân ở cả hát và diễn xuất. Đây cũng là điều mà trước đó giọng ca sinh năm 1997 chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

“Ở những chương trình trước, tôi chưa từng có dịp vừa hát vừa diễn. Người kể chuyện tình cho tôi cơ hội đó, nên dù có phải thể hiện những thể loại khác với sở trường hay đảm nhận những vai diễn khó, tôi vẫn muốn thử sức hết mình”, Mai Diễm My chia sẻ.

Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Mai Diễm My cho biết mục tiêu lớn nhất của cô khi tham gia show âm nhạc này là được khán giả biết đến nhiều hơn và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Khi được hỏi về việc có ý định đổi nghệ danh do trùng tên với các nghệ sĩ khác, giọng ca 28 tuổi khẳng định: “Tôi nghĩ là không cần. Ở mảng điện ảnh có cô Diễm My và chị Diễm My 9X, nhưng trong âm nhạc, đặc biệt là bolero thì chỉ có một Mai Diễm My”.

Dù chưa từng học qua trường lớp diễn xuất, Mai Diễm My cho biết cô chọn cách thể hiện tự nhiên và chân thật nhất khi đứng trên sân khấu. “Mình chưa từng đi diễn hay học qua trường lớp. Khi diễn, mình chỉ nghĩ sao cho tự nhiên, thật lòng là được”.

Giọng ca sinh năm 1997 mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực qua các phần trình diễn Ảnh: BTC

Bên cạnh âm nhạc, Mai Diễm My cũng bày tỏ niềm yêu thích với diễn xuất. Cô cho biết gần đây đặc biệt ấn tượng với bộ phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Nếu có cơ hội, cô muốn thử sức với một vai diễn giống nhân vật của Hoa hậu Tiểu Vy. “Hy vọng sau chương trình, sẽ có những lời mời diễn xuất đến với mình”, Mai Diễm My bày tỏ.

Mai Diễm My nói về tình yêu bolero

Theo thể lệ Người kể chuyện tình, thí sinh được tự do chọn thể loại âm nhạc thể hiện. Điều này giúp Mai Diễm My thêm tự tin khi có thể phát huy thế mạnh với dòng bolero trữ tình, thể loại đã gắn liền với tên tuổi cô trong suốt chặng đường qua. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ góc nhìn tích cực về xu hướng trẻ hóa bolero: “Mình thấy việc các bạn trẻ remix hay phối lại bolero theo phong cách hiện đại là rất tốt. Điều đó giúp dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ, làm mới nhưng vẫn giữ được hồn xưa”.

Trên hành trình nghệ thuật, Mai Diễm My luôn lựa chọn lan tỏa năng lượng tích cực, những điều đẹp đẽ, vui tươi đến khán giả. Giọng ca 9X bộc bạch thêm: “Mình chỉ muốn chia sẻ những điều tích cực, thành công và niềm vui. Còn nỗi buồn hay khó khăn, mình giữ lại cho riêng mình. Khán giả xứng đáng được nhận năng lượng tốt nhất từ nghệ sĩ”.

Mai Diễm My sẽ có phần chào sân ở Người kể chuyện tình. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 6.11 trên THVL1.