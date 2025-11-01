Hát 'Chuyến tàu hoàng hôn', TikToker 'triệu view' gây chú ý ở 'Tình bolero'

Tập 16 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của người đẹp Kiều Hằng, nhà sáng tạo nội dung Hái Gia Liu, diễn viên Hòa Thuận. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có NSƯT Vũ Thành Vinh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Hái Gia Liu mang đến màu sắc mới trong chương trình Tình bolero ẢNH: BTC

Là ứng viên được đánh giá cao, Hái Gia Liu gây chú ý khi kết hợp cùng khách mời là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trong loạt ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn - Chiều sân ga - Người đi ngoài phố. Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện ca hát, Hái Gia Liu - với tư duy của một nhà sáng tạo nội dung - luôn mong muốn mang đến những điều mới mẻ. Anh khéo léo kết hợp yếu tố hài hước, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần bolero truyền thống, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Giám khảo 'Tình bolero' nói về tiết mục của Hái Gia Liu

Nhạc sĩ Hamlet Trương nhận xét đây là “một nước cờ tuyệt vời”, đồng thời dành trọn điểm 10 cho phần trình diễn đầy cảm xúc của nam thí sinh. Trong khi đó, danh ca Phương Dung bày tỏ sự thích thú với bản phối và cho rằng giọng hát của nam thí sinh rất phù hợp với dòng nhạc bolero. Bà chia sẻ vui: “Em là người cô phải để ý, phải 'rình' vì mỗi lần em xuất hiện đều khác, luôn mang đến những điều mới lạ”.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan tâm sự anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình 4 năm trước trong Hái Gia Liu. Nam giám khảo khen tiết mục tuy đơn giản nhưng súc tích, có sự kết nối chặt chẽ giữa câu chuyện và âm nhạc, qua đó chạm đến cảm xúc người xem.

Ưng Hoàng Phúc hỗ trợ đàn em không cát sê, lần đầu thử sức với bolero ẢNH: BTC

Được biết, đây là lần đầu tiên ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thử sức với dòng nhạc bolero. Mối duyên giữa Ưng Hoàng Phúc và bolero bắt nguồn từ một kỷ niệm thú vị nhiều năm trước, khi Hái Gia Liu còn công tác truyền thông cho một dự án phim của anh. Trong một lần nhà sáng tạo nội dung hát vu vơ, Ưng Hoàng Phúc bày tỏ thích thú, khuyến khích đàn em đi thi. Lúc đó, Hái Gia Liu nói đùa: "Em mà đi thi anh Phúc hỗ trợ em nha!". Cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ là lời hứa vui giữa hai anh em, nhưng vài năm sau lại trở thành hiện thực.

Khi bước vào vòng song ca với khách mời, Hái Gia Liu mong muốn tạo nên màu sắc riêng và không ngại thử thách. Nam thí sinh quyết định mời Ưng Hoàng Phúc hòa giọng cùng dù biết bolero không phải là sở trường của đàn anh. Khi được hỏi muốn hát bài gì, Ưng Hoàng Phúc đã trả lời: "Đây là cuộc thi của em, anh chỉ hỗ trợ nên anh sẽ theo em, em muốn hát bài gì cứ chọn miễn sao tốt nhất cho phần thi của em".

Với sự tin tưởng này, hai anh em đã quyết định thực hiện một bản mashup kết hợp ba ca khúc bolero gồm Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều sân ga và Người đi ngoài phố. Sự kết hợp giữa chất giọng pop/dance cá tính của Ưng Hoàng Phúc cùng sự lãng mạn, da diết của bolero mang đến một tiết mục được đánh giá cao. Theo tiết lộ của Hái Gia Liu, dù rất bận rộn với lịch trình công việc, Ưng Hoàng Phúc đã dành thời gian tự lái xe đến studio thu âm, tập dợt và tham gia ghi hình mà không hề lấy cát sê.