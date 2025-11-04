Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô gái hát bolero được khen 'xinh như hoa hậu' là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
04/11/2025 16:49 GMT+7

Đến với 'Người kể chuyện tình', Mai Diễm My không ngại thử sức ở những nhạc phẩm khác với sở trường bolero mà cô đang theo đuổi.

Trong dàn thí sinh tranh tài ở Người kể chuyện tình mùa 9, Mai Diễm My (sinh năm 1997) gây chú ý bởi chất giọng ngọt ngào ở dòng nhạc bolero cùng vẻ ngoài “xinh như hoa hậu”. Trước khi thử sức ở sân chơi này, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều chương trình và trình làng các sản phẩm âm nhạc, hút hàng trăm ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube. Mai Diễm My cũng từng tham gia Đấu trường ngôi sao, Ca sĩ bí ẩn…

Cô gái hát bolero được khen 'xinh như hoa hậu' là ai? - Ảnh 1.

Mai Diễm My hào hứng khi ngoài ca hát, cô còn có thể bộc lộ khả năng diễn xuất khi tham gia chương trình Người kể chuyện tình

Ảnh: BTC

Trở lại với chương trình Người kể chuyện tình mùa 9, Mai Diễm My tâm sự lần này, cô mang đến cho khán giả hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, dám thử thách bản thân ở cả hát và diễn xuất. Đây cũng là điều mà trước đó giọng ca sinh năm 1997 chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

“Ở những chương trình trước, tôi chưa từng có dịp vừa hát vừa diễn. Người kể chuyện tình cho tôi cơ hội đó, nên dù có phải thể hiện những thể loại khác với sở trường hay đảm nhận những vai diễn khó, tôi vẫn muốn thử sức hết mình”, Mai Diễm My chia sẻ.

Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Mai Diễm My cho biết mục tiêu lớn nhất của cô khi tham gia show âm nhạc này là được khán giả biết đến nhiều hơn và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Khi được hỏi về việc có ý định đổi nghệ danh do trùng tên với các nghệ sĩ khác, giọng ca 28 tuổi khẳng định: “Tôi nghĩ là không cần. Ở mảng điện ảnh có cô Diễm My và chị Diễm My 9X, nhưng trong âm nhạc, đặc biệt là bolero thì chỉ có một Mai Diễm My”.

Dù chưa từng học qua trường lớp diễn xuất, Mai Diễm My cho biết cô chọn cách thể hiện tự nhiên và chân thật nhất khi đứng trên sân khấu. “Mình chưa từng đi diễn hay học qua trường lớp. Khi diễn, mình chỉ nghĩ sao cho tự nhiên, thật lòng là được”. 

Cô gái hát bolero được khen 'xinh như hoa hậu' là ai? - Ảnh 2.

Giọng ca sinh năm 1997 mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực qua các phần trình diễn

Ảnh: BTC

Bên cạnh âm nhạc, Mai Diễm My cũng bày tỏ niềm yêu thích với diễn xuất. Cô cho biết gần đây đặc biệt ấn tượng với bộ phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Nếu có cơ hội, cô muốn thử sức với một vai diễn giống nhân vật của Hoa hậu Tiểu Vy. “Hy vọng sau chương trình, sẽ có những lời mời diễn xuất đến với mình”, Mai Diễm My bày tỏ.

Mai Diễm My nói về tình yêu bolero

Theo thể lệ Người kể chuyện tình, thí sinh được tự do chọn thể loại âm nhạc thể hiện. Điều này giúp Mai Diễm My thêm tự tin khi có thể phát huy thế mạnh với dòng bolero trữ tình, thể loại đã gắn liền với tên tuổi cô trong suốt chặng đường qua. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ góc nhìn tích cực về xu hướng trẻ hóa bolero: “Mình thấy việc các bạn trẻ remix hay phối lại bolero theo phong cách hiện đại là rất tốt. Điều đó giúp dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ, làm mới nhưng vẫn giữ được hồn xưa”.

Trên hành trình nghệ thuật, Mai Diễm My luôn lựa chọn lan tỏa năng lượng tích cực, những điều đẹp đẽ, vui tươi đến khán giả. Giọng ca 9X bộc bạch thêm: “Mình chỉ muốn chia sẻ những điều tích cực, thành công và niềm vui. Còn nỗi buồn hay khó khăn, mình giữ lại cho riêng mình. Khán giả xứng đáng được nhận năng lượng tốt nhất từ nghệ sĩ”.

Mai Diễm My sẽ có phần chào sân ở Người kể chuyện tình. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 6.11 trên THVL1.

Tin liên quan

Hát 'Chuyến tàu hoàng hôn', TikToker 'triệu view' gây chú ý ở 'Tình bolero'

Hát 'Chuyến tàu hoàng hôn', TikToker 'triệu view' gây chú ý ở 'Tình bolero'

Kết hợp cùng Ưng Hoàng Phúc trong loạt ca khúc kinh điển, Hái Gia Liu nhận điểm tuyệt đối từ Hamlet Trương trong tập phát sóng mới đây của 'Tình bolero'.

Khám phá thêm chủ đề

bolero Mai Diễm My Ca sĩ Mai Diễm My Người kể chuyện tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận