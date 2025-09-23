Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại Công an TP.HCM làm việc vụ MV gây tranh cãi

Theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM, nhóm Ngũ hổ tướng được triệu tập vào lúc 8 giờ sáng 23.9. Cụ thể, giấy mời triệu tập ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981 (tức ca sĩ Ưng Hoàng Phúc); ông Phạm Khánh Phương, sinh năm 1981 (tức ca sĩ Khánh Phương); ông Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1990 (tức ca sĩ Lưu Hưng); ông Dương Ngọc Thái, sinh năm 1979 (tức ca sĩ Dương Ngọc Thái); ông Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 1981 (tức ca sĩ Lâm Chấn Huy) để làm việc liên quan về MV Anh em trước sau như một nghi vấn có hình ảnh liên quan đến cá độ.

Ưng Hoàng Phúc có mặt tại Công an TP.HCM để làm việc về MV gây tranh cãi

Ưng Hoàng Phúc có mặt từ sớm tại Công an TP.HCM Ảnh: HẢI DUY

Theo ghi nhận của chúng tôi, Ưng Hoàng Phúc có mặt tại Công an TP.HCM từ sớm, đi cùng là người mặc đồ đen, bịt kín mặt được cho là diễn viên Đại An (diễn viên đóng trong MV Anh em trước sau như một) và chưa có sự xuất hiện của các thành viên còn lại (ca sĩ Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng và Lâm Chấn Huy).

Đến hơn 10 giờ 35 phút cùng ngày, ca sĩ Lưu Hưng, ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng đến làm việc tại Công an TP.HCM.

Nói lại về ồn ào vừa qua, MV Anh em trước sau như một là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của các ca sĩ được xem là "thần tượng một thời" của nhiều khán giả. Tuy nhiên, MV nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo web cá độ. Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Trước đó, khi vụ việc xảy ra, chia sẻ với Thanh Niên, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời riêng, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. MV phát hành lúc 19 giờ ngày 18.9 trên các nền tảng của anh cũng không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào liên quan, hiện vẫn giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức.

Về thư mời của cơ quan chức năng, nam ca sĩ cho biết sẽ lên làm việc với tinh thần hợp tác. Về các thành viên còn lại vẫn chưa có phát ngôn liên quan đến vụ việc trên. Song song đó, cùng ngày nam ca sĩ cũng đăng tải bài viết đính chính trên trang cá nhân bác bỏ vụ việc MV có hình ảnh liên quan cá độ, song vẫn nhận phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, hành vi nêu trên là xem thường khán giả, xem thường luật pháp Việt Nam và cần được xử lý nghiêm.

Theo điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 bộ luật Hình sự 2015.